Картина дня: встреча Лукашенко и Путина, открытие фестиваля "Белая вежа" и 8 медалей Игр стран СНГ

Картина дня. 9 сентября
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с национальным праздником - Днем Государственной независимости.
Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXV Международного театрального фестиваля "Белая вежа".
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с апостольским нунцием в Беларуси, архиепископом Анте Йозичем. Во время встречи обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
"Новополоцкжелезобетон" в I полугодии увеличил выпуск строительных металлоконструкций почти на 20%.
СК Беларуси и Армении продолжат сотрудничество по оказанию правовой помощи по уголовным делам.
Белорусские и российские подразделения ВВС и ПВО заступили на боевое дежурство.
Воинов: Беларусь стремится к снижению конфликтного потенциала, проводя миролюбивую политику.
Глава "Росатома" посетил стройплощадку второго энергоблока БелАЭС.
Изменения в ПДД: пользователей моноколес приравняют к пешеходам.
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Славянские литературные дожинки" стартовал в Гомельском районе
ФОТОФАКТ: Осеннее утро в Беловежской пуще
ФОТОФАКТ: Праздник "Крылья счастья" прошел в Минске
РЕПОРТАЖ: Новейшая история Островца: превращение из горпоселка в атомград
Памятник танку открыли в Новогрудке.
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1842 пациента с COVID-19, выписаны 1607.
Белорусы взяли еще восемь наград на I Играх стран СНГ в Казани
До +26°С ожидается в Беларуси 10 сентября.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 10 сентября
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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Итоги республиканской акции "Беларусь адзіная". Начало в 12.00.
Экспозиция "Самобытный Минск", посвященная Дню города, откроется в галерее "Мобильная" Национальной библиотеки Беларуси.
Выставка "Снова в школу" ко Дню знаний пройдет до 31 октября в Художественной галерее Михаила Савицкого.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 11 сентября
Всемирный день оказания первой медицинской помощи.
110 лет назад родился Билибин Александр Иванович, белорусский дирижер, деятель любительского музыкального искусства, заслуженный артист Беларуси (1955). В 1952-1962 годах возглавлял Молодечненский областной ансамбль песни и танца. С 1962 года художественный руководитель Минской областной народной филармонии при Белгосфилармонии, в 1968-1973 годах директор Республиканского Дома художественной самодеятельности Белсовпрофа. Умер в 1993 году.
1926 год - Беляев Евгений Михайлович, российский певец, народный артист СССР (1967). Лауреат Государственной премии СССР (1978). Умер в 1994 году.
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