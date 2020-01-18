Картина дня: вручение госнаград, президентские стипендии и бронза "Дакара"

ВЧЕРА

Картина дня. 17 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды представителям различных сфер деятельности. Церемония состоялась во Дворце Независимости. На церемонию вручения наград собрались около 40 представителей практически всех важнейших сфер жизни.

Заслуженным мастером спорта Беларуси стала спортсмен-инструктор национальной команды по радиоспорту Анна Шевеленко

Стипендии Президента Беларуси на 2020 год назначены 97 перспективным аспирантам. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко.

Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 29 жительниц Витебской, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Фото из архива

В Беларуси создается республиканский фонд универсального обслуживания связи и информатизации. Соответствующий указ №13 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 60-летием народного артиста России Игоря Николаева.

Белорусская сторона полностью поддерживает усилия трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса в Украине. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил на встрече со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группе.

Хайди Грау и Владимир Макей. Фото МИД

Полина Головина сменила Георгия Катулина на посту генерального секретаря Национального олимпийского комитета Беларуси. Такое решение принято на заседании Исполкома организации.

Полина Головина. Фото НОК Беларуси

Согласно данным о медианной заработной плате за ноябрь 2019 года, 37,5% работников в Беларуси получали зарплату выше Br1 тыс., сообщили в Белстате.

Минский тракторный завод передал 16 тракторов ресурсным центрам учреждений образования страны, которые готовят трактористов и специалистов, обслуживающих технику BELARUS.

В Брестской области в этом году планируется построить не менее 20 молочно-товарных ферм, сообщил первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Сергей Буткевич.

Председатель Минского облисполкома Александр Турчин вручил автомобиль многодетной семье из Марьиной Горки, который та попросила для их детского дома семейного типа на встрече с главой региона во время акции "Наши дети".

Александр Турчин

Национальный детский технопарк заработает в январе 2021 года, сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА директор Республиканского центра инновационного и технического творчества Сергей Сачко. Проект "Школа активного гражданина" является успешным и востребованным, заявила заместитель директора по методической работе Национального института образования Людмила Романовская.

ИНТЕРВЬЮ: Студотрядовское движение вносит достойный вклад в развитие страны

Беларусь и Польша намерены максимально увеличить пропускную способность на границе.

Организации Минлесхоза в 2019 году построили и ввели в эксплуатацию 17 лесохозяйственных дорог общей протяженностью 102,5 км (при задании 100 км), сообщили в пресс-службе министерства.

Механизированный тоннелепроходческий щит "Алеся" начал проходку первого перегонного тоннеля между станциями минского метро "Аэродромная" и "Слуцкий Гостинец" протяженностью 1,8 тыс.м.

Работы на станции метро "Ковальская слобода"

Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под руководством Сергея Вязовича занял третье место в генеральной классификации грузовиков на ралли "Дакар-2020".

Фото организаторов ралли

Новое место гнездования черного аиста найдено во время орнитологической экспедиции в Березинском биосферном заповеднике, сообщили в природоохранном учреждении.

Фото Дениса Ивковича

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке.

Алексей Гончарук. Фото kmu.gov.ua

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18-19 января

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Торжественное открытие крещенских купелей состоится 18 января на двух водоемах Центрального района Минска. В 16.00 - на площадке около спасательной станции "Комсомольское озеро" (ул.Прогрессивная,29а), в 18.00 - около спасательной станции "Дрозды" (ул.Веснинка,2а). В открытии купелей примет участие глава района Дмитрий Петруша, который также лично опробует окунание в крещенскую воду.

Главное музыкальное событие года - гала-концерт "Песня года Беларуси" - состоится 18 января в минском Дворце спорта.

XXXV Международные соревнования по танцевальному спорту "Витебская снежинка" пройдут 18-19 января в концертном зале "Витебск". Квикстеп, вальс, танго и джайв - танцоры будут в зажигательном ритме бороться за звание лучших.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

19 января

В Республике Беларусь - День спасателя.

Всемирный день религий.

120 лет назад родился Исаковский Михаил Васильевич, русский поэт, заслуженный деятель культуры Беларуси (1968), Герой Социалистического Труда (1970). Автор поэтических сборников "Провинция", "Наказ сыну" и др. Многие стихи поэта стали поистине народными песнями - "Катюша", "Враги сожгли родную хату", "Прощание", "Огонек", "Снова замерло все до рассвета" и др. Исаковский хорошо знал белорусский язык. Перевел на русский язык многие произведения Я.Купалы, Я.Коласа, А.Кулешова, поэму "Тарас на Парнасе". Ряд стихотворений посвятил Беларуси. Лауреат Государственной премии СССР (1943, 1949). Умер в 1973 году.

75 лет назад родился Дедик Александр Александрович, певец, заслуженный артист Беларуси (1977) и Польши (1977), народный артист Беларуси (1979) и России (1983). Учился в Белорусской и Одесской, окончил Новосибирскую консерваторию. В 1974-1979 годах солист Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Джордано Бруно ("Джордано Бруно" С.Кортеса), Роман ("Седая легенда" Д.Смольского), Герман ("Пиковая дама" П.Чайковского) и др. С 1979-го солист Мариинского (Санкт-Петербург) театра оперы и балета. Лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов им.М.Глинки (1973), международного конкурса им.П.Чайковского (1974).

20 января

100 лет назад родился Федерико Феллини, итальянский кинорежиссер, сценарист. Поставил фильмы "Восемь с половиной", "Ночи Кабирии", "Сладкая жизнь" и др. Обладатель призов многих престижных кинофестивалей, специального приза "Оскар" за большие творческие заслуги (1993). Умер в 1993 году.

65 лет назад родился Зеков Анатолий Николаевич, белорусский поэт, прозаик, сатирик, юморист. В 1977 году окончил Гомельский университет. Работал в газетах "Чырвоная змена", "Добры вечар", еженедельнике "Книга и мы", был главным редактором "Белорусской лесной газеты", заместителем главного редактора журнала "Вожык", с 2006 года в журнале "Полымя". Автор поэтического сборника "Боль совести", пародий и басен, поэмы "Авария совести".

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