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Общество
12 января 2022, 07:00

Картина дня: вручение премии "За духовное возрождение", рост экспорта и Вахта Памяти в Брестской крепости

ВЧЕРА

Картина дня. 11 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил премию "За духовное возрождение", специальную премию деятелям культуры и искусства и премию "Белорусский спортивный Олимп".

Выступление Президента Беларуси на церемонии вручения премии "За духовное возрождение".

Талай: наш фонд всегда готов помочь тем, кому сейчас нелегко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав и ветеранов Минской региональной таможни со 100-летним юбилеем со дня образования.

Обнародованы фотографии Лукашенко в президентском мерче.

Сергеенко: более 4 тыс. откликов и предложений поступило от населения по проекту Конституции.

Рыженков: изменения в Конституцию обращены в будущее и молодежь это понимает.

Белорусские дипломаты внесли предложения при обсуждении проекта обновленной Конституции.

Беларусь в январе-ноябре увеличила экспорт товаров и услуг до $44,5 млрд.

"Белоруснефть" в 2021 году установила абсолютный годовой рекорд проходки - 213 412 м горных пород.

МАРТ изменил цену на газ для заправки малолитражных баллонов.

Замглавы МИД Беларуси провел ряд встреч в Риме по темам отношений с ЕС и ФАО.

Беларусь и Вьетнам обсудили перспективы развития совместных предприятий.

Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в Казахстане.

Россия установила равные условия для граждан стран ЕАЭС при приобретении полиса автострахования.

БЖД перевезла 2,5 млн пассажиров за время новогодних и рождественских праздников.

РЕПОРТАЖ: Без выходных и праздников: почти 50 лет школьники несут Вахту Памяти в Брестской крепости

За сутки в Беларуси зарегистрирован 691 пациент с COVID-19, выписаны 517.

Подъем заболеваемости COVID-19 в Беларуси ожидается к концу января-началу февраля.

ГАИ: перепады температур могут осложнить ситуацию на дорогах.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 января

Праздничное собрание, посвященное 100-летию образования Минской региональной таможни, пройдет во Дворце Республики. Начало в 15.00. Планируется участие руководства Государственного секретариата Совета безопасности, Государственного таможенного комитета и Минской региональной таможни, руководства Минска и Минской области, почетных гостей из числа руководителей взаимодействующих правоохранительных структур, ветеранов таможенной службы.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Налоговый кодекс - 2022 в Беларуси". Начало в 11.00.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" пройдет по 14 января.

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ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 января

90 лет назад родился Лебедев Виктор Тимофеевич, белорусский актер, народный артист Беларуси (1992). Работал в Гродненском областном театре, с 1956 года в Белорусском республиканском театре юного зрителя. Создал множество разнообразных ярких сценических образов в классическом, современном и сказочном репертуаре. Среди ролей: Хлестаков ("Ревизор" Н.Гоголя), Халимон Глушак ("Дыхание грозы" И.Мележа), Король ("Нестерка" В.Вольского) и др. Умер в 2001 году.

85 лет назад родился Гарай Леонид Павлович, белорусский футболист. Мастер спорта СССР, заслуженный тренер БССР, кавалер ордена "Знак Почета". В футбол начал играть в Бресте в школьной команде в 1953 году. Выступал за минские "Спартак" и "Беларусь". Также в его карьере значатся минская ФШМ, СКА (Минск), "Спартак" (Брест). После завершения карьеры футболиста тренировал брестский "Спартак", был начальником этой команды. Затем стал директором брестской СДЮСШОР-5, начальником команды "Динамо" (Брест). После Леонид Гарай на 18 лет вернулся в минское "Динамо", став начальником команды, а затем председателем клуба. Леонид Гарай был награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР, Почетным знаком ассоциации "Белорусская федерация футбола". Умер в 2019 году.

55 лет назад родился Якимович Михаил Иванович, белорусский спортсмен (гандбол), заслуженный мастер спорта СССР (1992). Чемпион XXV Олимпийских игр (1992). Серебряный призер чемпионата мира (1990). Обладатель Кубка европейских чемпионов (1987, 1989, 1990, 1994, 2001), Кубка кубков (1988, 1993, 1998), Суперкубка (1989) и Кубка Европейской гандбольной федерации (1993).

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