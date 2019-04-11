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Картина дня: вручение госнаград, проектирование нового спутника и первое изображение черной дыры

Общество 11.04.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 10 апреля

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас вручил государственные награды более 190 представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики.

Сергей Румас
Сергей Румас

Сотрудникам БЕЛТА вручены госнаграды.

Главный редактор издательства БЕЛТА Галина Головатая награждена медалью Франциска Скорины
Главный редактор издательства БЕЛТА Галина Головатая награждена медалью Франциска Скорины

Председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович провел встречу с послом Армении в Беларуси Арменом Гевондяном. Мясникович предложил Армении активизировать инвестсотрудничество.

Во время встречи
Во время встречи

Правительство Беларуси одобрило семь проектов международной технической помощи.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" на международной конференции в Женеве представил свой опыт городского планирования.

Фото industrialpark.by
Фото industrialpark.by

Между Беларусью и Республикой Корея налажен взаимовыгодный трансфер научных технологий, и обе страны заинтересованы в его развитии и совершенствовании. Такое мнение высказал заместитель председателя ГКНТ Сергей Щербаков на VI Белорусско-корейском форуме "Наука. Инновации. Производство". Лидирующие позиции в сотрудничестве Беларуси и Республики Корея занимают совместные проекты в сфере науки и технологий, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Беларуси Ким Ёнг Хо.

Эскизное проектирование нового российско-белорусского спутника дистанционного зондирования Земли завершается, сообщил руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси Петр Витязь. Коммерческая выгода от использования белорусского спутника за 7 лет превысила $18 млн, сообщил заместитель директора по научной работе УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси Борис Чернухо.

Представитель Беларуси участвует в российском эксперименте по подготовке к высадке людей на Луну.

Беларусь продвигает продукцию МАЗ на египетский рынок и обсуждает возможность открытия новых СП.

Фото МИД
Фото МИД

Беларусь заинтересована в развитии двусторонних отношений с Оманом, в частности в приходе оманского бизнеса. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович во время третьего заседания белорусско-оманского совета делового сотрудничества.

Страны ЕС заинтересованы в строительстве энергоэффективных домов по проекту брестского завода крупнопанельного домостроения КУП "Брестжилстрой".

Формирование атомной отрасли выводит страну на новый виток развития, заявил консультант Департамента по ядерной энергетике Минэнерго Павел Бертош. К концу 2019 года на БелАЭС будут работать 405 молодых специалистов, сообщил заместитель главного инженера по подготовке персонала - начальник учебно-тренировочного центра БелАЭС Владимир Горин.

В Беларуси прорабатывают проект документа о страховании риска невыплаты зарплаты при банкротстве организации, сообщила журналистам заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич.

В Беларуси планируется изменить подход к учету государственного имущества, перейти на электронный формат, сообщил председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев.

Около десяти вопросов, поступивших во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту" и касающихся различных сфер жизнедеятельности в Минске, остаются на контроле городской мэрии, сообщил помощник Президента - инспектор по городу Минску Виталий Прима.

К новому учебному году все школы и гимназии, которые находятся в зоне реагирования подразделений Департамента охраны МВД, должны быть оснащены кнопками тревожной сигнализации. Об этом сообщила специалист управления общего среднего образования Минобразования Александра Алексеева в ходе круглого стола в пресс-центре БЕЛТА. В Беларуси прорабатывается возможность введения в учреждениях образования штата охранников и должности заместителя директора по безопасности.

Во время круглого стола
Во время круглого стола

С нового учебного года в Беларуси планируется начать подготовку кризисных психологов для учреждений образования, сообщил заместитель директора Института психологии Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Виктор Морозов. Факультативные занятия по основам психологии планируется ввести в белорусских школах. Белорусских школьников могут ограничить в использовании мобильных телефонов во время уроков, а учебные кабинеты - оснастить ящиками для хранения гаджетов.

Виктор Морозов
Виктор Морозов

Около $25 млн планируется дополнительно направить на ремонт магистральных дорог.

Для гостей II Европейских игр закупят 75 автобусов МАЗ-251 туристического класса, сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Дубина.

Ученые впервые в истории обнародовали изображение черной дыры, которое было сделано сетью радиотелескопов Event Horizon Telescope.

Фото The Guardian
Фото The Guardian

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Анонсы на 11 апреля

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Национальный пресс-центр проводит выездную пресс-конференцию, посвященную премьере оперетты Иоганна Штрауса "Летучая мышь". Начало в 15.00.

IV Международная форум-выставка деловых контактов "Брест-2019" пройдет по 12 апреля.

Митинг-реквием, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, состоится в 15.00 в ИКЦ "Территория бывшего лагеря смерти "Тростенец".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 апреля

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Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос).

125 лет назад родилась Редлих Вера Павловна (Украина), российская и белорусская актриса, режиссер, педагог, народная артистка России, профессор. Среди постановок на белорусской сцене: "Двенадцатый час" А.Арбузова, "Изгнание блудницы" И.Шамякина, "Бесприданница" А.Островского и др. Умерла в 1992 году.

115 лет назад родилась Ли Софья Дмитриевна (д.Оболь Сенненского р-на Витебской обл.), белорусский живописец, заслуженный работник культуры Беларуси. Работала в жанрах пейзажа, натюрморта, тематической картины. Значительная часть работ посвящена теме борьбы белорусских партизан в годы Великой Отечественной войны: "Партизанский лагерь", "Партизаны в дозоре", "Партизанская землянка" и др. Среди других работ: пейзажи "Осень", "Нарочь", натюрморты "День Победы", "Маки" и др. Для ее полотен характерна композиционная точность, колористическая звучность, пластическая завершенность. Умерла в 1980 году.

70 лет назад родился Куклачев Юрий Дмитриевич, российский артист цирка, дрессировщик, художественный руководитель московского "Театра кошек", народный артист Российской Федерации.

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