Картина дня: вручение верительных грамот, СК о протестных делах и когда ждать первых заморозков

ВЧЕРА

Картина дня. 30 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств. Президент упомянул о происходящих в стране преобразованиях. Глава государства рассказал о том, с кем Беларусь будет в приоритетном порядке выстраивать дружественные отношения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью американской телекомпании CNN. Президент в очередной раз прокомментировал домыслы насчет того, что Беларусь, развивая сотрудничество с Россией, может лишиться независимости и стать своего рода форпостом на западном направлении. Александр Лукашенко назвал безумством ряд действий и заявлений правительства Польши.

Одно из центральных мест в повестке осенней сессии займет бюджетный пакет на 2022 год, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время заседания Совета Палаты представителей. Депутаты на открытии осенней сессии планируют принять законопроект об изменении Конституции по вопросу введения единого дня голосования. Гибридная атака на Беларусь принимает новые, все более изощренные формы, заявил Владимир Андрейченко. Он также отметил, что необходимо использовать все правовые механизмы противодействия санкционной политике Запада.

ИНТЕРВЬЮ: СК о протестных делах, трагедии под Барановичами и инциденте в Риге

ИНТЕРВЬЮ: О железном братстве Беларуси и КНР, работе послом в Пекине и чему можно поучиться у китайских друзей

Новый резидент "Великого камня" создаст центр электронной коммерции.

Беларусь и Узбекистан видят перспективы углубления производственных кооперационных связей в машино- и станкостроении, сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Число выявленных поддельных денег в Беларуси в I квартале уменьшилось почти на 10%.

МАЗ представил новую технику на выставке "ТехИнноПром".

ОАО "Нафтан" в условиях санкций работает с оптимальной загрузкой и производит продукцию в плановом режиме. Об этом сообщил заместитель генерального директора ОАО "Нафтан" Глеб Макаревич на полях международной отраслевой конференции "Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница".

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил государственные награды более 50 работникам системы образования, торжественная церемония прошла во Дворце Республики. Роман Головченко поздравил гостей с наступающим профессиональным праздником - Днем учителя. Премьер отметил, что белорусские педагоги во все времена с честью выполняли свою самую главную миссию - просвещение молодежи.

Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко принял участие в церемонии награждения педагогических работников Беларуси по случаю Дня учителя. Анатолий Исаченко от лица председателя Совета Республики Натальи Кочановой вручил поздравительный адрес министру образования Игорю Карпенко, а также наградил почетными грамотами Национального собрания и благодарностями председателя Совета Республики педагогов и работников сферы образования.

Национальная система образования развивается в русле мировых тенденций, заявил министр образования Игорь Карпенко во время торжественной церемонии награждения лучших педагогов страны в профильном ведомстве накануне Дня учителя.

Щеткина на встрече женщин Беларуси и России: вместе мы сможем построить безопасное и стабильное будущее.

В населенных пунктах Беларуси за январь - август обустроено более 4 тыс. придомовых территорий. Об этом сообщила консультант управления регулирования обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Екатерина Нестюк на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА. В Беларуси за 8 месяцев в городских и сельских населенных пунктах посажено более 222 тыс. деревьев.

В Минске 78 человек преодолели столетний рубеж.

Беларусь планирует снизить к 2030 году выбросы парниковых газов не менее чем на 35% от уровня 1990-го.

У молодых здоровых людей COVID-19 может протекать тяжело, заявил ректор Гомельского государственного медуниверситета, доктор медицинских наук Игорь Стома в одном из видеороликов Министерства здравоохранения "COVID-19 в вопросах и ответах", посвященном вакцинации против коронавирусной инфекции.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1989 пациентов с COVID-19, выписаны 1390.

РЕПОРТАЖ: Чем горит сердце "Прометея", или Как гомельчане элегантного возраста зажигают на сцене и в жизни

Белорусский спортсмен Абдул-Азиз Курди выиграл золото молодежного чемпионата мира по стрельбе.

Ночные заморозки ожидаются в Беларуси в выходные.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1 октября

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Состоится выездной круглый стол "Социальная политика Союзного государства". Место проведения: Минская городская ратуша (пл. Свободы, 2а). Начало в 11.00.

Откроется XIV Национальный фестиваль архитектуры, посвященный Году архитектуры и градостроительства в СНГ. Главной площадкой станет Республиканский дом архитектора. Во время фестиваля пройдут архитектурные конкурсы, а также будет вручен почетный приз "Зодчий Республики Беларусь".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 2 октября

Международный день ненасилия.

85 лет назад родился Корбут Леонид Степанович (д.Юшковичи Любанского р-на Минской обл.), белорусский тренер (велоспорт), мастер спорта СССР (1962), заслуженный тренер Беларуси (1974) и СССР (1978). В 1953-1963 годах занимал призовые места на областных и республиканских (БССР, РСФСР) соревнованиях. Бронзовый призер чемпионата РСФСР (1963). Подготовил 32 мастера спорта.

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