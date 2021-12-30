Картина дня: встреча Лукашенко и Путина, штамм омикрон в Беларуси и приказ Деда Мороза

ВЧЕРА

Картина дня. 29 декабря

Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина прошла в Санкт-Петербурге. Президент Беларуси поблагодарил российскую сторону, и прежде всего лично Президента Владимира Путина, за поддержку Беларуси в трудное санкционное время. Александр Лукашенко положительно оценил итоги прошедшего в Санкт-Петербурге неформального саммита СНГ. Владимир Путин отметил хорошее развитие белорусской экономики. Союзное государство в 2021 году сделало существенный шаг вперед, заявил Президент России. Он также отметил, что допуск белорусских предприятий к госзакупкам в России пойдет на пользу обеим странам.

Беларусь и Россия договорились о кооперации в авиастроении. Об этом было заявлено на официальной части встречи президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге. Президенты Беларуси и России подтвердили планы о проведении совместных военных учений на территории Беларуси в 2022 году.

Товарооборот Беларуси и Псковской области увеличился более чем на 40%. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Псковской области в формате видеоконференции.

Изменения в Конституцию дают надежную страховку от недопустимых для белорусов подходов в экономике и социальной сфере. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время совместного заседания руководящих органов Федерации профсоюзов, БРСМ и объединения ветеранов.

Внести предложения по изменениям и дополнениям Конституции можно через общественную приемную "Белой Руси".

В Беларуси у 4 человек выявили новый вариант коронавируса - омикрон.

КОММЕНТАРИЙ: Подготовка к будущей постковидной эпохе в Минске уже началась - с молодежи

Граждане Беларуси освобождены от обязательной дактилоскопии и медосмотра при въезде в Россию.

Потенциал белорусской науки необходимо использовать на благо Союзного государства. Об этом заявил уроженец Беларуси, российский летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий после знакомства с исследованиями и разработками белорусских ученых на встрече в Национальной академии наук Беларуси.

Как будет организована безопасность в местах новогодних гуляний, рассказал начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Сергей Горохов.

Гулянья в новогоднюю ночь пройдут на 22 площадках Минска.

БЖД назначила более 100 дополнительных поездов на праздники. БЖД предлагает новогодние скидки на билеты за 3 часа до отправления на отдельные поезда в Россию.

Санэпидслужба дала рекомендации по подготовке новогоднего стола.

Символический ритуал постановки приказа пограничному наряду на беспрепятственный пропуск Нового 2022 года прошел в поместье белорусского Деда Мороза в национальном парке "Беловежская пуща".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 декабря

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Внимание, опасность! Гололедные и холодовые травмы, обморожения". Начало в 12.00.

Новогодний благотворительный бал для лучших минских школьников пройдет на базе Минского государственного дворца детей и молодежи.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 31 декабря

120 лет назад родился Данилов Михаил Матвеевич (Россия), участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, генерал-майор (1943). С июня 1941 года на фронте: начальник штаба полка, командир полка, дивизии. Участвовал в боях на Западном, Юго-Западном, Южном, 1-м и 3-м Украинских фронтах, в Сталинградской битве. Во время Белорусской наступательной операции участвовал в освобождении г.п.Глуск, городов Клецк, Ляховичи, населенных пунктов Стародорожского, Слуцкого, Барановичского, Каменецкого и других районов Беларуси. Участник боев в Восточной Пруссии, под Берлином, освобождения Чехословакии. До 1958 года служил в Советской Армии. Умер в 1963 году.

75 лет назад родилась Пахомова Людмила Алексеевна, российская спортсменка и тренер (фигурное катание на коньках, спортивные танцы на льду), заслуженный мастер спорта СССР (1970), первая в мире олимпийская чемпионка (1976, вместе с А.Г.Горшковым) в спортивных танцах на льду, заслуженный тренер России (1984). Умерла в 1986 году.

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