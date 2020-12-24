Картина дня: вручение госнаград, центр сотрудничества в "Великом камне" и репортаж с елочного базара

ВЧЕРА

Картина дня. 23 декабря

Государственных наград и Благодарности Президента удостоены 90 представителей различных сфер деятельности. Соответствующие указ и распоряжение подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Фото из архива

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил государственные награды более чем 60 представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики.

Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин обсудили в телефонном разговоре противодействие COVID-19 и белорусско-российские проекты.

Фото из архива

Правительство увеличило лимиты кредитования Банком развития.

Правительство утвердило программу статистических работ на 2021 год.

Китайско-белорусский центр сотрудничества в области научно-технических достижений открыт в индустриальном парке "Великий камень". Центр станет первой в парке комплексной площадкой для развития инновационного предпринимательства и научно-технического сотрудничества. Заявленные инвестиции резидентов "Великого камня" оцениваются в более чем $1,2 млрд. Также в индустриальном парке началось строительство международного выставочного центра.

Фото из архива

Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2030 года стала более гибкой в своем исполнении и адаптивной к современным реалиям. Об этом рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

Новые технологии и экономические стимулы - как в Беларуси будут расширять применение экоупаковки.

Максим Тарасов

Запрет на использование некоторых видов одноразовой пластиковой посуды в общепите, вводимый с 2021 года, не окажет существенного влияния на ценовую ситуацию. Об этом заявил начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

РНПЦ "Мать и дитя" проведет за счет бюджета 1 тыс. циклов ЭКО.

Фото из архива

Порядок организации повышения квалификации медработников пересматривают в Беларуси.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1922 пациента с COVID-19, выписаны 2272.

ИНТЕРВЬЮ: Тяжелые последствия легкой формы COVID-19

Екатерина Сергиенко

В 2020 году издано 52 учебных пособия для учащихся учреждений общего среднего образования. Об этом рассказала заместитель директора по методической работе Национального института образования Людмила Романовская.

РЕПОРТАЖ: Пылающая вера, или О силе Рождества

РЕПОРТАЖ с елочного базара, где минчане выбирают новогодние деревья

Белорусскому телеграфному агентству исполнилось 102 года.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 декабря

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В Президентской библиотеке в рамках благотворительной акции "Наши дети" состоится праздничное мероприятие с участием депутатов Национального собрания. Начало в 14.00.

Поезд "Новогодний экспресс", управляемый юными железнодорожниками, отправится в рейс по Детской железной дороге им. К.С.Заслонова. Поезд будет курсировать в дни зимних каникул, рождественских и новогодних праздников по 7 января включительно.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 декабря

115 лет назад родился Кастанеда Карлос, один из наиболее известных и популярных писателей современности, пользовавшийся также репутацией шамана и гуру. Умер в 1998 году.

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