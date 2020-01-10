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Общество
10 января 2020, 07:00

Картина дня: вручение премии "За духовное возрождение", 100 талантов НАН Беларуси и открытие Олимпиады в Лозанне

ВЧЕРА

Картина дня. 9 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вручил премии "За духовное возрождение", специальные премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп". Белорусы создали свое независимое государство в том числе благодаря памяти о своих истоках и верности земле предков, отметил глава государства.

За создание фундаментального картографического издания "Большой исторический атлас Беларуси" премии За духовное возврождение" удостоена главный редактор РУП "Белкартография" Галина Ляхова
За создание фундаментального картографического издания "Большой исторический атлас Беларуси" премии За духовное возврождение" удостоена главный редактор РУП "Белкартография" Галина Ляхова

Правительство расширило перечень новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Беларуси. Соответствующее постановление Совета Министров от 30 декабря 2019 года №942 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Белорусские парламентарии планируют ратифицировать соглашение об упрощении визового режима с ЕС на весенней сессии. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных.

Андрей Савиных
Андрей Савиных

Перспективы развития Минска надо видеть на десятилетия вперед. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с сенаторами от Минска. Во время встречи обсуждены основные приоритеты в работе членов Совета Республики от столицы. Наталья Кочанова обратила особое внимание на эффективность работы предприятий.

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

Представитель Беларуси Станислав Зась, назначенный Советом коллективной безопасности ОДКБ на должность генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности, приступил к работе.

Фото ОДКБ
Фото ОДКБ

Государственное производственное объединение "Белоруснефть" планирует увеличить число электрозарядных станций до 500 по стране в 2021 году, сообщили в пресс-службе предприятия.

ИНФОГРАФИКА: Новые тарифы на ЖКУ. Цены на природный газ

ИНФОГРАФИКА: Новые тарифы на ЖКУ. Цены на сжиженный газ

В Беларуси охотничьи взносы теперь можно оплачивать с использованием Единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП), сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

Для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении больше не нужна медицинская справка о состоянии здоровья.

Объявлены лауреаты конкурса "100 талантов Национальной академии наук Беларуси" за 2019 год, ими стали 10 молодых ученых.

Студенты факультета прикладной математики и информатики БГУ представили технологию умного парника, сообщили в пресс-службе университета.

Фото БГУ
Фото БГУ

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Во время отработки программы обучения в войсковой части 5524
Во время отработки программы обучения в войсковой части 5524

КОММЕНТАРИЙ: Древний город под стеклянным куполом - как формировался современный облик "Берестья"

Во Втором пекинском университете иностранных языков состоялось открытие памятника народному поэту Беларуси Янке Купале.

Фото посольства Беларуси в Китае
Фото посольства Беларуси в Китае

Белорусские спортсмены выступят на III зимних юношеских Олимпийских играх, которые стартовали 9 января на Vaudoise Arena в Лозанне. Приветствие участникам юношеских Олимпийских игр направил первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко.

Фото Синьхуа - БЕЛТА
Фото Синьхуа - БЕЛТА

Представители хоккейного клуба "Динамо-Минск" и футбольного брестского "Динамо" отправятся на стажировку в США.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 января

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Анализ погодных условий, сложившихся на территории Республики Беларусь в 2019 году. Результаты мониторинга атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы, радиационного мониторинга". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Об итогах издательской и полиграфической деятельности за 2019 год. Новинки от белорусских книгоиздателей к новому 2020 году". Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 января

130 лет назад родился Барсуков Михаил Иванович (г.Москва), ученый в области истории медицины, доктор медицинских наук (1951), профессор (1952). Основатель социальной гигиены в Беларуси, один из организаторов здравоохранения в СССР, государственный деятель Беларуси. В 1914-м окончил Московский университет. В 1924-1930 годах нарком здравоохранения БССР, одновременно заведующий кафедрой медицинского факультета БГУ, редактор журнала "Беларуская медычная думка". В 1930-1939 годах возглавлял сектор здравоохранения Госплана СССР. Автор научных работ по истории медицины, а также широкомасштабных санитарных мероприятий. Умер в 1974 году.

65 лет назад родился Исачев Александр Анатольевич (г.п.Азаричи Калинковичского р-на Гомельской обл.), белорусский живописец. Работал в сюрреалистической манере. Автор картин на библейские и мифологические темы, натюрмортов и портретов. Умер в 1987 году. В 1988-м на киностудии "Беларусьфильм" об Александре Исачеве снят фильм "Не плачьте обо мне" (реж. А.Алай).

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