Картина дня: Всемирная конференция спикеров, рост ЗВР и 6 медалей белорусских гребцов

ВЧЕРА
Картина дня. 7 сентября
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Федеративной Республики Бразилия Жаира Болсонару с национальным праздником - Днем независимости.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Международного турнира по самбо на призы Президента.
Александр Лукашенко назначил нового судью Верховного суда.
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова выступила на 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов. В своем выступлении Наталья Кочанова отметила, что в Беларуси продуманно подошли к выбору мер по борьбе с пандемией.
Кочанова: действия Запада по дестабилизации ситуации в Беларуси подрывают основы международного права.
Золотовалютные резервы Беларуси за август выросли на 14,2% до $8,5 млрд.
Страны ОДКБ намерены координировать позиции по ключевым темам на Генассамблее ООН.
Семашко и глава "Газпрома" обсудили перспективное энергетическое сотрудничество.
Авраменко: в Беларуси планируется развивать сектор логистических операторов более высокого уровня.
Гигин: союзные программы позволят решать многие вопросы в автоматическом режиме.
Профсоюзы за полгода помогли вернуть работникам около Br2 млн.
Рачков об учениях "Запад-2021": мы никому не угрожаем, но реально оцениваем ситуацию в мире.
Минкультуры: для творческого роста молодежи в стране создана многоступенчатая система.
Минобразования рассказало об условиях для полноценного развития учащихся.
ИНТЕРВЬЮ: Душа человека по природе христианка
ФОТОФАКТ: Крупномасштабное учение прошло в Национальном аэропорту
ФОТОФАКТ: Утро в Налибокской пуще
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1419 пациентов с COVID-19, выписаны 1136.
Фонд защиты работников здравоохранения в случаях профрисков создан в Беларуси.
ЮНИСЕФ в Беларуси анонсировал спортивный проект в поддержку детей с инвалидностью.
Международный турнир по самбо на призы Президента стартует в Минске.
Белорусские самбисты завоевали 17 медалей в первый день международного турнира в Минске.
Белорусские гребцы на ЧМ среди юниоров и молодежи в Португалии выиграли 6 медалей.
До +24°С ожидается в Беларуси 8 сентября.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 8 сентября
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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Актуальные запросы рынка труда: инновации в обучении и подготовке специалистов среднего звена, новые и востребованные рабочие специальности". Начало в 11.00.
Акция "Единый день безопасности" пройдет по 10 сентября. В рамках акции профилактические мероприятия, тренировки и разъяснительные беседы пройдут на госпредприятии "Белорусская АЭС". Посетителей примут информационные центры АЭС в Островце и в учебно-тренировочном центре атомной электростанции.
Новый сезон в Большом театре Беларуси откроется показом оперы "Дзікае паляванне караля Стаха".
ЗАВТРА
Знаменательные даты 9 сентября
Международный день красоты. Проводится с 1995 года по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии (СИДЕСКО).
65 лет назад родился Арцебарский Анатолий Павлович, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза (1991), заслуженный испытатель космической техники.
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