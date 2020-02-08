Картина дня: встреча Лукашенко и Путина, требования к здоровью призывников и традиции суверенной Беларуси

ВЧЕРА

Картина дня. 7 февраля

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу в сочинской Красной Поляне. Белорусский лидер заявил, что во время переговоров с Владимиром Путиным в формате один на один удалось обсудить многие вопросы.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин вышли на лед спортивно-культурного комплекса "Галактика", где провели товарищеский хоккейный матч.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

VII Форум регионов Беларуси и России, который планируется провести осенью в Минске и Минской области, будет посвящен историческому наследию Великой Победы, сообщила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Во время заседания оргкомитета

Фармацевтическая компания F. Hoffmann-La Roche Ltd. заинтересована в инвестиционном сотрудничестве с Беларусью. Об этом шла речь на встрече заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко с директором компании по региону CEETRIS (Центральная и Восточная Европа, Турция, Россия и Индийский субконтинент) Адриано Треве. Компания изучит возможность размещения отдельных этапов производства своих лекарств в Беларуси.

Фото Национального агентства инвестиций и приватизации

Миссия Международного валютного фонда во главе с Жаком Миньяном будет работать в Беларуси с 19 по 30 марта.

Золотовалютные резервы Беларуси снизились на 1,6% до $9,2 млрд.

Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой в 2019 году была ниже средней зарплаты, сообщили в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

Посольство Монголии планируется открыть в Беларуси.

Станислав Чепурной и Дамдины Цогтбаатар. Фото МИД

Депутаты указывают на несоразмерность ответственности некоторым административным правонарушениям. Об этом сообщил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания, председатель Белорусского республиканского союза юристов Валерий Мицкевич.

Министерства внутренних дел Беларуси и России к 1 марта этого года намерены завершить формирование общего списка невыездных граждан, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

Постановлением Минобороны и Минздрава уточнены требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве. Внеплановое переосвидетельствование ранее признанных не годными к службе и сейчас находящихся в запасе молодых людей не планируется, сообщил начальник военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Альховик

По данным на 7 февраля в Беларуси за время проведения мероприятий в связи со вспышкой заболеваемости пневмонией нового типа в Китае проверили пробы у более чем 500 человек, которые ранее находились в КНР. Коронавирус не выявлен, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Также стало известно, что приезжающих из Китая студентов на две недели разместят в оздоровительном центре "Бригантина" БГУ.

Книга БЕЛТА "Традиции суверенной Беларуси" презентована на XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке. Министр информации Александр Карлюкевич высказал мнение, что эта книга является убедительным проектом визуального изложения современной истории.

Во время презентации

О доходах, зарплатах и посещаемости театров - Минкульт отчитался о работе в 2019 году.

"Белпочта" с 12 февраля повысит тарифы на международные отправления.

Проверка боеготовности: авиация ВВС и войск ПВО выполнила задачи и вернулась на аэродромы

Минск вошел в топ-3 городов СНГ с самыми интересными мероприятиями на 23 февраля.

ФОТОФАКТ: Технологию спирального плетения возрождают в Городокском Доме ремесел и фольклора

Василий Симанкович и его ученик Виктор Камышев

Белорусские болельщики выбрали Хруща талисманом ЧМ-2021 по хоккею.

Фото ФХБ

Беларусь занимает 7-е место в рейтинге стран - участниц хоккейной Лиги чемпионов.

Белорусский боксер Дмитрий Асанов вышел в финал турнира в Венгрии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8-9 февраля

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Крупнейший книжный форум - XХVII Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет по 9 февраля в административном комплексе на пр.Победителей, 14. На ее полях по 9 февраля состоится международный симпозиум "Писатель и время".

Областной этап национального конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2020" пройдет 8 февраля в городском Центре культуры Витебска. Начало в 11.00.

III Международный фестиваль-конкурс лауреатов в области современного хореографического искусства "Zа гранью" пройдет по 9 февраля в Минске на площадке Дворца профсоюзов.

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" будет организована "Эстафета Победы", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она пройдет по 18 февраля вдоль государственной границы Беларуси и по районным центрам приграничья.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

9 февраля

Международный день стоматолога, профессиональный праздник стоматологов и зубных врачей.

90 лет назад родился Тарас Валентин Ефимович, белорусский писатель. В 1955 году окончил БГУ. Работал в газете "Звязда", журнале "Нёман". Писал на русском и белорусском языках. Автор сборников поэзии "Минска улицы родные", "Доверие", "Тревожная земля" и др. Автор сценариев документальных фильмов "Наш Пимен" (П.Панченко), "Жаворонки летят на Полесье", "Возвращение в первый снег" (о Р.Бородулине), несколько мультипликационных фильмов. Перевел на белорусский язык пьесу Е.Шварца "Дракон", которая поставлена в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Умер в 2009 году.

40 лет назад родилась Волкова Оксана Владимировна, артистка-вокалистка (солистка) - ведущий мастер сцены государственного театрально-зрелищного учреждения "Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь", заслуженная артистка Республики Беларусь. Окончила Белорусскую государственную академию музыки по классу вокала у профессора Лидии Галушкиной. Лауреат и дипломант республиканских и международных конкурсов, обладатель двух Гранд-премий Cпециального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи (2008, 2010) и медали Франциска Скорины за заслуги в развитии национальной культуры и искусства (2008). Участник многих международных музыкальных фестивалей.

10 февраля

Всемирный день зернобобовых.

130 лет назад родился Пастернак Борис Леонидович, русский прозаик, поэт, переводчик, мемуарист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1958). Уже в ранних стихах Пастернак проявил себя как поэт со своей сложившейся поэтической системой. Его стихи причудливы, наполнены различными ассоциациями, построены на впечатлениях автора, необычны по образам, сложны по языку. Автор повестей "Девятьсот пятый год", "Лейтенант Шмидт", романа "Доктор Живаго" и др. Умер в 1960 году.

120 лет назад родился Кремер Семен Давыдович, генерал-майор танковых войск (1944), Герой Советского Союза (1944). В 1922 году окончил Коммунистический институт им.Свердлова, в 1934-м Военную академию им.Фрунзе, в 1952-м Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба. С 1917 года служил в Гомельском красногвардейском отряде, с 1918-го в Красной Армии. Участник гражданской войны. В Великую Отечественную с 1943 года воевал на Брянском, Центральном, 1-м Украинском, 3-м Белорусском, 1-м Прибалтийском фронтах: командир механизированной бригады, заместитель командира механизированного корпуса. Участник Курской битвы, освобождения Украины, Литвы, Латвии, Беларуси. Отличился при освобождении г.Шяуляй (Литва) и Елгава (Латвия). До 1956 года служил в Советской Армии. Умер в 1991 году.

105 лет назад родился Зельдин Владимир Михайлович, российский актер театра и кино, народный артист СССР (1975). С успехом играл в спектаклях "Учитель танцев", "Давным-давно", "Укрощение строптивой" и др. Снимался в фильмах "Свинарка и пастух", "Сказание о земле Сибирской". Лауреат Государственной премии СССР (1951). Умер в 2016 году.

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