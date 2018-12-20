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Картина дня: вручение госнаград, Минздрав о выдаче больничных и как встретить Новый год

Общество 20.12.2018 | 06:55

ВЧЕРА

Картина дня. 19 декабря

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас вручил государственные награды более чем 100 представителям различных сфер.

Помощник бурильщика РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" Павел Упировец награжден медалью "За трудовые заслуги"
Помощник бурильщика РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" Павел Упировец награжден медалью "За трудовые заслуги"

Стипендиатами Президентского спортивного клуба в 2019 году стали 253 атлета и тренера.

Во время награждения
Во время награждения

Генсоглашение между правительством, нанимателями и профсоюзами на 2019-2021 годы подписано в Беларуси.

Во время подписания. Фото Федерации профсоюзов
Во время подписания. Фото Федерации профсоюзов

Министерство финансов опубликовало на своем сайте проект закона о республиканском бюджете на 2019 год.

Минфин Беларуси не видит рисков для исполнения доходной части бюджета и внешних обязательств из-за колебаний цен на нефть, заявил министр финансов Максим Ермолович. Министр также выразил оптимизм по поводу переговоров с Москвой по налоговому маневру. Налоговая нагрузка на бизнес в Беларуси будет и далее снижаться, сообщил Максим Ермолович.

Германия поддерживает усилия Беларуси на пути вступления в ВТО, заявил директор департамента внешнеэкономической политики Федерального министерства экономики и энергетики Германии Экхард Франц. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков заявил, что позитивный перелом в торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси с Германией вселяет оптимизм. Товарооборот Беларуси и Германии по итогам текущего года должен составить $3 млрд.

Во время заседания
Во время заседания

Нацбанк решил сохранить ставку рефинансирования на уровне 10%.

МАРТ разработал положение о реализации товаров и услуг по подарочным сертификатам.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

Торгово-промышленные палаты Беларуси и России создали деловые советы.

Белорусское и российское предприятия договорились об альянсе в сфере дизельного оборудования.

Минздрав рассказал об изменениях при выдаче больничных.

Магазины должны будут оповестить потребителей об изменениях в режиме их работы не позднее чем за 5 дней, сообщила в пресс-центре БЕЛТА начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик.

БОКК совместно с ЕС запускают проект поддержки трудоустройства молодежи в Беларуси.

Белорусский Дед Мороз - хозяин поместья в Беловежской пуще рассказал в пресс-центре БЕЛТА, как правильно встретить Новый год.

Стелу "Минск - город-герой" обновят, на территории архитектурно-скульптурного комплекса уже начались ремонтно-реставрационные работы.

Пятитомник об истории белорусской государственности увидит свет в 2019 году, сообщил директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович во время открытого диалога, посвященного 100-летию со дня образования БССР.

Архивы Беларуси к 2021 году планируют перейти к хранению документов в электронном виде.

"Олимпийская елка" соберет более 350 детей в НОК Беларуси.

Лисенок Лесик стал одним из первых обладателей бумажных билетов на II Европейские игры.

Скауты доставят Вифлеемский огонь в парафии Беларуси.

Белорус Сергей Бочарников занял третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия).

Президент России Владимир Путин одобрил проект Военной доктрины Союзного государства.

Скоростной тоннель Илона Маска открылся в Лос-Анджелесе.

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В Национальном банке Республики Беларусь запланировано проведение пресс-конференции председателя правления Национального банка П.В. Каллаура о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики в 2018 году и основных задачах деятельности Национального банка на 2019 год.

Итоговое мероприятие проекта "Минская инициатива - 2018", объединяющего творческую интеллигенцию Беларуси, России и Украины, пройдет в белорусской столице.

Областное мероприятие "Минщина молодая" пройдет в столичном концертном зале "Верхний город". В 12.00 начнется торжественная церемония награждения, на которой выберут молодых лидеров Минской области и лучшие региональные проекты года.

Концерт экспериментальной музыки пройдет в Минском планетарии в рамках проекта "Музыка и звезды".

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245 лет назад родился Броун Роберт, британский ботаник, морфолог и систематик растений, первооткрыватель "броуновского движения". Умер в 1858 году.

110 лет назад родился Егиазарян Григорий Егиазарович (1908-1988), армянский композитор и педагог, народный артист СССР. Автор балетов "Севан", "Озеро грез", произведений для симфонического оркестра и др. Умер в 1988 году.

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