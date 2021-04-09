ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 9 апреля 2021
Минск Облачно с прояснениями +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:24 Жилой дом горел ночью в Столинском районе Происшествия
07:19 Мобильные датчики контроля скорости работают в семи районах Минска Регионы
07:15 При пожаре в Новогрудском районе погибла пенсионерка Происшествия
07:11 Детективную историю для детей поставили в Брестском театре кукол Культура
07:06 В Шумилинском районе высадят профсоюзный лес Регионы
07:00 Картина дня: вручение госнаград, топ востребованных профессий и новый самолет "Белавиа" Общество
00:58 Пользователи по всему миру отмечают сбои в работе Facebook Технологии
00:28 В работе Telegram произошел сбой Технологии
08.04.21
08.04.21 23:42 В Техасе произошла стрельба. Есть пострадавшие В мире
08.04.21 22:59 В Северной Македонии запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca людей моложе 60 лет В мире
08.04.21 22:31 Один из богатейших людей Великобритании найден мертвым в собственном доме В мире
08.04.21 21:58 Число зараженных COVID-19 в мире превысило 132,73 млн В мире
08.04.21 21:57 В Гане удалось спасти 30 дельфинов из 200 выброшенных на берег В мире
08.04.21 21:55 Дарья Наумова выиграла малую бронзовую награду ЧЕ по тяжелой атлетике Спорт
08.04.21 21:51 В Армению поступила первая партия российской вакцины "Спутник V" В мире
08.04.21 21:50 Пиневич: из Беларуси ежегодно уезжают 200-250 врачей, а выпускается из вузов более 2,5 тыс. Общество
08.04.21 21:43 Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Аляске В мире
08.04.21 21:36 Пиневич: в 2022 году опасность коронавируса будет минимизирована Общество
08.04.21 21:34 "Крылья Советов" вышли в полуфинал футбольного Кубка России Спорт
08.04.21 21:32 Первый компонент вакцины от коронавируса получили 92 тыс. белорусов Общество
08.04.21 21:26 "Мешков Брест" впервые пробился в четвертьфинал гандбольной Лиги чемпионов Спорт
08.04.21 21:20 Более половины жителей Германии выразили желание привиться "Спутником V" В мире
08.04.21 21:11 Беларусь готова поставить в Оренбург опытный образец электробуса для тестирования Экономика
08.04.21 21:03 Глава ФРС считает, что восстановление экономики США невозможно до победы над пандемией В мире
08.04.21 20:44 Инклюзивную группу обучают органическому земледелию и основам агробизнеса в Сенненском районе Регионы
08.04.21 20:26 Восемь новых месторождений нефти открыли в Беларуси за последние 5 лет Экономика
08.04.21 20:22 TikTok поддержит ежегодную акцию "Цифровой диктант" Технологии
08.04.21 20:14 Монголия возобновит карантин с 10 апреля В мире
08.04.21 19:57 Пожилая женщина попала под колеса авто во дворе дома в Минске Происшествия
08.04.21 19:53 Белорусское общество дружбы хранит и передает будущим поколениям духовные традиции народа - Иванова Общество
Все новости
Все новости
Общество
09 апреля 2021, 07:00

Картина дня: вручение госнаград, топ востребованных профессий и новый самолет "Белавиа"

ВЧЕРА

Картина дня. 8 апреля

Официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Беларусь может стать триггером в дальнейшем развитии сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси Сангитой Бахадур. Александр Лукашенко поблагодарил дипломата за ту работу, которую она провела за небольшой срок пребывания послом дружественной Индии в Беларуси. Глава государства обратил внимание, что в целом за два десятилетия сотрудничества товарооборот между Беларусью и Индией вырос в 10 раз.

Во время встречи
Во время встречи

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил государственные награды 45 представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко награждает машиниста-крановщика Бакштанского участка лесозаготовительного цеха ОАО "Мостовдрев" Евгения Арика
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко награждает машиниста-крановщика Бакштанского участка лесозаготовительного цеха ОАО "Мостовдрев" Евгения Арика

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов провели совещание на базе ОАО "Камволь" и ознакомились с производством. Обсуждены проблемные вопросы деятельности предприятия, связанные с его развитием, реализацией готовой продукции и организацией на площадях ОАО "Камволь" производства суконных тканей.

Во время встречи
Во время встречи

Нельзя допустить переписывания истории и героизации нацизма, заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко на IX Отчетно-выборной конференции Белорусского общественного объединения ветеранов.

Сроки и объемы перерасчета пенсий в этом году будут определяться финансовыми возможностями бюджета пенсионного фонда. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на IX отчетно-выборной конференции Белорусского общественного объединения ветеранов. На поддержку ветеранских организаций запланировано направить до 2026 года более Br13 млн.

Фото из архива
Фото из архива

Минтруда назвало топ востребованных профессий по отраслям.

Новое нефтяное месторождение открыли в Речицком районе.

Беларусь и Китай начали переговоры по соглашению об инвестициях и торговле услугами.

Фото из архива
Фото из архива

Кондитерские фабрики "Спартак" и "Красный Мозырянин" приняли решение об объединении.

