Картина дня: встреча Лукашенко и Мезенцева, инфляция в августе и снятие запрета на посещение лесов

ВЧЕРА
Картина дня. 10 сентября
Беларусь и Россия значительно продвинулись в решении накопившихся проблем и задач. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым. На встрече обсуждался, в частности, предстоящий VII Форум регионов Беларуси и России.
Межрегиональные связи - это особый пласт отношений Беларуси и России, которые постоянно развиваются. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко представил Андрея Шведа в должности генерального прокурора. Глава государства заявил, что Беларусь должна уже в этом году вернуться к безопасному периоду, который был совсем недавно. Также Президент высказался насчет последствий погромов на улицах Минска и поручил внести предложения о повышении статуса прокурорских работников.
Генеральная прокуратура намерена в ближайшее время усилить работу по профилактике любых проявлений, связанных с нарушением общественного порядка, заявил генеральный прокурор Андрей Швед.
Инфляция в Беларуси в августе составила 0,2%.
Гречиха в Беларуси убрана с 10,6 тыс. га, что составляет 41,1% запланированной площади.
За прошедшие 20 лет процент белорусов в национальном составе населения страны вырос с 81,2% до 84,9%. Такая информация содержится в бюллетене, опубликованном сегодня на сайте Белстата.
Минфин предлагает изменить условия эмиссии жилищных облигаций.
ОАО "АСБ Беларусбанк" приостановило прием новых заявок на выдачу кредитов на строительство или реконструкцию жилых помещений с использованием субсидии на его погашение по указу № 240.
Министерство лесного хозяйства с заинтересованными ведомствами подготовило проект государственной программы "Белорусский лес" на 2021-2025 годы. В ближайшие дни он будет направлен на согласование в госорганы.
Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси.
Пассажиропоток в Национальном аэропорту Минск в августе вырос в 8 раз по сравнению с апрелем.
В Беларуси на 10 сентября выздоровели и выписаны 72 203 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Министерство здравоохранения Беларуси актуализировало перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19.
Минские профсоюзы на подготовку детей к школе выделили более Br640 тыс.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 11 сентября
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Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук проведет прием граждан в Совете Министров.
Нотариусы Минского городского нотариального округа по случаю празднования 953-летия города Минска подготовили подарок для всех минчан и гостей столицы: акцию по бесплатному консультированию по вопросам совершения нотариальных действий.
В ресурсном центре "Лидер-центр "Лидер XXI века" в Минске пройдет встреча лидеров пионерского движения столицы.
День молодого специалиста проведут на БМЗ.
Выставка "Геалакацыя Мінск. Графіка ХХ ст.", приуроченная ко Дню города Минска, начнет работу в Национальном историческом музее Беларуси.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 12 сентября
В Республике Беларусь - День сотрудника органов предварительного следствия.
230 лет назад родился Григорович Иван Иванович, белорусский историк, археограф, краевед, религиозный деятель. В 1811-1815 годах преподаватель Могилевского духовного училища, с 1820-го соборный протоиерей, ректор Гомельского духовного училища, с 1829-го соборный протоирей в Витебске, с 1831-го служил в Петербурге. Описывал рукописные книги Румянцевской библиотеки в Санкт-Петербурге. Для написания политической и церковной истории Беларуси собирал материалы в архивах Мстиславля и Могилева. Поддерживал научные контакты с религиозными деятелями и учеными Киева, Вильно, Москвы, Петербурга. Готовил к печати первый белорусский археографический сборник "Белорусский архив древних грамот". В Петербурге издал сборник документов, посвященный взаимоотношениям российских государей и римских пап, собрание сочинений архиепископа Г.Конисского со своим предисловием, участвовал в подготовке к изданию Актов Западной России. Составил словарь белорусского языка. Умер в 1852 году.
115 лет назад родился Арапов Борис Александрович, российский композитор и педагог, профессор Ленинградской консерватории, народный артист России. Работал в области крупных форм (симфонические произведения). С 1930 года преподавал в Ленинградской консерватории (с 1940 года профессор). Умер в 1992 году.
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