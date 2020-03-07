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07 марта 2020, 09:00

Картина дня: вручение госнаград, портрет белорусской женщины и альтернативы тюльпанам

ВЧЕРА

Картина дня. 6 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер, многодетным матерям, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости. Глава государства отметил, что самая приятная президентская миссия - вручать награды заслуженным людям. Быть среди тех, кто каждодневным трудом делает Беларусь сильнее и краше, а жизнь белорусов - безопаснее и богаче.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Во время вручения государственных наград Президент Беларуси Александр Лукашенко привел в качестве примера поступок сотрудника управления Министерства по чрезвычайным ситуациям капитана внутренней службы Олега Бойничева, который вместе с товарищами, рискуя жизнью, предотвратил взрыв на железной дороге.

Александр Лукашенко вручает Олегу Бойничеву орден "За личное мужество"
Александр Лукашенко вручает Олегу Бойничеву орден "За личное мужество"

Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин в телефонном разговоре обсудили график предстоящих контактов.

В Национальной библиотеке орденом Матери наградили 38 жительниц Минской области. Всего в этом году почетной награды удостоены 48 женщин из столичного региона.

Александр Турчин награждает Елену Башуру из Солигорска
Александр Турчин награждает Елену Башуру из Солигорска

Трудолюбивая и уверенная в себе: Белстат опубликовал портрет белорусской женщины.

Роль женщины в белорусском обществе постоянно возрастает. Такое мнение в высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Она отметила, что роль женщины в общественной, экономической и политической жизни существенно изменилась.

Поколение победителей заложило фундамент независимой Беларуси, заявила после общения с ветеранами в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" председатель Совета Республики Наталья Кочанова. На священной земле Брестской крепости невозможно сдержать эмоции, заявила при посещении легендарной цитадели председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко.

Во время церемонии возложения
Во время церемонии возложения

В ЕАЭС есть определенная недосказанность и разрыв между принимаемыми на высшем уровне политическими решениями и практическими делами. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович в Москве на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Белорусские и российские ученые планируют разработать новую научно-техническую программу Союзного государства "Ресурс-СГ" на 2022-2026 годы. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Института тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова НАН Беларуси Олег Пенязьков.

Государственная нефтяная компания Азербайджана Socar поставит в марте в Беларусь около 250 тыс. т нефти, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Белорусская универсальная товарная биржа и посольство Азербайджана в Беларуси объединят усилия по привлечению азербайджанского бизнеса на биржевые торги, сообщили в пресс-службе БУТБ.

За два месяца этого года за досрочным использованием средств семейного капитала обратились почти 9 тыс. человек, рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

ФОТОФАКТ: Благотворительный проект "Смелый шаг" стартовал в Минске

Во время тренировки
Во время тренировки

Участники проекта "Смелый шаг" будут заниматься единоборствами у лучших белорусских тренеров. Об этом на торжественной презентации инициативы рассказал председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко.

Дмитрий Лукашенко и Юрий Караев во время старта проекта
Дмитрий Лукашенко и Юрий Караев во время старта проекта

ФОТОФАКТ: Спасатели поздравили женщин-ветеранов Витебской области с 8 Марта

Начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин и председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев поздравляют Татьяну Александровну Забелло
Начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин и председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев поздравляют Татьяну Александровну Забелло

В издательстве "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" вышла книга "Созвездие героев земли белорусской", посвященная 75-летию освобождения Беларуси от нацистских захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мини-сад, композиции в коробках, сухоцветы: какие альтернативы тюльпанам можно найти в Минске.

В могилевском парке Подниколье появится настоящий жилой квартал для пернатых: учащиеся Вендорожского учебно-педагогического комплекса детский сад - средняя школа установят на территории зоны отдыха 16 скворечников, сделанных своими руками.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7-8 марта

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Центральный ботанический сад НАН Беларуси подготовил к Международному празднику женщин мероприятие "Весна и совершенство". Начало в 11.00 (7 марта).

В Минске пройдет 8 марта женский забег Beauty Run. Старт в 11.30 от здания главного корпуса БГУ.

В Бресте 8 марта состоится легкоатлетический "Забег для любимых". Старт в 12.00 на набережной Мухавца.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

8 марта

В Республике Беларусь - День женщин.

Международный женский день.

90 лет назад родился Пархута Ярослав Сильвестрович, белорусский писатель. В 1949-1952 годах учился в БГУ, в 1973 году окончил Высшую партийную школу. Работал в районных, республиканских газетах, на белорусском телевидении, в журналах "Вожык", "Родная прырода". Писал стихотворения и прозу. Автор книг "Жаворонок над полем", "Земля отцов наших", "Дорогами надежды и тревог", сатирических рассказов, юморесок, фельетонов и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1992). Умер в 1996 году.

9 марта

Международный день ди-джея.

День Содружества наций.

95 лет назад родилась Нижникова Тамара Николаевна, певица, педагог, народная артистка Беларуси (1955), народная артистка СССР (1964). Окончила Московскую консерваторию. В 1951-1976 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси, преподаватель Белорусской академии музыки. Среди партий: Маринка ("Маринка" Г.Пукста), Ирина ("Колючая роза" Ю.Семеняко), Анна ("Страшный двор" С.Монюшко) и др. В концертном репертуаре певицы значительное место занимали произведения белорусских композиторов, написанные специально для нее, а также белорусские народные песни. Участвовала в передачах белорусского телевидения и радио. Умерла в 2018 году.

60 лет назад родился Савицкий Владимир Константинович, белорусский режиссер, актер. Окончил Минский институт культуры, Белорусский театрально-художественный институт. В 1981-1987 годах в Могилевском областном театре драмы и комедии, в 1993-2010 годах режиссер Национального академического театра им.Я.Купалы, с 2010 года художественный руководитель Белорусского республиканского театра юного зрителя. Среди постановок: "Разоренное гнездо" Я.Купалы, "Пигмалион" Б.Шоу, "Дикая охота короля Стаха" В.Короткевича и др.

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