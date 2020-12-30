Картина дня: вручение госнаград, начало вакцинации от COVID-19 и рекорды "Беларуськалия"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 30 декабря 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:49 Новые строительные нормы для складских зданий приняты в Беларуси Экономика
07:39 В Малорите при пожаре в квартире спасли троих детей Происшествия
07:37 Экспозиция во дворце Румянцевых и Паскевичей перенесет в эпоху Наполеона III Культура
07:25 Отрицательный результат теста на коронавирус потребуется для въезда в Бразилию В мире
07:19 Здание дома отдыха в Бресте продали с аукциона почти в два раза дороже начальной цены Регионы
07:11 В США зафиксировали первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса В мире
07:07 Областная профсоюзная елка соберет более 500 детей в Могилеве Регионы
07:00 Картина дня: вручение госнаград, начало вакцинации от COVID-19 и рекорды "Беларуськалия" Общество
01:00 При взрыве пыли в Китае один человек погиб, 4 пострадали В мире
00:29 У берегов Республики Корея перевернулось рыболовецкое судно В мире
29.12.20
29.12.20 23:55 Количество жертв землетрясения в Хорватии увеличилось до семи В мире
29.12.20 23:32 В Минске произошло ДТП с участием 5 автомобилей Происшествия
29.12.20 22:59 В Латвии в новогоднюю ночь вводится комендантский час В мире
29.12.20 22:35 Лидеры ЕС и Великобритании 30 декабря подпишут соглашение по торговле после Brexit В мире
29.12.20 22:00 Немец Карл Гайгер стал победителем первого этапа "Турне четырех трамплинов" Спорт
29.12.20 21:54 Нидерланды начнут COVID-вакцинацию 8 января В мире
29.12.20 21:52 Хоккеисты столичной "Юности" обыграли гродненский "Неман" в матче чемпионата Беларуси Спорт
29.12.20 21:37 Французский "Пари Сен-Жермен" занял 3-е место в гандбольной Лиге чемпионов Спорт
29.12.20 21:29 В США возобновили эксплуатацию Boeing 737 MAX, приостановленную после двух авиакатастроф В мире
29.12.20 21:19 В Великобритании выявили рекордные 51,3 тыс. заразившихся COVID-19 за сутки В мире
29.12.20 21:12 Роберт Левандовски и Наоми Осака стали лучшими спортсменами 2020 года по версии AIPS Спорт
29.12.20 20:57 Автопарк столичной ГАИ пополнился новыми автомобилями Регионы
29.12.20 20:36 Вопрос о едином тарифе на газ для населения будет рассмотрен в течение 2021 года - Каранкевич Общество
29.12.20 20:25 Хоккеисты минского "Динамо" посетили тренировку команды СДЮШОР им.Руслана Салея Спорт
29.12.20 20:19 Лукашенко совершил кадровые перестановки в командовании ВВС и войсками ПВО Президент
29.12.20 20:18 Главы районных администраций Минска удостоены медали "За трудовые заслуги" и Благодарности Президента Президент
29.12.20 19:58 Число жертв землетрясения в Хорватии увеличилось до пяти В мире
29.12.20 19:49 Госавтоинспекция Минского района провела мероприятие по скрытому контролю скорости Регионы
29.12.20 19:48 Хоккеисты солигорского "Шахтера" обыграли "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси Спорт
29.12.20 19:43 ФОТОФАКТ: Яркие моменты новогоднего бала для молодежи во Дворце Независимости Регионы
Все новости
Все новости
Общество
30 декабря 2020, 07:00

Картина дня: вручение госнаград, начало вакцинации от COVID-19 и рекорды "Беларуськалия"

ВЧЕРА

Картина дня. 29 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости.

Директор СШ№16 г. Мозыря Оксана Ковалькова награждена медалью "За трудовые заслуги"
Директор СШ№16 г. Мозыря Оксана Ковалькова награждена медалью "За трудовые заслуги"

Белорусский новогодний бал для молодежи прошел во Дворце Независимости. Среди участников и гостей праздника - Президент Беларуси Александр Лукашенко, министры культуры и образования Анатолий Маркевич и Игорь Карпенко, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Во время бала
Во время бала

Совет старейшин создан при Президиуме Совета Республики.

В Беларуси началась вакцинация населения российской вакциной "Спутник V". Произвести российскую вакцину на "Белмедпрепаратах" планируют к концу февраля - началу марта.

Беларусь с запуском первого блока АЭС экономит на закупках газа около $750 тыс. в день, сообщил премьер-министр Роман Головченко во время посещения ОАО "Беларуськалий". Беларусь договорилась с Россией по поставкам нефти и газа на 2021 год на выгодных для себя условиях. "Беларуськалий" по итогам 2020 года поставит рекорды по добыче руды и выпуску удобрений.

Роман Головченко
Роман Головченко

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время новогодней благотворительной акции "Наши дети" посетил детский дом семейного типа Ольги Климовой в Солигорском районе. Премьер-министр тепло пообщался с ребятами возле новогодней елки и во время чаепития.

В Беларуси утверждена Программа деятельности правительства на период до 2025 года.

Перечень госпрограмм на 2021-2025 годы утвердили в Беларуси.

Совмин определил нормативы расходов местных бюджетов на работу госучреждений дошкольного образования.

