Картина дня: вручение госнаград, топ востребованных профессий и новый самолет "Белавиа"

ВЧЕРА
Картина дня. 8 апреля
Официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Беларусь может стать триггером в дальнейшем развитии сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси Сангитой Бахадур. Александр Лукашенко поблагодарил дипломата за ту работу, которую она провела за небольшой срок пребывания послом дружественной Индии в Беларуси. Глава государства обратил внимание, что в целом за два десятилетия сотрудничества товарооборот между Беларусью и Индией вырос в 10 раз.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил государственные награды 45 представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики.
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов провели совещание на базе ОАО "Камволь" и ознакомились с производством. Обсуждены проблемные вопросы деятельности предприятия, связанные с его развитием, реализацией готовой продукции и организацией на площадях ОАО "Камволь" производства суконных тканей.
Нельзя допустить переписывания истории и героизации нацизма, заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко на IX Отчетно-выборной конференции Белорусского общественного объединения ветеранов.
Сроки и объемы перерасчета пенсий в этом году будут определяться финансовыми возможностями бюджета пенсионного фонда. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на IX отчетно-выборной конференции Белорусского общественного объединения ветеранов. На поддержку ветеранских организаций запланировано направить до 2026 года более Br13 млн.
Минтруда назвало топ востребованных профессий по отраслям.
Новое нефтяное месторождение открыли в Речицком районе.
Беларусь и Китай начали переговоры по соглашению об инвестициях и торговле услугами.
Кондитерские фабрики "Спартак" и "Красный Мозырянин" приняли решение об объединении.
Минобороны Беларуси и России обсудили обеспечение иностранной инспекции во время учения "Запад-2021".
Сфера здравоохранения готова к третьей волне COVID-19. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на открытии кабинета КТ в Калинковичской ЦРБ.
Массовую вакцинацию против COVID-19 в Минске планируют завершить до октября, сообщила главный специалист отдела специализированной медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Алина Киселева.
Белорусский сервис на основе нейросети позволяет выявлять бессимптомную пневмонию.
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1272 пациента с COVID-19, выписаны 1379.
В Беларуси реализуют пилотный проект по нормативному финансированию спортшкол.
"Белавиа" получила новый самолет Boeing 737-8.
Уроженец Беларуси Герой России космонавт Олег Новицкий перед полетом в космос будет слушать песни о своей Родине. Об этом он рассказал во время предстартовой видео-пресс-конференции с космодрома Байконур.
Первые лесные пожары зафиксированы в Беларуси в начале апреля. Об этом на пресс-конференции "Лесной фонд Беларуси. Наведение порядка на территории лесных угодий и их благоустройство" сказал начальник управления лесного хозяйства Минлесхоза Сергей Чернявский.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 9 апреля
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "60 лет первого полета человека в космос. Состояние и перспективы белорусско-российского сотрудничества в космической сфере". Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Распределение и закрепление молодых кадров в Республике Беларусь: обеспечение социальных гарантий. О реализации проекта международной технической помощи "От университета к рынку труда в XXI веке: шаг вперед в трудоустройстве". Начало в 11.00.
В конференц-зале учреждения образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" (г. Гродно, ул. Ожешко, 22) пройдет круглый стол "Молодежь на рынке труда: проблемы и пути решения". Начало в 10.00.
Республиканская профилактическая акция "Дом без насилия" пройдет в Беларуси по 9 апреля. Это совместная акция МВД, Минтруда, Минздрава и Минобразования.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 10 апреля
90 лет назад родился Чигрин Иван Петрович (д.Чемеры Слонимского р-на Гродненской обл.), белорусский литературовед, критик, поэт, кандидат филологических наук (1968). В 1955 году окончил БГУ. Составитель хроники литературной жизни Беларуси, которая вошла в "Гісторыю беларускай літаратуры". Автор разделов в книгах "Беларуская літаратура і праблемы сучаснасці" и "Гісторыя беларускай савецкай літаратуры", работ "Станаўленне беларускай прозы і фальклор. Дакастрычніцкі перыяд", "Проза "Маладняка" и др. Умер в 2006 году.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-