Картина дня: встреча членов ЕАЭС, строительство детского технопарка и трансляции богослужений на Пасху

ВЧЕРА

Картина дня. 14 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, которая состоялась в режиме видеоконференции. Глава государства призвал страны Евразийского экономического союза к сплоченности в условиях пандемии. Александр Лукашенко обозначил наиболее важные вопросы в ЕАЭС на фоне пандемии. Президент заявил, что в Беларуси принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения всяких инфекций. Также Александр Лукашенко отметил наличие нерешенных проблем в сфере энергетики и цен на энергоресурсы.

Александр Лукашенко

В Евразийском экономическом союзе вырабатываются меры по обеспечению экономической стабильности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета.

Лидеры стран Евразийского экономического союза - члены Высшего Евразийского экономического совета по итогам рабочей встречи приняли совместное заявление в связи с пандемией СОVID-19.

Касым-Жомарт Токаев

Беларусь завершила процесс ратификации соглашений с ЕС об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

ПРООН запускает новый механизм оперативной поддержки Беларуси в борьбе с распространением вируса COVID-19 и преодолении его социально-экономических последстви.

Елена Довгань о назначении спецдокладчиком ООН и негативе от санкций в условиях пандемии.

Ранние яровые посеяли в Беларуси на 84% площадей.

Запрет на посещение лесов действует уже в 78 районах Беларуси.

Фото из архива

На первом энергоблоке Белорусской АЭС успешно завершился один из важнейших и самый масштабный этап программы подготовки атомного объекта к вводу в эксплуатацию - горячая обкатка реакторной установки.

В Минске началось строительство Национального детского технопарка.

МАРТ и Минздрав разъяснили формирование цен на медицинские товары.

Фото из архива

В Беларусь поступит препарат "Авиган" для лечения коронавирусной инфекции, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется воздержаться от посещения пасхальных богослужений, заявила Елена Богдан. Также Минздрав пока рекомендовал ограничить посещение женских консультаций и воздержаться от посещения детьми спортивных секций и кружков. Прививки на дому делать нельзя, пока рекомендуется воздержаться от первых прививок детям, подчеркнули в Минздраве.

В Беларуси разрабатываются точечные меры поддержки субъектов хозяйствования и людей, которые оказались в сложной экономической ситуации из-за коронавируса, сообщил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Леонид Брич.

В Беларуси стартовал марафон "#СпасибоМедикам".

Во время марафона в Гродно

Митрополит Павел призвал верующих в эти дни воздержаться от посещения храмов.

Митрополит Минский и Заславский Павел

Белтелерадиокомпания проведет трансляции богослужений на Пасху.

МНЕНИЕ: Виктор Лискович: В Беларуси выстроена четкая система противоэпидемических мероприятий

"Славянка" выпустила первую партию костюмов биологической защиты.

Полеты через Национальный аэропорт Минск сократились на 76%.

Фото из архива

В жилых домах и общежитиях с количеством этажей два и более будут устанавливаться лифты.

Нацбанк Беларуси выпускает памятные монеты к 75-летию Победы.

Фото Нацбанка

"Купалле", "Дажынкі", "Гуканне вясны" - платки с уникальным дизайном выпустят в Беларуси.

Плановое отключение горячей воды в Могилеве начнется с 13 мая.

ФОТОФАКТ: Цветущий Гродно

ФОТОФАКТ: Тетеревиный ток в Гродненской области

Тетеревиный ток

Хоккеисты сборной Беларуси досрочно завершили тренировочный сбор.

Фото ФХБ

МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в 2020 году на 3%.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 апреля

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Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова проведет прямую телефонную линию. Звонки будут приниматься с 10.00 до 13.00 по телефону в Минске 80173285324.

Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько проведет прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров. Прием будет проходить с 10.00 по адресу ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 8017222-63-69, 222-65-09.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Вопросы защиты и сохранения культурного наследия. Уборка и благоустройство территорий воинских захоронений, памятников и обелисков", приуроченная к Международному дню памятников и исторических мест (представители Министерства культуры, Национальной академии наук, Федерации профсоюзов Беларуси). Начало в 11.00.

Ко Всемирному дню искусства на видеосервисе VOKA покажут онлайн-экскурсию по выставке Лазаря Хидекеля "Нас поймут через 100 лет". Экскурсия приурочена к закрытию выставки в Национальном художественном музее. Эфир начнется в 19.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 апреля

Международный день голоса.

85 лет назад родился Клышко Анатолий Константинович (д.Данейки Барановичского р-на Брестской обл.), писатель, критик, литературовед, педагог, заслуженный работник культуры Беларуси (1994). В 1958 г. окончил БГУ. Работал в газете "Літаратура і мастацтва", журнале "Полымя", НИИ педагогики Министерства образования Беларуси, в издательстве "Юнацтва". Автор работ по проблемам белорусского стихосложения, "Букваря" для белорусских школ, "Белорусско-польского разговорника". Перевел на белорусский язык "Новый Завет".

75 лет назад родился Мерзликин Николай Николаевич, российский актер кино, заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Рано утром", "Человек, которого я люблю", "Тайная стража" и др. Умер в 2007 году.

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