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Новости
08:07 Пожилым людям зимой рекомендуется использовать трость - врач Общество
08:02 КГК Витебской области выявил нарушения в бухгалтерской отчетности предприятий Регионы
07:51 Встроенные в многоэтажки детские сады появятся в Пинске и Иваново Регионы
07:44 Беларусь продлила лицензирование импорта портландцемента на полгода Экономика
07:35 Жителя Миорского района приговорили к 10 годам колонии за убийство односельчанина Происшествия
07:30 Организованные "Брестоблимуществом" первые торги года оказались результативными Регионы
07:23 Цена нефти Brent превысила $57 впервые с 24 февраля 2020 года В мире
07:16 Вице-президент США отказался отстранять Трампа от власти В мире
07:06 В Витебске при пожаре в жилом доме эвакуировали 10 человек Происшествия
07:02 Мини-ярмарка вакансий для сезонной работы пройдет в Могилеве Регионы
07:00 Картина дня: вручение премии "За духовное возрождение" и прощание с митрополитом Филаретом Общество
00:47 В США после беспорядков в Капитолии завели более 160 дел В мире
00:06 За сутки в мире выявили более 566 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
12.01.21
12.01.21 23:36 В Болгарии в результате оползня пострадали 11 человек В мире
12.01.21 22:55 Количество отравившихся в Буйнакске детей увеличилось до 50 В мире
12.01.21 22:23 На химическом заводе в Китае произошел взрыв В мире
12.01.21 21:36 Витебская филармония подготовила праздничный концерт с музыкой из фильмов Культура
12.01.21 21:30 Столичная "Юность" крупно обыграла "Могилев" в матче чемпионата Беларуси по хоккею Спорт
12.01.21 21:21 Профсоюз медиков в декабре выделил более Br1 млн на мероприятия, связанные с эпидситуацией Общество
12.01.21 21:13 Тюбинговые травмы могут иметь долгосрочные последствия - медик Общество
12.01.21 21:06 Хоккеисты "Салавата Юлаева" обыграли новосибирскую "Сибирь" в матче чемпионата КХЛ Спорт
12.01.21 20:53 Беларусь и Китай обсудили меры по противодействию распространению COVID-19 Политика
12.01.21 20:49 Хоккеисты "Гомеля" обыграли гродненский "Неман" в матче чемпионата Беларуси Спорт
12.01.21 20:40 В дагестанском городе Буйнакск отравились более 30 детей В мире
12.01.21 20:36 Суд в Минске приговорил двух минчан к аресту за порчу имущества Происшествия
12.01.21 20:01 Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" проиграли "Нике" в матче EWBL Спорт
12.01.21 19:56 Патриарх Кирилл: смерть митрополита Филарета - большая потеря для всей церкви Общество
12.01.21 19:46 В стране важно сохранять историческую правду - лауреат премии "За духовное возрождение" Сергей Первицкий Общество
12.01.21 19:33 Спортсмены Гродненской области выиграли командное первенство чемпионата Беларуси по вольной борьбе Спорт
12.01.21 19:27 Лауреат премии "За духовное возрождение": в семье главное - уважение Общество
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13 января 2021, 07:00

Картина дня: вручение премии "За духовное возрождение" и прощание с митрополитом Филаретом

ВЧЕРА

Картина дня. 12 января

Планы в промышленности, лизинг, работа в России и ответ на бандитские санкции - Лукашенко принял с докладом Назарова и Пархомчика.

Юрий Назаров, Александр Лукашенко и Петр Пархомчик
Юрий Назаров, Александр Лукашенко и Петр Пархомчик

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран Евразийского экономического союза вступило в силу. Также ЕЭК продлила действие нулевой пошлины на ввоз фосфатов для производства удобрений, обновила информационный справочник понятий в сфере обращения лекарств в ЕАЭС.

Фото из архива
Фото из архива

Посол Беларуси в России Владимир Семашко обсудил с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым аспекты председательства Беларуси в СНГ.

Фото из архива
Фото из архива

Контейнерные перевозки белорусской продукции в Китай за 2020 год выросли в 1,7 раза.

Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-ноябре вырос на 4,9%.