Фото из архива
Фото из архива

Во время Всебелорусского народного собрания нужно дать ответ на ожидания людей. Об этом заявил журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

В Брестской области началось выдвижение делегатов на VI Всебелорусское народное собрание. В Могилеве выбрали делегатов на VI Всебелорусское народное собрание. Участников Всебелорусского народного собрания начали выдвигать в Гомеле.

Фото из архива
Фото из архива

Расходы на образование и здравоохранение: бюджет Минской области сохранит социальную ориентированность.

Белорусские дипломаты при посещении китайской провинции Хайнань договорились о наращивании сотрудничества.

"БЕЛДЖИ" планирует выпустить новые модели автомобилей Geely.

МАЗ открыл сборочное производство электротранспорта в Жодино.

Беларусь получит $20 млн от Фонда ОПЕК для здравоохранения.

Белорусские кардиохирурги выполнили сложнейшую операцию новорожденной весом менее 1,5 кг.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1816 пациентов с COVID-19, выписаны 1836.

Фото из архива
Фото из архива

Минюст зарегистрировал общественное объединение "Патриоты Беларуси".

Наталия Милькота о том, как изменить качество жизни детей с инвалидностью и поменять отношение общества.

РЕПОРТАЖ: Услышать цвет: в Минске супружеская пара помогает слепым детям учиться рисовать

В НББ презентовали книгу "Республика Беларусь: 25 лет созидания и свершений".

Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершает год на десятом месте мирового рейтинга.

Землетрясение магнитудой 6,3, которое произошло в Хорватии, привело к значительным разрушениям.

Фото Синьхуа
Фото Синьхуа

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 декабря

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Праздничный новогодний концерт Государственного академического симфонического оркестра Беларуси "Новый год по-голливудски" состоится на сцене Большого зала Белорусской государственной филармонии.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" по 10 января пройдет в Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 31 декабря

85 лет назад родилась Малышева Клара Николаевна (Россия), балерина, народная артистка Беларуси (1971). В 1955 году окончила Пермское хореографическое училище. Работала в российских театрах оперы и балета. В 1965-1977 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси, с 1977 года педагог Государственного хореографического колледжа. Балерина широкого творческого диапазона. Среди партий: Джулия ("Альпийская баллада" Е.Глебова), Джульетта ("Ромео и Джульетта" С.Прокофьева), Аврора ("Спящая красавица" П.Чайковского) и др.

45 лет назад родился Артамонов Игорь Алексеевич (г.Минск), артист балета, заслуженный артист Беларуси (2003), народный артист Беларуси (2010). В 1994 году окончил Белорусский хореографический колледж. С 1994 года артист балета, с 2002-го ведущий мастер сцены Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси. Для созданных им образов характерны внутренняя сдержанность, пластическая выразительность, точная передача психологического состояния персонажа. Среди партий: Ромео ("Ромео и Джульетта" С.Прокофьева), Принц ("Щенкунчик" П.Чайковского), Красс ("Спартак" А.Хачатуряна) и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Виктор Каранкевич. Фото из архива Вопрос о едином тарифе на газ для населения будет рассмотрен в течение 2021 года - Каранкевич
Фото из архива Депутат: в праздничные дни важно уделить внимание каждому ребенку
Во время бала Хочется стабильности и спокойной жизни в стране - участница новогоднего бала
Андрей Худык. Фото Минприроды Худык: забота о детях - приоритет для государства
Во время бала В Беларуси созданы хорошие условия для получения профессии по душе - участница новогоднего бала
Фото из архива Страны ОДКБ намерены провести консультации по вопросам биологической безопасности
Главное
Изысканное путешествие к истокам традиций - во Дворце Независимости прошел новогодний бал для молодежи
"Состоявшиеся личности и пример для подражания" - Лукашенко вручил госнаграды заслуженным деятелям
Беларусь договорилась по нефти и газу на выгодных для себя условиях - Головченко
100 000 рублей, новый автомобиль и квартира от Белагропромбанка – лучшие подарки на Новый год!
Топ-новости
Картина дня: вручение госнаград, начало вакцинации от COVID-19 и рекорды "Беларуськалия"
Лукашенко: рано или поздно молодежь услышит голос разума и скажет спасибо тем, кто сохранил страну
Новые строительные нормы для складских зданий приняты в Беларуси
В Беларуси создается система отслеживания производимых, экспортируемых и импортируемых товаров
Перечень госпрограмм на 2021-2025 годы утвердили в Беларуси
Пример лицемерия высшей пробы - МИД прокомментировал ситуацию вокруг санатория "Беларусь" в Литве
Хренин и Шойгу обсудили совместные мероприятия по обеспечению военной безопасности СГ
Исаченко: Всебелорусское народное собрание - наивысшая форма демократии
Заслуженный врач Беларуси: любовь к своей профессии - залог успеха
В Беларуси газифицированы все городские поселки
Вопрос о едином тарифе на газ для населения будет рассмотрен в течение 2021 года - Каранкевич
В "Новой Гуте" 30 декабря возможны задержки пересечения границы
Плательщики единого налога могут подать до 1 января уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1816 пациентов с COVID-19, выписаны 1836
БЖД предупреждает об отклонении от графика поездов из Орши из-за непогоды
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.