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28 января 2022, 07:00

Картина дня: вручение госнаград, сессия парламента и открытие Олимпийских деревень

ВЧЕРА

Картина дня. 27 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси - начальник главного оперативного управления Павел Муравейко награжден орденом "За службу Родине" ІІ степени
Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси - начальник главного оперативного управления Павел Муравейко награжден орденом "За службу Родине" ІІ степени

Беларусь может обеспечить большинство потребностей Сирии в продукции машиностроения. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с министром общественных работ и жилищного строительства Сирии Сухейлем Абед аль-Латифом.

Белорусские интеграционные инициативы обсуждены в Минске на встрече премьер-министра Беларуси Романа Головченко с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

Внимание к Посланию Президента белорусскому народу и Национальному собранию традиционно велико, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании седьмой внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва. Взятый темп работы сенаторам нужно сохранить и двигаться вперед, заявила Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова о референдуме: мы приближаемся к судьбоносному шагу в нашей истории.

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

Выступление Андрейченко на открытии внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.

Завод по производству вакцин и детсады: более 150 объектов вошло в госинвестпрограмму на 2022 год.

Бюджет прожиточного минимума повышается с 1 февраля. Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам увеличатся с 1 февраля.

Лайк Центризбиркому: информация о выборах и референдумах теперь в соцсетях.

Минздрав подготовил памятку при бессимптомном или легком течении COVID-19.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1974 пациента с COVID-19, выписаны 1833.

Главный санврач Минска заявила о доминировании омикрон-штамма в столице.

Белорусские онкологи разрабатывают прорывную CAR-T-терапию для лечения лимфом.

Трехразовое питание - до Br4 в день: чем кормят школьников за эти деньги.

Торжественное мероприятие по случаю Международного дня памяти жертв холокоста состоялось в Минске у мемориала "Яма".

Во время мероприятия у мемориала "Яма"
Во время мероприятия у мемориала "Яма"

Белорусские полярники поздравили страну с 100-летием академической науки.

В Пекине состоялось официальное открытие Олимпийских деревень - объекты принимают спортсменов, членов делегаций и журналистов со всего мира.

Фото ТАСС
Фото ТАСС

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28 января

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Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Республики обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, а затем ответит на вопросы участников мероприятия.

Республиканское собрание научной общественности, посвященное Дню белорусской науки, пройдет в Минске. В мероприятии примут участие более 300 представителей академической, вузовской и отраслевой науки, молодые ученые, руководители министерств и ведомств, высших учебных заведений, представители дипломатического корпуса.

Выставка лучших работ международного фестиваля дикой природы GOLDEN TURTLE откроется во Дворце искусств. Во время выставки также будут реализованы мастер-классы по арт-терапии и познавательные семинары.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 января

125 лет назад родился Змудинский Геннадий Евгеньевич (Россия), белорусский художник. Один из основателей белорусской советской книжной графики. Оформил книги "Рассветы" М.Горецкого, "Как у нас война была" А.Неверова, сказки. Автор произведений станковой графики "Погром", "Беженцы", "Согласие невесты" и др. Автор марки Белорусского государственного издательства, эскиза ордена Трудового Красного Знамени БССР и грамоты к нему. Умер в 1938 году.

205 лет назад родился Хорсли Джон Колкотт, английский художник, один из создателей первой рождественской открытки, на которой была надпись "Веселого Вам Рождества и счастья в Новом году!". Умер в 1903 году.

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