Фото из архива
Фото из архива

Министерство энергетики призывает не политизировать поставки белорусской электроэнергии в Украину, комментируя информацию в отдельных украинских СМИ якобы об угрозе белорусской электроэнергии для топливно-энергетического комплекса Украины.

Мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы за пользование недвижимостью, которая находится в госсобственности, будет действовать до 1 апреля 2022 года.

Золотой запас Беларуси за 2020 год вырос на 1 т и по данным на 1 января 2021 года составляет 43,2 т (золотого эквивалента).

Фото из архива
Фото из архива

Лауреатами конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" 2020 года признан 261 товар, выпускаемый 171 организацией республики.

ГАИ в связи с сильными морозами рекомендует водителям проверить техсостояние авто.

В Беларуси выбрали лучших пишущих о науке журналистов.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1731 пациент с COVID-19, выписаны - 1567.

Фото из архива
Фото из архива

Заболеваемость COVID-19 в Брестской области в январе по сравнению с декабрем снизилась более чем наполовину, сообщил главный врач областной клинической больницы Александр Карпицкий.

Более 40 детей обратились за выходные в РНПЦ неврологии и нейрохирургии после катания на тюбингах.

В микрорайонах Минска создаются оборудованные снежные горки, чтобы сделать зимние забавы более доступными и при этом безопасными. О примерах такой работы рассказал первый заместитель главы администрации Фрунзенского района столицы Денис Драпей.

Скончался митрополит Филарет, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси. Прощание состоится в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска и в Успенском Жировичском монастыре.

Фото из архива
Фото из архива

Церемония возложения венков к памятнику народному артисту СССР Владимиру Мулявину состоялась в Минске. Владимир Мулявин создал бренд культуры Беларуси - государственный ансамбль "Песняры", такое мнение высказал министр культуры Анатолий Маркевич.

РЕПОРТАЖ: Гадания на Святки, или Простой способ заглянуть в будущее

Музей истории студенческих общежитий создан к 100-летию БГУ.

В Минском зоопарке появился новый житель - камышовая кошка Катя, которая приехала в белорусскую столицу из Баку.

Фото Минского зоопарка
Фото Минского зоопарка

Городской поселок Воропаево Поставского района благодаря новым архивным находкам может быть значительно старше.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (10-й номер мирового рейтинга) первой вышла в финал турнира в Абу-Даби.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13 января

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Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович проведет личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров. Прием пройдет с 10.00 по адресу: ул.Советская, 9, комната 103. Контактные телефоны: 80172226509, 2226369.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке "Исторические личности в литературе. Книжные проекты от издательства "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки, выпущенные в 2020 году". Начало в 11.00.

В Большом театре Беларуси пройдет новогодний бал. Начало в 20.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 14 января

85 лет назад родился Гурский Антон Иванович (д. Луговая Копыльского р-на Минской обл.), белорусский фольклорист, кандидат филологических наук (1978). В 1959 году окончил Минский педагогический институт. Автор исследований по жанрам фольклора, народным обрядам и обычаям. Автор книг "Зимняя поэзия белорусов", "С любовью к народу", "Земледельческий календарь" и др. Один из составителей томов серии "Белорусское народное творчество". Лауреат Государственной премии Беларуси (1986).

65 лет назад родился Вардомацкий Андрей Петрович (Узбекистан), белорусский социолог, философ, политолог, доктор социологических наук (1992), кандидат философских наук (1983). В 1978 году окончил БГУ, работал в нем. С 1985 года в Институте философии и права, Институте социологии НАН Беларуси. В 1992-1993 годах проректор Белорусского института проблем культуры, с 1993 года директор частного исследовательского предприятия "НОВАК". Автор научных работ по проблемам ценностных ориентаций личности и коллектива, социологии маркетинга, мониторинга общественного мнения.

110 лет назад родился Рыбаков Анатолий Наумович (1911-1998), российский писатель. Автор романов "Водители", "Тяжелый песок", "Екатерина Воронина", трилогии "Дети Арбата", повестей "Кортик", "Бронзовая птица", "Приключения Кроша". В 1933-1936 годах репрессирован. Лауреат Государственной премии СССР (1951).

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