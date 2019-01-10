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Картина дня: вручение премий "За духовное возрождение", жилье для многодетных и новшества в противопоказаниях к вождению

Общество 10.01.2019 | 07:00

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Главная ценность белорусского государства - это люди, которые своим талантом, творчеством и трудолюбием приумножают славу страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии и премии "Белорусский спортивный Олимп".

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Благодарность Президента Беларуси объявлена ряду сотрудников средств массовой информации.

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