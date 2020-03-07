Картина дня: вручение госнаград, портрет белорусской женщины и альтернативы тюльпанам

ВЧЕРА

Картина дня. 6 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер, многодетным матерям, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости. Глава государства отметил, что самая приятная президентская миссия - вручать награды заслуженным людям. Быть среди тех, кто каждодневным трудом делает Беларусь сильнее и краше, а жизнь белорусов - безопаснее и богаче.

Александр Лукашенко

Во время вручения государственных наград Президент Беларуси Александр Лукашенко привел в качестве примера поступок сотрудника управления Министерства по чрезвычайным ситуациям капитана внутренней службы Олега Бойничева, который вместе с товарищами, рискуя жизнью, предотвратил взрыв на железной дороге.

Александр Лукашенко вручает Олегу Бойничеву орден "За личное мужество"

Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин в телефонном разговоре обсудили график предстоящих контактов.

В Национальной библиотеке орденом Матери наградили 38 жительниц Минской области. Всего в этом году почетной награды удостоены 48 женщин из столичного региона.

Александр Турчин награждает Елену Башуру из Солигорска

Трудолюбивая и уверенная в себе: Белстат опубликовал портрет белорусской женщины.

Роль женщины в белорусском обществе постоянно возрастает. Такое мнение в высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Она отметила, что роль женщины в общественной, экономической и политической жизни существенно изменилась.

Поколение победителей заложило фундамент независимой Беларуси, заявила после общения с ветеранами в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" председатель Совета Республики Наталья Кочанова. На священной земле Брестской крепости невозможно сдержать эмоции, заявила при посещении легендарной цитадели председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко.

Во время церемонии возложения

В ЕАЭС есть определенная недосказанность и разрыв между принимаемыми на высшем уровне политическими решениями и практическими делами. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович в Москве на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Белорусские и российские ученые планируют разработать новую научно-техническую программу Союзного государства "Ресурс-СГ" на 2022-2026 годы. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Института тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова НАН Беларуси Олег Пенязьков.

Государственная нефтяная компания Азербайджана Socar поставит в марте в Беларусь около 250 тыс. т нефти, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Белорусская универсальная товарная биржа и посольство Азербайджана в Беларуси объединят усилия по привлечению азербайджанского бизнеса на биржевые торги, сообщили в пресс-службе БУТБ.

За два месяца этого года за досрочным использованием средств семейного капитала обратились почти 9 тыс. человек, рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

ФОТОФАКТ: Благотворительный проект "Смелый шаг" стартовал в Минске

Во время тренировки

Участники проекта "Смелый шаг" будут заниматься единоборствами у лучших белорусских тренеров. Об этом на торжественной презентации инициативы рассказал председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко.

Дмитрий Лукашенко и Юрий Караев во время старта проекта

ФОТОФАКТ: Спасатели поздравили женщин-ветеранов Витебской области с 8 Марта

Начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин и председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев поздравляют Татьяну Александровну Забелло

В издательстве "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" вышла книга "Созвездие героев земли белорусской", посвященная 75-летию освобождения Беларуси от нацистских захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мини-сад, композиции в коробках, сухоцветы: какие альтернативы тюльпанам можно найти в Минске.

В могилевском парке Подниколье появится настоящий жилой квартал для пернатых: учащиеся Вендорожского учебно-педагогического комплекса детский сад - средняя школа установят на территории зоны отдыха 16 скворечников, сделанных своими руками.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7-8 марта

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Центральный ботанический сад НАН Беларуси подготовил к Международному празднику женщин мероприятие "Весна и совершенство". Начало в 11.00 (7 марта).

В Минске пройдет 8 марта женский забег Beauty Run. Старт в 11.30 от здания главного корпуса БГУ.

В Бресте 8 марта состоится легкоатлетический "Забег для любимых". Старт в 12.00 на набережной Мухавца.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

8 марта

В Республике Беларусь - День женщин.

Международный женский день.

90 лет назад родился Пархута Ярослав Сильвестрович, белорусский писатель. В 1949-1952 годах учился в БГУ, в 1973 году окончил Высшую партийную школу. Работал в районных, республиканских газетах, на белорусском телевидении, в журналах "Вожык", "Родная прырода". Писал стихотворения и прозу. Автор книг "Жаворонок над полем", "Земля отцов наших", "Дорогами надежды и тревог", сатирических рассказов, юморесок, фельетонов и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1992). Умер в 1996 году.

9 марта

Международный день ди-джея.

День Содружества наций.

95 лет назад родилась Нижникова Тамара Николаевна, певица, педагог, народная артистка Беларуси (1955), народная артистка СССР (1964). Окончила Московскую консерваторию. В 1951-1976 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси, преподаватель Белорусской академии музыки. Среди партий: Маринка ("Маринка" Г.Пукста), Ирина ("Колючая роза" Ю.Семеняко), Анна ("Страшный двор" С.Монюшко) и др. В концертном репертуаре певицы значительное место занимали произведения белорусских композиторов, написанные специально для нее, а также белорусские народные песни. Участвовала в передачах белорусского телевидения и радио. Умерла в 2018 году.

60 лет назад родился Савицкий Владимир Константинович, белорусский режиссер, актер. Окончил Минский институт культуры, Белорусский театрально-художественный институт. В 1981-1987 годах в Могилевском областном театре драмы и комедии, в 1993-2010 годах режиссер Национального академического театра им.Я.Купалы, с 2010 года художественный руководитель Белорусского республиканского театра юного зрителя. Среди постановок: "Разоренное гнездо" Я.Купалы, "Пигмалион" Б.Шоу, "Дикая охота короля Стаха" В.Короткевича и др.

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