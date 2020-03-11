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11 марта 2020, 07:00

Картина дня: вручение паспортов юным белорусам, влияние нефтяного фактора на бюджет и первое в году суперлуние

ВЧЕРА

Картина дня. 10 марта

Глава государства Александр Лукашенко вручил паспорта юным гражданам Беларуси в торжественной обстановке во Дворце Независимости. Глава государства лично вручил каждому учащемуся паспорт, отметив, что получение этого документа во все времена воспринималось как первый шаг во взрослую жизнь.

Александр Лукашенко с юными участниками мероприятия
Александр Лукашенко с юными участниками мероприятия

В Беларуси созданы уникальные условия для саморазвития молодежи. Такое мнение высказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк после окончания церемонии торжественного вручения Президентом паспортов гражданина Республики Беларусь 14-летним юношам и девушкам во Дворце Независимости.

Премьер-министр Сергей Румас считает недостаточной работу представителей государства в наблюдательных советах предприятий. Об этом глава правительства заявил на заседании Президиума Совмина, где рассматривается работа представителей государства в органах управлениях хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат государству.

Во время заседания
Во время заседания

В Совете Республики внимательно относятся к законодательным инициативам граждан. Об этом сегодня во время личного приема заявила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

Министерство финансов Беларуси в настоящее время оценивает влияние нефтяного фактора на бюджет, сообщил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко. По словам замминистра, оценка влияния на бюджет будет подготовлена, когда определятся все условия по торговле нефтью и, в частности, поставкам из Российской Федерации.

В Беларуси установлен перечень домов для строительства в 2020 году по льготным кредитам.

Инфляция в Беларуси в феврале составила 1%.

В Нидерландах растет интерес к развитию отношений с Беларусью. Об этом заявил временный поверенный в делах Нидерландов в Беларуси, руководитель отделения посольства Нидерландов в Минске Хенрикус Иоханнес ван Оостерхоут на встрече с заместителем министра иностранных дел Беларуси Андреем Дапкюнасом.

Хенрикус Иоханнес ван Оостерхоут и Андрей Дапкюнас. Фото МИД
Хенрикус Иоханнес ван Оостерхоут и Андрей Дапкюнас. Фото МИД

Польша будет выдавать бесплатные визы белорусским детям и молодежи.

СЗАО "БЕЛДЖИ" готово рассматривать выпуск электромобилей в Беларуси при условии продажи 5-10 тыс. авто в год. Об этом сообщил директор предприятия Геннадий Свидерский. "БЕЛДЖИ" планирует повысить уровень локализации кроссовера Geely Coolray (SX-11). "БЕЛДЖИ" ожидает полноценного возобновления поставок из Китая в середине апреля.

Электромобиль
Электромобиль

В Минске в 2020 году на поддержку малого и среднего предпринимательства будет направлено Br1 млн, в том числе Br870 тыс. на субсидии. Об этом сообщили в отделе предпринимательства комитета экономики Мингорисполкома.

Первый в Беларуси полигон ТКО европейского уровня создадут в Минской области к 2022 году.

В Беларуси впервые проведена симультанная (совместная) операция: 23-летней девушке одномоментно трансплантировали почку и кохлярный имплантат.

Пациентка Екатерина
Пациентка Екатерина

В Беларуси три человека вылечены от коронавируса.

Авиакомпания "Белавиа" приостановила полеты в Милан.

Польское правительство приняло решение ввести санитарный контроль на всем протяжении своих границ.

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ФОТОФАКТ: Суперлуние в Беларуси

Луна над Гродно
Луна над Гродно

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Анонсы на 11 марта

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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас совершит рабочий визит в Россию, где проведет переговоры с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Медицинская и социальная реабилитация лиц с алкогольной и наркотической зависимостью в Республике Беларусь. Меры профилактики". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Декларирование граждан по доходам, полученным в 2019 году". Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 марта

105 лет назад родилась Радюк Анастасия Яковлевна (пос.Колодищи Минского р-на), одна из организаторов Колодищанского подполья в годы Великой Отечественной войны. Возглавляла одну из подпольных групп в пос.Колодищи. Активно участвовала в объединении разрозненных групп в единую подпольную организацию, выполняла задания по связи с подпольщиками Минска. Проводила агитацию среди населения, привлекала в организацию новых членов, собирала сведения о вражеских гарнизонах, участвовала в уничтожении молокосборочного пункта, выносе из канцелярии воинской части оккупантов пишущей машинки, сборе оружия, боеприпасов, медикаментов. Вывела группу советских военнопленных в партизанский отряд "Знамя" бригады "Разгром". В ее доме проводились комсомольские собрания. Погибла в 1943 году.

100 лет назад родился Чигладзе Серго Гедеванович (Грузия), участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). Воевал на Северо-Западном, Брянском и Белорусском фронтах. Пулеметчик младший сержант Чигладзе отличился при освобождении Паричского района Полесской области. С группой разведчиков 1.2.1944 г. проник в тыл противника у д.Дуброва и открыл пулеметный огонь, уничтожил более 70 гитлеровцев. Погиб в бою в 1944 году.

80 лет назад родился Горин Григорий Израилевич, российский драматург, сценарист. По его сценариям сняты фильмы "Тот самый Мюнхгаузен", "О бедном гусаре замолвите слово", "Формула любви", "Убить дракона". Лауреат Государственной премии РФ (2002, посмертно). Умер в 2000 году.

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