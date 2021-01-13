Картина дня: вручение премии "За духовное возрождение" и прощание с митрополитом Филаретом

ВЧЕРА

Картина дня. 12 января

Планы в промышленности, лизинг, работа в России и ответ на бандитские санкции - Лукашенко принял с докладом Назарова и Пархомчика.

Юрий Назаров, Александр Лукашенко и Петр Пархомчик

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран Евразийского экономического союза вступило в силу. Также ЕЭК продлила действие нулевой пошлины на ввоз фосфатов для производства удобрений, обновила информационный справочник понятий в сфере обращения лекарств в ЕАЭС.

Фото из архива

Посол Беларуси в России Владимир Семашко обсудил с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым аспекты председательства Беларуси в СНГ.

Фото из архива

Контейнерные перевозки белорусской продукции в Китай за 2020 год выросли в 1,7 раза.

Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-ноябре вырос на 4,9%.

Фото из архива

Министерство энергетики призывает не политизировать поставки белорусской электроэнергии в Украину, комментируя информацию в отдельных украинских СМИ якобы об угрозе белорусской электроэнергии для топливно-энергетического комплекса Украины.

Мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы за пользование недвижимостью, которая находится в госсобственности, будет действовать до 1 апреля 2022 года.

Золотой запас Беларуси за 2020 год вырос на 1 т и по данным на 1 января 2021 года составляет 43,2 т (золотого эквивалента).

Фото из архива

Лауреатами конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" 2020 года признан 261 товар, выпускаемый 171 организацией республики.

ГАИ в связи с сильными морозами рекомендует водителям проверить техсостояние авто.

В Беларуси выбрали лучших пишущих о науке журналистов.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1731 пациент с COVID-19, выписаны - 1567.

Фото из архива

Заболеваемость COVID-19 в Брестской области в январе по сравнению с декабрем снизилась более чем наполовину, сообщил главный врач областной клинической больницы Александр Карпицкий.

Более 40 детей обратились за выходные в РНПЦ неврологии и нейрохирургии после катания на тюбингах.

В микрорайонах Минска создаются оборудованные снежные горки, чтобы сделать зимние забавы более доступными и при этом безопасными. О примерах такой работы рассказал первый заместитель главы администрации Фрунзенского района столицы Денис Драпей.

Скончался митрополит Филарет, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси. Прощание состоится в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска и в Успенском Жировичском монастыре.

Фото из архива

Церемония возложения венков к памятнику народному артисту СССР Владимиру Мулявину состоялась в Минске. Владимир Мулявин создал бренд культуры Беларуси - государственный ансамбль "Песняры", такое мнение высказал министр культуры Анатолий Маркевич.

РЕПОРТАЖ: Гадания на Святки, или Простой способ заглянуть в будущее

Музей истории студенческих общежитий создан к 100-летию БГУ.

В Минском зоопарке появился новый житель - камышовая кошка Катя, которая приехала в белорусскую столицу из Баку.

Фото Минского зоопарка

Городской поселок Воропаево Поставского района благодаря новым архивным находкам может быть значительно старше.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (10-й номер мирового рейтинга) первой вышла в финал турнира в Абу-Даби.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13 января

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Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович проведет личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров. Прием пройдет с 10.00 по адресу: ул.Советская, 9, комната 103. Контактные телефоны: 80172226509, 2226369.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке "Исторические личности в литературе. Книжные проекты от издательства "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки, выпущенные в 2020 году". Начало в 11.00.

В Большом театре Беларуси пройдет новогодний бал. Начало в 20.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 14 января

85 лет назад родился Гурский Антон Иванович (д. Луговая Копыльского р-на Минской обл.), белорусский фольклорист, кандидат филологических наук (1978). В 1959 году окончил Минский педагогический институт. Автор исследований по жанрам фольклора, народным обрядам и обычаям. Автор книг "Зимняя поэзия белорусов", "С любовью к народу", "Земледельческий календарь" и др. Один из составителей томов серии "Белорусское народное творчество". Лауреат Государственной премии Беларуси (1986).

65 лет назад родился Вардомацкий Андрей Петрович (Узбекистан), белорусский социолог, философ, политолог, доктор социологических наук (1992), кандидат философских наук (1983). В 1978 году окончил БГУ, работал в нем. С 1985 года в Институте философии и права, Институте социологии НАН Беларуси. В 1992-1993 годах проректор Белорусского института проблем культуры, с 1993 года директор частного исследовательского предприятия "НОВАК". Автор научных работ по проблемам ценностных ориентаций личности и коллектива, социологии маркетинга, мониторинга общественного мнения.

110 лет назад родился Рыбаков Анатолий Наумович (1911-1998), российский писатель. Автор романов "Водители", "Тяжелый песок", "Екатерина Воронина", трилогии "Дети Арбата", повестей "Кортик", "Бронзовая птица", "Приключения Кроша". В 1933-1936 годах репрессирован. Лауреат Государственной премии СССР (1951).

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