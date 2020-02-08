Картина дня: встреча Лукашенко и Путина, требования к здоровью призывников и традиции суверенной Беларуси

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 8 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
11:50 Около 300 заявок из 40 стран поступили на литературный конкурс "Нашей Победе - 75!" Общество
11:40 Белорус Максим Густик стал 7-м на этапе КМ по лыжной акробатике в Дир-Вэлли, победил россиянин Максим Буров Спорт
11:19 Гололедица и до -6°С ожидается в Беларуси 9 февраля Общество
11:13 Школьники Минской области завоевали призовые места на Балтийском научно-инженерном конкурсе Регионы
10:55 Конькобежец Игнат Головатюк стал 4-м в забеге на 500 м в дивизионе В на этапе КМ в Канаде Спорт
10:45 Жертвами коронавируса в Китае стали 722 человека В мире
10:36 При столкновениях в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек В мире
10:27 Белорусский биатлонист Виктор Кривко выступит на этапе Кубка IBU в итальянском Мартель-Валь-Мартелло Спорт
10:22 Детскую программу представят в выходные на книжной выставке в Минске Культура
10:16 Белоруска Александра Романовская выиграла золото этапа КМ по фристайлу в американском Дир-Вэлли Спорт
10:06 На пожарах в Витебской и Минской областях за сутки погибли три человека Происшествия
10:03 Молодежь написала, какой видит Беларусь через 10 лет, - победителей наградят на выставке в Минске Общество
09:51 Просветительская акция "Открытая лабораторная" пройдет в БГУ Общество
09:44 Транспортная инспекция рассмотрела за 2019 год более 380 обращений по работе такси Общество
09:29 Белорусский боксер Дмитрий Асанов завоевал золото на турнире в Венгрии Спорт
09:21 Турнир по дзюдо серии "Большого шлема" стартует в Париже Спорт
09:10 Егор Герасимов вышел в 1/2 финала турнира в Пуне Спорт
09:07 Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля Калейдоскоп
09:04 Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии Общество
09:00 Картина дня: встреча Лукашенко и Путина, требования к здоровью призывников и традиции суверенной Беларуси Общество
00:46 В Австралии идут самые сильные ливни за последние 20 лет В мире
00:07 Волейбольные сборные Беларуси узнали соперников по квалификационному раунду ЧЕ-2021 Спорт
07.02.20
07.02.20 23:51 Землетрясение произошло в проливе Дрейка к югу от Аргентины В мире
07.02.20 23:14 Власти Мексики разыграют в лотерею президентский самолет В мире
07.02.20 22:47 Юниорская сборная Беларуси по хоккею уступила словакам на турнире Dzurilla Cup Спорт
07.02.20 22:27 Хоккеисты сборной Беларуси уступили олимпийской команде России и заняли последнее место на турнире в Словакии Спорт
07.02.20 22:01 Новый температурный рекорд зафиксирован в Антарктиде В мире
07.02.20 21:52 Работа по зову сердца - День открытых дверей прошел в Могилевском институте МВД Регионы
07.02.20 21:43 Козак: будем способствовать достижению коммерческих договоренностей на поставку нефти в Беларусь Экономика
07.02.20 21:33 Россия будет поставлять газ в Беларусь на условиях 2019 года - Козак Экономика
Все новости
Все новости
Общество
08 февраля 2020, 09:00

Картина дня: встреча Лукашенко и Путина, требования к здоровью призывников и традиции суверенной Беларуси

ВЧЕРА

Картина дня. 7 февраля

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу в сочинской Красной Поляне. Белорусский лидер заявил, что во время переговоров с Владимиром Путиным в формате один на один удалось обсудить многие вопросы.

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин вышли на лед спортивно-культурного комплекса "Галактика", где провели товарищеский хоккейный матч.

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин

VII Форум регионов Беларуси и России, который планируется провести осенью в Минске и Минской области, будет посвящен историческому наследию Великой Победы, сообщила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Во время заседания оргкомитета
Во время заседания оргкомитета

Фармацевтическая компания F. Hoffmann-La Roche Ltd. заинтересована в инвестиционном сотрудничестве с Беларусью. Об этом шла речь на встрече заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко с директором компании по региону CEETRIS (Центральная и Восточная Европа, Турция, Россия и Индийский субконтинент) Адриано Треве. Компания изучит возможность размещения отдельных этапов производства своих лекарств в Беларуси.

Фото Национального агентства инвестиций и приватизации
Фото Национального агентства инвестиций и приватизации

Миссия Международного валютного фонда во главе с Жаком Миньяном будет работать в Беларуси с 19 по 30 марта.

Золотовалютные резервы Беларуси снизились на 1,6% до $9,2 млрд.

Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой в 2019 году была ниже средней зарплаты, сообщили в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

Посольство Монголии планируется открыть в Беларуси.

