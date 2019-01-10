Картина дня: вручение премий "За духовное возрождение", жилье для многодетных и новшества в противопоказаниях к вождению

ВЧЕРА

Картина дня 9 января

Главная ценность белорусского государства - это люди, которые своим талантом, творчеством и трудолюбием приумножают славу страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии и премии "Белорусский спортивный Олимп".

Александр Лукашенко

Благодарность Президента Беларуси объявлена ряду сотрудников средств массовой информации.

Правительство утвердило положение о временных санитарных мерах. Документ разработан, чтобы обеспечить оперативное реагирование на риски ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

В Беларуси в 2019 году будет введено 12 тыс. квартир для многодетных семей, что в 1,7 раза больше уровня прошлого года.

Минздрав подробно рассказал о новшествах в перечне противопоказаний к управлению авто. В Беларуси увеличили срок действия медсправки для водителей при некоторых заболеваниях.

Использовать на территории Беларуси банковские платежные карточки без чипа можно будет до 1 января 2023 года (ранее был установлен срок до 1 января 2022 года).

За время новогодних и рождественских праздников белорусскую границу пересекли более 881 тыс. граждан и свыше 251 тыс. единиц транспорта.

Туристы начали бронировать места в белорусских агроусадьбах на время II Европейских игр.

Беларусь вместе с Литвой и Латвией будет развивать гастрономические маршруты для туристов. Соответствующий трансграничный проект планируется запустить ориентировочно через месяц.

Почти 500 иностранцев устроились на работу в ПВТ с начала действия декрета о цифровой экономике.

Два резидента Парка высоких технологий - белорусские стартапы Teslasuit и Flo - стали лауреатами Innovation Awards на крупнейшей технологической выставке CES 2019 в Лас-Вегасе.

STEM-классы откроются в 2019 году в десяти белорусских школах.

ИНТЕРВЬЮ. От школы балета зависит театр будущего - Зория Дусенко.

ИНТЕРВЬЮ. Худрук ансамбля песни и танца ВС: наша задача - поддерживать боевой дух солдат.

РЕПОРТАЖ: Белорусский детский хоспис: четверть века любви и помощи.

РЕПОРТАЖ: Особенности межнационального уклада жизни в белорусском поселке.

Следственный комитет проводит проверки по семи фактам травмирования и гибели людей при катании на тюбингах. Более 100 детей обратились в РНПЦ неврологии и нейрохирургии после катания на тюбингах. Медики предлагают ограничить места для катания на тюбингах и регламентировать их продажу.

Суд Бобруйского района и города Бобруйск вынес смертный приговор 36-летнему бобруйчанину, который убил с особой жестокостью двух девушек.

Генеральный директор "Би энд Би иншуренс Ко" обвиняется в незаконном предпринимательстве в особо крупном размере.

Минчане в 2018 году чаще всего называли мальчиков Артемами, Михаилами, Максимами, Иванами, Романами, Александрами, Даниилами, девочек - Софиями, Мариями, Полинами, Евами, Аннами, Дарьями, Ксениями, Алисами.

ФОТОФАКТ: В небе над Воложинским районом можно было наблюдать солнечное гало. Это атмосферное оптическое явление, как радуга или северное сияние. Природа этого явления - дисперсия света в кристаллах льда.

Кот в Щучинском районе разбудил хозяина загоревшегося дома.

Белорусская теннисистка Александра Саснович (33-й номер мирового рейтинга) одержала вторую победу на турнире в австралийском Сиднее и сумела выйти в четвертьфинал турнира.

Волейболисты сборной Беларуси победили Норвегию и вышли на ЧЕ-2019.

Десять белорусских спортсменов могут войти в состав команды Европы на легкоатлетическом матче с США, который 9-10 сентября пройдет в Минске.

В Стамбуле все члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 января

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Новые методы лечения гастроэнтерологических заболеваний в Беларуси. Профилактика и подготовка к весеннему периоду".

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Актуальные вопросы по наведению порядка на строительных объектах страны".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 января

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85 лет назад родился Коломинский Яков Львович, психолог, заслуженный деятель науки Беларуси (1987). Доктор психологических наук (1981), профессор (1982).

80 лет назад родился Пальчик Эдуард Михайлович, белорусский математик, доктор физико-математических наук (1992), профессор (1993). Автор научных работ по теории конечных групп.

75 лет назад в ходе Калинковичско-Мозырской операции был освобожден Ельский район.

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