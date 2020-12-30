Картина дня: вручение госнаград, начало вакцинации от COVID-19 и рекорды "Беларуськалия"

ВЧЕРА

Картина дня. 29 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости.

Директор СШ№16 г. Мозыря Оксана Ковалькова награждена медалью "За трудовые заслуги"

Белорусский новогодний бал для молодежи прошел во Дворце Независимости. Среди участников и гостей праздника - Президент Беларуси Александр Лукашенко, министры культуры и образования Анатолий Маркевич и Игорь Карпенко, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Во время бала

Совет старейшин создан при Президиуме Совета Республики.

В Беларуси началась вакцинация населения российской вакциной "Спутник V". Произвести российскую вакцину на "Белмедпрепаратах" планируют к концу февраля - началу марта.

Беларусь с запуском первого блока АЭС экономит на закупках газа около $750 тыс. в день, сообщил премьер-министр Роман Головченко во время посещения ОАО "Беларуськалий". Беларусь договорилась с Россией по поставкам нефти и газа на 2021 год на выгодных для себя условиях. "Беларуськалий" по итогам 2020 года поставит рекорды по добыче руды и выпуску удобрений.

Роман Головченко

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время новогодней благотворительной акции "Наши дети" посетил детский дом семейного типа Ольги Климовой в Солигорском районе. Премьер-министр тепло пообщался с ребятами возле новогодней елки и во время чаепития.

В Беларуси утверждена Программа деятельности правительства на период до 2025 года.

Перечень госпрограмм на 2021-2025 годы утвердили в Беларуси.

Совмин определил нормативы расходов местных бюджетов на работу госучреждений дошкольного образования.

Фото из архива

Во время Всебелорусского народного собрания нужно дать ответ на ожидания людей. Об этом заявил журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

В Брестской области началось выдвижение делегатов на VI Всебелорусское народное собрание. В Могилеве выбрали делегатов на VI Всебелорусское народное собрание. Участников Всебелорусского народного собрания начали выдвигать в Гомеле.

Фото из архива

Расходы на образование и здравоохранение: бюджет Минской области сохранит социальную ориентированность.

Белорусские дипломаты при посещении китайской провинции Хайнань договорились о наращивании сотрудничества.

"БЕЛДЖИ" планирует выпустить новые модели автомобилей Geely.

МАЗ открыл сборочное производство электротранспорта в Жодино.

Беларусь получит $20 млн от Фонда ОПЕК для здравоохранения.

Белорусские кардиохирурги выполнили сложнейшую операцию новорожденной весом менее 1,5 кг.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1816 пациентов с COVID-19, выписаны 1836.

Фото из архива

Минюст зарегистрировал общественное объединение "Патриоты Беларуси".

Наталия Милькота о том, как изменить качество жизни детей с инвалидностью и поменять отношение общества.

РЕПОРТАЖ: Услышать цвет: в Минске супружеская пара помогает слепым детям учиться рисовать

В НББ презентовали книгу "Республика Беларусь: 25 лет созидания и свершений".

Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершает год на десятом месте мирового рейтинга.

Землетрясение магнитудой 6,3, которое произошло в Хорватии, привело к значительным разрушениям.

Фото Синьхуа

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 декабря

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Праздничный новогодний концерт Государственного академического симфонического оркестра Беларуси "Новый год по-голливудски" состоится на сцене Большого зала Белорусской государственной филармонии.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" по 10 января пройдет в Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 31 декабря

85 лет назад родилась Малышева Клара Николаевна (Россия), балерина, народная артистка Беларуси (1971). В 1955 году окончила Пермское хореографическое училище. Работала в российских театрах оперы и балета. В 1965-1977 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси, с 1977 года педагог Государственного хореографического колледжа. Балерина широкого творческого диапазона. Среди партий: Джулия ("Альпийская баллада" Е.Глебова), Джульетта ("Ромео и Джульетта" С.Прокофьева), Аврора ("Спящая красавица" П.Чайковского) и др.

45 лет назад родился Артамонов Игорь Алексеевич (г.Минск), артист балета, заслуженный артист Беларуси (2003), народный артист Беларуси (2010). В 1994 году окончил Белорусский хореографический колледж. С 1994 года артист балета, с 2002-го ведущий мастер сцены Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси. Для созданных им образов характерны внутренняя сдержанность, пластическая выразительность, точная передача психологического состояния персонажа. Среди партий: Ромео ("Ромео и Джульетта" С.Прокофьева), Принц ("Щенкунчик" П.Чайковского), Красс ("Спартак" А.Хачатуряна) и др.

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