Минобороны Беларуси и России обсудили обеспечение иностранной инспекции во время учения "Запад-2021".

Сфера здравоохранения готова к третьей волне COVID-19. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на открытии кабинета КТ в Калинковичской ЦРБ.

Фото из архива
Фото из архива

Массовую вакцинацию против COVID-19 в Минске планируют завершить до октября, сообщила главный специалист отдела специализированной медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Алина Киселева.

Белорусский сервис на основе нейросети позволяет выявлять бессимптомную пневмонию.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1272 пациента с COVID-19, выписаны 1379.

В Беларуси реализуют пилотный проект по нормативному финансированию спортшкол.

"Белавиа" получила новый самолет Boeing 737-8.

Фото ОАО "Авиакомпания "Белавиа"
Фото ОАО "Авиакомпания "Белавиа"

Уроженец Беларуси Герой России космонавт Олег Новицкий перед полетом в космос будет слушать песни о своей Родине. Об этом он рассказал во время предстартовой видео-пресс-конференции с космодрома Байконур.

Первые лесные пожары зафиксированы в Беларуси в начале апреля. Об этом на пресс-конференции "Лесной фонд Беларуси. Наведение порядка на территории лесных угодий и их благоустройство" сказал начальник управления лесного хозяйства Минлесхоза Сергей Чернявский.

Фото из архива
Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 апреля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "60 лет первого полета человека в космос. Состояние и перспективы белорусско-российского сотрудничества в космической сфере". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Распределение и закрепление молодых кадров в Республике Беларусь: обеспечение социальных гарантий. О реализации проекта международной технической помощи "От университета к рынку труда в XXI веке: шаг вперед в трудоустройстве". Начало в 11.00.

В конференц-зале учреждения образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" (г. Гродно, ул. Ожешко, 22) пройдет круглый стол "Молодежь на рынке труда: проблемы и пути решения". Начало в 10.00.

Республиканская профилактическая акция "Дом без насилия" пройдет в Беларуси по 9 апреля. Это совместная акция МВД, Минтруда, Минздрава и Минобразования.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 апреля

90 лет назад родился Чигрин Иван Петрович (д.Чемеры Слонимского р-на Гродненской обл.), белорусский литературовед, критик, поэт, кандидат филологических наук (1968). В 1955 году окончил БГУ. Составитель хроники литературной жизни Беларуси, которая вошла в "Гісторыю беларускай літаратуры". Автор разделов в книгах "Беларуская літаратура і праблемы сучаснасці" и "Гісторыя беларускай савецкай літаратуры", работ "Станаўленне беларускай прозы і фальклор. Дакастрычніцкі перыяд", "Проза "Маладняка" и др. Умер в 2006 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Пиневич: из Беларуси ежегодно уезжают 200-250 врачей, а выпускается из вузов более 2,5 тыс.
Фото из архива Пиневич: в 2022 году опасность коронавируса будет минимизирована
Фото из архива Первый компонент вакцины от коронавируса получили 92 тыс. белорусов
Нина Иванова. Фото из архива Белорусское общество дружбы хранит и передает будущим поколениям духовные традиции народа - Иванова
Во время встречи. Фото bsuir.by В БГУИР обсудили возможность обучения пакистанцев в бакалавриате, в том числе дистанционно
Виктор Чайчиц. Фото из архива Чайчиц: государство не может стоять в стороне от контроля за ростом цен
Главное
Во время встречи Лукашенко: визит премьер-министра Индии в Беларусь может стать триггером в дальнейшем развитии сотрудничества
Головченко вручил госнаграды 45 представителям различных сфер
Кочанова и Герасимов провели совещание по вопросам развития ОАО "Камволь"
В приоритете – надежность и качество: "Дана Холдингз" и "Керамин" расширяют сотрудничество
Топ-новости
Картина дня: вручение госнаград, топ востребованных профессий и новый самолет "Белавиа"
Для предприятий продлили действие особых условий по содержанию неиспользуемого имущества
Первый компонент вакцины от коронавируса получили 92 тыс. белорусов
Сергеенко: нельзя допустить переписывания истории и героизации нацизма
Встречи с представителями власти помогают молодежи лучше ориентироваться в жизни - Рыженков
Индия рассчитывает на обмен визитами с Беларусью на высшем уровне - посол
Олег Новицкий перед третьим полетом в космос будет слушать песни о Беларуси
Восемь новых месторождений нефти открыли в Беларуси за последние 5 лет
ФОТОФАКТ: Хрустальный глобус Динары Алимбековой пополнил экспозицию Олимпийского музея
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1272 пациента с COVID-19, выписаны 1379
"Мешков Брест" впервые пробился в четвертьфинал гандбольной Лиги чемпионов
Чайчиц: государство не может стоять в стороне от контроля за ростом цен
ФОТОФАКТ: Массовая вакцинация населения против COVID-19 началась в Минске
Хотите скидку на квартиру? Корпоративная программа в Minsk World – для вас!
В Беларуси 9 апреля ожидается до +12°С
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.