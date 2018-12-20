Картина дня: вручение госнаград, Минздрав о выдаче больничных и как встретить Новый год

ВЧЕРА

Картина дня. 19 декабря

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас вручил государственные награды более чем 100 представителям различных сфер.

Помощник бурильщика РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" Павел Упировец награжден медалью "За трудовые заслуги"

Стипендиатами Президентского спортивного клуба в 2019 году стали 253 атлета и тренера.

Во время награждения

Генсоглашение между правительством, нанимателями и профсоюзами на 2019-2021 годы подписано в Беларуси.

Во время подписания. Фото Федерации профсоюзов

Министерство финансов опубликовало на своем сайте проект закона о республиканском бюджете на 2019 год.

Минфин Беларуси не видит рисков для исполнения доходной части бюджета и внешних обязательств из-за колебаний цен на нефть, заявил министр финансов Максим Ермолович. Министр также выразил оптимизм по поводу переговоров с Москвой по налоговому маневру. Налоговая нагрузка на бизнес в Беларуси будет и далее снижаться, сообщил Максим Ермолович.

Германия поддерживает усилия Беларуси на пути вступления в ВТО, заявил директор департамента внешнеэкономической политики Федерального министерства экономики и энергетики Германии Экхард Франц. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков заявил, что позитивный перелом в торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси с Германией вселяет оптимизм. Товарооборот Беларуси и Германии по итогам текущего года должен составить $3 млрд.

Во время заседания

Нацбанк решил сохранить ставку рефинансирования на уровне 10%.

МАРТ разработал положение о реализации товаров и услуг по подарочным сертификатам.

Во время пресс-конференции

Торгово-промышленные палаты Беларуси и России создали деловые советы.

Белорусское и российское предприятия договорились об альянсе в сфере дизельного оборудования.

Минздрав рассказал об изменениях при выдаче больничных.

Магазины должны будут оповестить потребителей об изменениях в режиме их работы не позднее чем за 5 дней, сообщила в пресс-центре БЕЛТА начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик.

БОКК совместно с ЕС запускают проект поддержки трудоустройства молодежи в Беларуси.

Белорусский Дед Мороз - хозяин поместья в Беловежской пуще рассказал в пресс-центре БЕЛТА, как правильно встретить Новый год.

Стелу "Минск - город-герой" обновят, на территории архитектурно-скульптурного комплекса уже начались ремонтно-реставрационные работы.

Пятитомник об истории белорусской государственности увидит свет в 2019 году, сообщил директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович во время открытого диалога, посвященного 100-летию со дня образования БССР.

Архивы Беларуси к 2021 году планируют перейти к хранению документов в электронном виде.

"Олимпийская елка" соберет более 350 детей в НОК Беларуси.

Лисенок Лесик стал одним из первых обладателей бумажных билетов на II Европейские игры.

Скауты доставят Вифлеемский огонь в парафии Беларуси.

Белорус Сергей Бочарников занял третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия).

Президент России Владимир Путин одобрил проект Военной доктрины Союзного государства.

Скоростной тоннель Илона Маска открылся в Лос-Анджелесе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 декабря

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В Национальном банке Республики Беларусь запланировано проведение пресс-конференции председателя правления Национального банка П.В. Каллаура о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики в 2018 году и основных задачах деятельности Национального банка на 2019 год.

Итоговое мероприятие проекта "Минская инициатива - 2018", объединяющего творческую интеллигенцию Беларуси, России и Украины, пройдет в белорусской столице.

Областное мероприятие "Минщина молодая" пройдет в столичном концертном зале "Верхний город". В 12.00 начнется торжественная церемония награждения, на которой выберут молодых лидеров Минской области и лучшие региональные проекты года.

Концерт экспериментальной музыки пройдет в Минском планетарии в рамках проекта "Музыка и звезды".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 декабря

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245 лет назад родился Броун Роберт, британский ботаник, морфолог и систематик растений, первооткрыватель "броуновского движения". Умер в 1858 году.

110 лет назад родился Егиазарян Григорий Егиазарович (1908-1988), армянский композитор и педагог, народный артист СССР. Автор балетов "Севан", "Озеро грез", произведений для симфонического оркестра и др. Умер в 1988 году.

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