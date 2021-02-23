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07:00 Картина дня: встреча Лукашенко и Путина, инвестпроект "Северный берег" и рыбное место на Немане Общество
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23 февраля 2021, 07:00

Картина дня: встреча Лукашенко и Путина, инвестпроект "Северный берег" и рыбное место на Немане

ВЧЕРА

Картина дня. 22 февраля

Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина состоялась в Сочи. Владимир Путин подчеркнул высокий уровень стратегического партнерства с Беларусью. Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины против коронавируса. По словам Александра Лукашенко, производство планируется начать в марте на белорусском предприятии. Президенты после встречи тет-а-тет продолжили переговоры в Сочи во время катания на горных лыжах.

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото из Telegram-канала "Пул первого"
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото из Telegram-канала "Пул первого"

Встреча Лукашенко и Путина продолжалась более шести часов. Что обсуждали президенты в Сочи?

Реакция на выборы Президента Беларуси была политизированной - Минобороны.

Люди в погонах наиболее остро ощущают ответственность за будущее страны, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время торжественного собрания и праздничного концерта, посвященных Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси во Дворце Республики.

Проект указа по инвестпроекту "Северный берег" будет рассмотрен Президентом в ближайшее время. Об этом сказал премьер-министр Роман Головченко на встрече с председателем совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммедом аль-Аббаром. Реализация инвестиционного проекта "Северный берег" может начаться в течение месяца, рассказал Мухаммед аль-Аббар.

Правительство Беларуси утвердило меры по реализации закона о бюджете на 2021 год.

БЖД и РЖД продолжают поэтапное возобновление международного пассажирского сообщения.

Приемка первого энергоблока Белорусской АЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Леонид Дедуль в пресс-центре БЕЛТА. Плановое отключение первого энергоблока БелАЭС от сети продлится около недели. Беларусь планирует принять две миссии МАГАТЭ в этом году. Безопасность БелАЭС контролируется в режиме реального времени.

Руководители иностранных делегаций высоко оценили продукцию белорусского ВПК на выставке в Абу-Даби.

Эмиратская авиакомпания запустила регулярные рейсы из Дубая в Минск.

Длительно неработающих минчан будут активнее вовлекать в экономику города.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1144 пациента с COVID-19, выписаны 898.

Представительницы БСЖ организовали в Бресте автопробег, посвященный Году народного единства.

МИД запустил челлендж ко Дню родного языка. Посмотрите, как иностранцы читают белорусские скороговорки.

Рыбное место: в Гродно на небольшом участке льда на Немане собрались десятки рыбаков.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 февраля

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По 24 февраля состоится цикл семинаров на тему "Методология диссертационного исследования". Ученые БГУ расскажут о проблематике и структуре диссертации, методических требованиях к ее оформлению и содержанию. Мероприятия пройдут в очном и дистанционном формате на платформе Zoom. Организаторами события выступают факультет журналистики и Совет молодых ученых БГУ.

В День защитников Отечества Минский зоопарк организует бесплатный вход для военнослужащих.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 февраля

115 лет назад родился Зюванов Михаил Акимович (г.Грозный, Чечня), белорусский певец, народный артист Беларуси (1954). В 1951 году окончил Белорусскую консерваторию. С 1949 года солист Государственного театра оперы и балета Беларуси, с 1962 года преподавал в Белорусской консерватории. Обладал сильным голосом красивого теплого тембра. Среди партий: Данила, Анищук ("Девушка с Полесья", "Михась Подгорный" Е.Тикоцкого), Якуб ("Маринка" Г.Пукста), Дуров ("Надежда Дурова" А.Богатырева) и др. Умер в 1977 году.

100 лет назад родился Карпов Владимир Яковлевич (г.Смоленск, Россия), режиссер, заслуженный деятель культуры Беларуси (1964). С 1949 года режиссер Бобруйского народного театра Дома офицеров, в 1968-1982 годах - Минского народного театра Окружного Дома офицеров. Среди постановок: "Обычный человек" Л.Леонова, "Крепость над Бугом" С.Смирнова, "Пигмалион" Б.Шоу и др.

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