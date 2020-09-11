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Общество
11 сентября 2020, 07:00

Картина дня: встреча Лукашенко и Мезенцева, инфляция в августе и снятие запрета на посещение лесов

ВЧЕРА

Картина дня. 10 сентября

Беларусь и Россия значительно продвинулись в решении накопившихся проблем и задач. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым. На встрече обсуждался, в частности, предстоящий VII Форум регионов Беларуси и России.

Дмитрий Мезенцев и Александр Лукашенко
Дмитрий Мезенцев и Александр Лукашенко

Межрегиональные связи - это особый пласт отношений Беларуси и России, которые постоянно развиваются. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко представил Андрея Шведа в должности генерального прокурора. Глава государства заявил, что Беларусь должна уже в этом году вернуться к безопасному периоду, который был совсем недавно. Также Президент высказался насчет последствий погромов на улицах Минска и поручил внести предложения о повышении статуса прокурорских работников.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Генеральная прокуратура намерена в ближайшее время усилить работу по профилактике любых проявлений, связанных с нарушением общественного порядка, заявил генеральный прокурор Андрей Швед.

Андрей Швед
Андрей Швед

Инфляция в Беларуси в августе составила 0,2%.

Гречиха в Беларуси убрана с 10,6 тыс. га, что составляет 41,1% запланированной площади.

За прошедшие 20 лет процент белорусов в национальном составе населения страны вырос с 81,2% до 84,9%. Такая информация содержится в бюллетене, опубликованном сегодня на сайте Белстата.

Фото из архива
Фото из архива

Минфин предлагает изменить условия эмиссии жилищных облигаций.

ОАО "АСБ Беларусбанк" приостановило прием новых заявок на выдачу кредитов на строительство или реконструкцию жилых помещений с использованием субсидии на его погашение по указу № 240.

Министерство лесного хозяйства с заинтересованными ведомствами подготовило проект государственной программы "Белорусский лес" на 2021-2025 годы. В ближайшие дни он будет направлен на согласование в госорганы.

Фото из архива
Фото из архива

Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси.

Пассажиропоток в Национальном аэропорту Минск в августе вырос в 8 раз по сравнению с апрелем.

В Беларуси на 10 сентября выздоровели и выписаны 72 203 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Фото из архива
Фото из архива

Министерство здравоохранения Беларуси актуализировало перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19.

Минские профсоюзы на подготовку детей к школе выделили более Br640 тыс.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 сентября

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Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук проведет прием граждан в Совете Министров.

Нотариусы Минского городского нотариального округа по случаю празднования 953-летия города Минска подготовили подарок для всех минчан и гостей столицы: акцию по бесплатному консультированию по вопросам совершения нотариальных действий.

В ресурсном центре "Лидер-центр "Лидер XXI века" в Минске пройдет встреча лидеров пионерского движения столицы.

День молодого специалиста проведут на БМЗ.

Выставка "Геалакацыя Мінск. Графіка ХХ ст.", приуроченная ко Дню города Минска, начнет работу в Национальном историческом музее Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 сентября

В Республике Беларусь - День сотрудника органов предварительного следствия.

230 лет назад родился Григорович Иван Иванович, белорусский историк, археограф, краевед, религиозный деятель. В 1811-1815 годах преподаватель Могилевского духовного училища, с 1820-го соборный протоиерей, ректор Гомельского духовного училища, с 1829-го соборный протоирей в Витебске, с 1831-го служил в Петербурге. Описывал рукописные книги Румянцевской библиотеки в Санкт-Петербурге. Для написания политической и церковной истории Беларуси собирал материалы в архивах Мстиславля и Могилева. Поддерживал научные контакты с религиозными деятелями и учеными Киева, Вильно, Москвы, Петербурга. Готовил к печати первый белорусский археографический сборник "Белорусский архив древних грамот". В Петербурге издал сборник документов, посвященный взаимоотношениям российских государей и римских пап, собрание сочинений архиепископа Г.Конисского со своим предисловием, участвовал в подготовке к изданию Актов Западной России. Составил словарь белорусского языка. Умер в 1852 году.

115 лет назад родился Арапов Борис Александрович, российский композитор и педагог, профессор Ленинградской консерватории, народный артист России. Работал в области крупных форм (симфонические произведения). С 1930 года преподавал в Ленинградской консерватории (с 1940 года профессор). Умер в 1992 году.

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