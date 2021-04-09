Картина дня: вручение госнаград, топ востребованных профессий и новый самолет "Белавиа"

ВЧЕРА

Картина дня. 8 апреля

Официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Беларусь может стать триггером в дальнейшем развитии сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси Сангитой Бахадур. Александр Лукашенко поблагодарил дипломата за ту работу, которую она провела за небольшой срок пребывания послом дружественной Индии в Беларуси. Глава государства обратил внимание, что в целом за два десятилетия сотрудничества товарооборот между Беларусью и Индией вырос в 10 раз.

Во время встречи

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил государственные награды 45 представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко награждает машиниста-крановщика Бакштанского участка лесозаготовительного цеха ОАО "Мостовдрев" Евгения Арика

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов провели совещание на базе ОАО "Камволь" и ознакомились с производством. Обсуждены проблемные вопросы деятельности предприятия, связанные с его развитием, реализацией готовой продукции и организацией на площадях ОАО "Камволь" производства суконных тканей.

Во время встречи

Нельзя допустить переписывания истории и героизации нацизма, заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко на IX Отчетно-выборной конференции Белорусского общественного объединения ветеранов.

Сроки и объемы перерасчета пенсий в этом году будут определяться финансовыми возможностями бюджета пенсионного фонда. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на IX отчетно-выборной конференции Белорусского общественного объединения ветеранов. На поддержку ветеранских организаций запланировано направить до 2026 года более Br13 млн.

Фото из архива

Минтруда назвало топ востребованных профессий по отраслям.

Новое нефтяное месторождение открыли в Речицком районе.

Беларусь и Китай начали переговоры по соглашению об инвестициях и торговле услугами.

Фото из архива

Кондитерские фабрики "Спартак" и "Красный Мозырянин" приняли решение об объединении.

Минобороны Беларуси и России обсудили обеспечение иностранной инспекции во время учения "Запад-2021".

Сфера здравоохранения готова к третьей волне COVID-19. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на открытии кабинета КТ в Калинковичской ЦРБ.

Фото из архива

Массовую вакцинацию против COVID-19 в Минске планируют завершить до октября, сообщила главный специалист отдела специализированной медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Алина Киселева.

Белорусский сервис на основе нейросети позволяет выявлять бессимптомную пневмонию.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1272 пациента с COVID-19, выписаны 1379.

В Беларуси реализуют пилотный проект по нормативному финансированию спортшкол.

"Белавиа" получила новый самолет Boeing 737-8.

Фото ОАО "Авиакомпания "Белавиа"

Уроженец Беларуси Герой России космонавт Олег Новицкий перед полетом в космос будет слушать песни о своей Родине. Об этом он рассказал во время предстартовой видео-пресс-конференции с космодрома Байконур.

Первые лесные пожары зафиксированы в Беларуси в начале апреля. Об этом на пресс-конференции "Лесной фонд Беларуси. Наведение порядка на территории лесных угодий и их благоустройство" сказал начальник управления лесного хозяйства Минлесхоза Сергей Чернявский.

Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 апреля

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Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "60 лет первого полета человека в космос. Состояние и перспективы белорусско-российского сотрудничества в космической сфере". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Распределение и закрепление молодых кадров в Республике Беларусь: обеспечение социальных гарантий. О реализации проекта международной технической помощи "От университета к рынку труда в XXI веке: шаг вперед в трудоустройстве". Начало в 11.00.

В конференц-зале учреждения образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" (г. Гродно, ул. Ожешко, 22) пройдет круглый стол "Молодежь на рынке труда: проблемы и пути решения". Начало в 10.00.

Республиканская профилактическая акция "Дом без насилия" пройдет в Беларуси по 9 апреля. Это совместная акция МВД, Минтруда, Минздрава и Минобразования.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 апреля

90 лет назад родился Чигрин Иван Петрович (д.Чемеры Слонимского р-на Гродненской обл.), белорусский литературовед, критик, поэт, кандидат филологических наук (1968). В 1955 году окончил БГУ. Составитель хроники литературной жизни Беларуси, которая вошла в "Гісторыю беларускай літаратуры". Автор разделов в книгах "Беларуская літаратура і праблемы сучаснасці" и "Гісторыя беларускай савецкай літаратуры", работ "Станаўленне беларускай прозы і фальклор. Дакастрычніцкі перыяд", "Проза "Маладняка" и др. Умер в 2006 году.

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