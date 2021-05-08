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Общество
08 мая 2021, 09:00

Картина дня: вручение государственных наград, белорусская вакцина и поздравления ветеранам.

ВЧЕРА

Картина дня. 7 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды представителям различных сфер деятельности.

Во время вручения наград
Во время вручения наград

ФОТОФАКТ: Для участников церемонии вручения госнаград провели экскурсию во Дворце Независимости.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает особую важность единства белорусского народа в современных непростых условиях.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Лукашенко: показанная информация о раскрытии заговора в Беларуси - это цветочки, ягодки мы еще покажем.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что даже европейцы на Западе уже ужаснулись от требований отдельных беглых белорусских оппозиционеров.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Лукашенко рассказал, на каких условиях готов провести в Беларуси досрочные выборы.

Лукашенко о заявлении на него в прокуратуру Германии: не наследникам фашизма меня судить.

Лукашенко: государство как поддерживало ветеранов, так и будет их поддерживать в дальнейшем.

Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19. Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко.

Фото из архива
Фото из архива

Лукашенко призывает людей пожилого возраста сделать прививку от COVID-19.

Головченко: многим не нравится, что мы сами принимаем решения на своей земле.

Кочанова: мы ответственны за передачу следующим поколениям святой памяти о военных событиях.

Во время возложения
Во время возложения

В Минэкономики рассказали о политике Беларуси в сфере зеленых технологий.

Золотовалютные резервы Беларуси за апрель выросли на 4,9% до $7,3 млрд.

Белорусы в январе - апреле купили валюты на $348,9 млн больше, чем продали. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка.

Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли к сведению декрет Президента от 18 марта 2021 года №1 "Об изменении декретов Президента Республики Беларусь".

Фото из архива
Фото из архива

Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва одобрили законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности".

Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва одобрили законопроект об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности.

Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О геодезической и картографической деятельности".

Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении законов" (возмещение банковских вкладов).

Макей: в случае введения новых санкций Беларусь может принять ответные меры против европейского бизнеса.

Владимир Макей
Владимир Макей

Макей: ветераны в Беларуси окружены заботой государства, и это аксиома.

Макей о прибытии посла США в Беларусь: мы должны четко понимать, в каком статусе она будет работать.

Беларусь осуждает и не приемлет снос памятников погибшим во Второй мировой войне - Макей.

Кубраков: мы не допустим никаких провокаций во время праздника Победы.

Иван Кубраков
Иван Кубраков

Пример героизма и профессиональной самоотдачи военных медиков будет жить всегда, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время торжественной церемонии в память о военном враче, Герое СССР Евгении Клумове, которая прошла сегодня в 3-й городской больнице Минска.

ФОТОФАКТ: Ветеранов войны чествовали на дому в Витебске.

ФОТОФАКТ: Пограничники возложили цветы к Братской могиле.

Первый компонент вакцины против COVID-19 в Беларуси получили 3,3% населения.

Белорусское общество Красного Креста готовит волонтеров на случай вакцинации населения от COVID-19 в прививочных пунктах.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1354 пациента с COVID-19, выписаны 1311.

Отопление в Минске отключат 12 мая.

В Минске пустят дополнительные автобусы для посещения кладбищ в выходные.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8-11 мая

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В парке Победы пройдет 8 мая "Забег отважных". В мероприятии смогут принять участие желающие всех возрастов. "Забег отважных" будет сопровождаться большой концертной программой, также состоится церемония награждения победителей.

В Могилеве 8 мая состоится Всебелорусский легкоатлетический забег, он стартует на набережной реки Дубровенки.

Торжественная церемония возложения цветов и венков к монументу Победы 9 мая состоится в Минске.

В парке Победы 9 мая состоится праздничная тематическая программа, в которой примут участие оркестры и вокально-инструментальные коллективы. Пройдут показательные выступления по рукопашному бою, военнослужащие кинологического центра Вооруженных Сил продемонстрируют свое мастерство в дрессуре служебных собак. Главной особенностью праздника станет выставка военной техники. Будет работать полевая кухня.

У Дворца спорта 9 мая пройдет концертная программа "Моя весна! Моя Победа!".

На площади Государственного флага пройдет 9 мая торжественное чествование государственных символов - герба и флага.

На площади Победы 9 мая состоится праздничный гала-концерт "Подвиг народа бессмертен".

В Гродно пройдет 9 мая финал областного фестиваля патриотической песни "Сердце земли моей". Концерт состоится на сцене у Кургана Славы.

В Могилеве пройдет 9 мая торжественное мероприятие "В сердцах поколений - Великая Победа!" на площади Славы.

В Ивацевичском районе пройдет по 9 мая трофи-рейд "Телеханская дрыгва". В трофи-рейде с ориентированием по GPS-навигатору приглашают поучаствовать водителей внедорожников и квадроциклов. Лагерь расположится в городском поселке Телеханы возле озера Вульковское.

Профилактическую акцию "Трезвый водитель" по 12 мая проведет Госавтоинспекция Минской области.

Выставка "Май Данциг" к 90-летию со дня рождения народного художника Беларуси пройдет по 11 мая в Национальном художественном музее.

Выставка гомельского художника Михаила Поповича "Пейзажи, рожденные сердцем" будет работать до 15 мая в выставочном зале центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

9-12 мая

В Республике Беларусь - День Победы.

В Республике Беларусь - День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.

Православный праздник Радуница (Радоница). День поминовения усопших.

115 лет назад родился Челноков Николай Васильевич (1906-1974), советский летчик, дважды Герой Советского Союза (1942, 1944), генерал-майор авиации (1949). В годы Великой Отечественной воевал в минно-торпедной и штурмовой авиации Балтийского и Черноморского флотов, командир полка и дивизии. Совершил свыше 270 боевых вылетов.

100 лет назад родился Мандыбура Михаил Карпович (Украина), участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). С 1941 г. воевал на Западном, Калининском, 1-м Прибалтийском фронтах. Командир минометного расчета младший сержант Мандыбура отличился в 1944 г. в Витебской области: 23-24 июня во время прорыва вражеской обороны около д.Зазерье и Медведи Сиротинского района, при форсировании Западной Двины и обороне плацдарма. Умер в 1985 г.

65 лет назад родился Листьев Влад Николаевич (1956-1995), российский тележурналист, генеральный директор АО "ОРТ", президент независимой телекомпании "ВиД", ведущий программ "Час Пик" и "Тема", "Поле чудес".

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