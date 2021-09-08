Картина дня: Всемирная конференция спикеров, рост ЗВР и 6 медалей белорусских гребцов

ВЧЕРА

Картина дня. 7 сентября

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Федеративной Республики Бразилия Жаира Болсонару с национальным праздником - Днем независимости.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Международного турнира по самбо на призы Президента.

Александр Лукашенко назначил нового судью Верховного суда.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова выступила на 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов. В своем выступлении Наталья Кочанова отметила, что в Беларуси продуманно подошли к выбору мер по борьбе с пандемией.

Кочанова: действия Запада по дестабилизации ситуации в Беларуси подрывают основы международного права.

Золотовалютные резервы Беларуси за август выросли на 14,2% до $8,5 млрд.

Страны ОДКБ намерены координировать позиции по ключевым темам на Генассамблее ООН.

Семашко и глава "Газпрома" обсудили перспективное энергетическое сотрудничество.

Авраменко: в Беларуси планируется развивать сектор логистических операторов более высокого уровня.

Гигин: союзные программы позволят решать многие вопросы в автоматическом режиме.

Профсоюзы за полгода помогли вернуть работникам около Br2 млн.

Рачков об учениях "Запад-2021": мы никому не угрожаем, но реально оцениваем ситуацию в мире.

Минкультуры: для творческого роста молодежи в стране создана многоступенчатая система.

Минобразования рассказало об условиях для полноценного развития учащихся.

ИНТЕРВЬЮ: Душа человека по природе христианка

ФОТОФАКТ: Крупномасштабное учение прошло в Национальном аэропорту

ФОТОФАКТ: Утро в Налибокской пуще

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1419 пациентов с COVID-19, выписаны 1136.

Фонд защиты работников здравоохранения в случаях профрисков создан в Беларуси.

ЮНИСЕФ в Беларуси анонсировал спортивный проект в поддержку детей с инвалидностью.

Международный турнир по самбо на призы Президента стартует в Минске.

Белорусские самбисты завоевали 17 медалей в первый день международного турнира в Минске.

Белорусские гребцы на ЧМ среди юниоров и молодежи в Португалии выиграли 6 медалей.

До +24°С ожидается в Беларуси 8 сентября.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 сентября

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Актуальные запросы рынка труда: инновации в обучении и подготовке специалистов среднего звена, новые и востребованные рабочие специальности". Начало в 11.00.

Акция "Единый день безопасности" пройдет по 10 сентября. В рамках акции профилактические мероприятия, тренировки и разъяснительные беседы пройдут на госпредприятии "Белорусская АЭС". Посетителей примут информационные центры АЭС в Островце и в учебно-тренировочном центре атомной электростанции.

Новый сезон в Большом театре Беларуси откроется показом оперы "Дзікае паляванне караля Стаха".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 сентября

Международный день красоты. Проводится с 1995 года по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии (СИДЕСКО).

65 лет назад родился Арцебарский Анатолий Павлович, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза (1991), заслуженный испытатель космической техники.

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