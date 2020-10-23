Картина дня: встреча Лукашенко и Нарышкина, приоритеты развития дорог и льготы после армии

ВЧЕРА

Картина дня. 22 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с директором Службы внешней разведки Российской Федерации Сергеем Нарышкиным. Глава государства подчеркнул важность совместной работы спецслужб Беларуси и России с учетом внешней обстановки. Спецслужбы могут сделать еще многое, чтобы обеспечить интересы Беларуси и России и защитить от возникающих угроз, заявил Сергей Нарышкин. Сохранение стабильности является крайне важным условием для развития государства и общества.

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №375 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь", которым приняты дополнительные нормы для стимулирования использования населением электрической энергии.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Лашина заместителем председателя Государственного комитета судебных экспертиз. Соответствующий указ подписал глава государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народной артистки Беларуси Галины Толкачевой.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова обратилась с заявлением в связи с совместным заявлением лидеров Совета Европы в отношении Беларуси от 13 октября этого года.

Наталья Кочанова. Фото из архива

Военнослужащим и прошедшим срочную службу планируют предоставить дополнительные льготы. Об этом сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин на семинаре для руководителей СМИ. Минобороны продолжит оснащение авиации истребителями Су-30 СМ и вертолетами Ми-35.

Минтранс рассказал о приоритетах развития дорог в Беларуси на 2021-2025 годы.

Сергей Леончик. Фото из архива

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приступила к строительству магистрального нефтепровода Гомель - Горки. К 2025 году планируем увеличить резервуарный парк хранения нефти до 1 млн т сырья, сообщил заместитель премьер-министра Юрий Назаров.

"Витязь" разработал умный телевизор на мультимедийной платформе российского "Яндекса".

"БЕЛДЖИ" в III квартале заняло первое место по продажам легковых авто в Беларуси.

Закрепление медкадров, жилье и пособия для семей с двумя детьми - депутат о предложениях в соцполитике.

В Полоцком государственном университете эксперты обсудили вопросы экономического развития регионов, реализацию бизнес-инициатив и перераспределение трудовых ресурсов в экономике.

ИНТЕРВЬЮ: Сергей Алейник: Беларусь в ООН: 75-летняя история созидания и глобальных инициатив

"Белавиа" отменяет рейсы в Алматы до конца марта 2021 года.

Вторая городская больница Минска переориентирована на прием пациентов с COVID-19.

В Беларуси выздоровел и выписан 81 501 пациент с COVID-19.

Информационный ресурс для мониторинга окружающей среды разработали ученые БГУ.

РЕПОРТАЖ: Второе дыхание дворца Булгаков в Жиличах

Соболенко и Мертенс вышли в 1/2 финала парного разряда на теннисном турнире в Остраве.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 октября

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Символы Республики Беларусь: объекты и явления. Презентация издательских проектов об истории и современности белорусского государства". Начало в 11.00.

Первый этап репетиционного тестирования 2020/2021 учебного года в режиме online стартует на сайте Республиканского института контроля знаний.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 октября

В Республике Беларусь - День специальной разведки.

День Организации Объединенных Наций.

Всемирный день информации о развитии.

75 лет назад родился Мартынов Андрей Леонидович, российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации (1994). Снимался в фильмах "А зори здесь тихие", "Вечный зов", "Белый Бим Черное ухо", "Битва за Москву" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1975).

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