Станислав Чепурной и Дамдины Цогтбаатар. Фото МИД
Станислав Чепурной и Дамдины Цогтбаатар. Фото МИД

Депутаты указывают на несоразмерность ответственности некоторым административным правонарушениям. Об этом сообщил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания, председатель Белорусского республиканского союза юристов Валерий Мицкевич.

Министерства внутренних дел Беларуси и России к 1 марта этого года намерены завершить формирование общего списка невыездных граждан, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

Постановлением Минобороны и Минздрава уточнены требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве. Внеплановое переосвидетельствование ранее признанных не годными к службе и сейчас находящихся в запасе молодых людей не планируется, сообщил начальник военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Альховик

По данным на 7 февраля в Беларуси за время проведения мероприятий в связи со вспышкой заболеваемости пневмонией нового типа в Китае проверили пробы у более чем 500 человек, которые ранее находились в КНР. Коронавирус не выявлен, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Также стало известно, что приезжающих из Китая студентов на две недели разместят в оздоровительном центре "Бригантина" БГУ.

Книга БЕЛТА "Традиции суверенной Беларуси" презентована на XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке. Министр информации Александр Карлюкевич высказал мнение, что эта книга является убедительным проектом визуального изложения современной истории.

Во время презентации
Во время презентации

О доходах, зарплатах и посещаемости театров - Минкульт отчитался о работе в 2019 году.

"Белпочта" с 12 февраля повысит тарифы на международные отправления.

Проверка боеготовности: авиация ВВС и войск ПВО выполнила задачи и вернулась на аэродромы

Минск вошел в топ-3 городов СНГ с самыми интересными мероприятиями на 23 февраля.

ФОТОФАКТ: Технологию спирального плетения возрождают в Городокском Доме ремесел и фольклора

Василий Симанкович и его ученик Виктор Камышев
Василий Симанкович и его ученик Виктор Камышев

Белорусские болельщики выбрали Хруща талисманом ЧМ-2021 по хоккею.

Фото ФХБ
Фото ФХБ

Беларусь занимает 7-е место в рейтинге стран - участниц хоккейной Лиги чемпионов.

Белорусский боксер Дмитрий Асанов вышел в финал турнира в Венгрии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8-9 февраля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Крупнейший книжный форум - XХVII Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет по 9 февраля в административном комплексе на пр.Победителей, 14. На ее полях по 9 февраля состоится международный симпозиум "Писатель и время".

Областной этап национального конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2020" пройдет 8 февраля в городском Центре культуры Витебска. Начало в 11.00.

III Международный фестиваль-конкурс лауреатов в области современного хореографического искусства "Zа гранью" пройдет по 9 февраля в Минске на площадке Дворца профсоюзов.

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" будет организована "Эстафета Победы", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она пройдет по 18 февраля вдоль государственной границы Беларуси и по районным центрам приграничья.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

9 февраля

Международный день стоматолога, профессиональный праздник стоматологов и зубных врачей.

90 лет назад родился Тарас Валентин Ефимович, белорусский писатель. В 1955 году окончил БГУ. Работал в газете "Звязда", журнале "Нёман". Писал на русском и белорусском языках. Автор сборников поэзии "Минска улицы родные", "Доверие", "Тревожная земля" и др. Автор сценариев документальных фильмов "Наш Пимен" (П.Панченко), "Жаворонки летят на Полесье", "Возвращение в первый снег" (о Р.Бородулине), несколько мультипликационных фильмов. Перевел на белорусский язык пьесу Е.Шварца "Дракон", которая поставлена в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Умер в 2009 году.

40 лет назад родилась Волкова Оксана Владимировна, артистка-вокалистка (солистка) - ведущий мастер сцены государственного театрально-зрелищного учреждения "Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь", заслуженная артистка Республики Беларусь. Окончила Белорусскую государственную академию музыки по классу вокала у профессора Лидии Галушкиной. Лауреат и дипломант республиканских и международных конкурсов, обладатель двух Гранд-премий Cпециального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи (2008, 2010) и медали Франциска Скорины за заслуги в развитии национальной культуры и искусства (2008). Участник многих международных музыкальных фестивалей.

10 февраля

Всемирный день зернобобовых.

130 лет назад родился Пастернак Борис Леонидович, русский прозаик, поэт, переводчик, мемуарист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1958). Уже в ранних стихах Пастернак проявил себя как поэт со своей сложившейся поэтической системой. Его стихи причудливы, наполнены различными ассоциациями, построены на впечатлениях автора, необычны по образам, сложны по языку. Автор повестей "Девятьсот пятый год", "Лейтенант Шмидт", романа "Доктор Живаго" и др. Умер в 1960 году.

120 лет назад родился Кремер Семен Давыдович, генерал-майор танковых войск (1944), Герой Советского Союза (1944). В 1922 году окончил Коммунистический институт им.Свердлова, в 1934-м Военную академию им.Фрунзе, в 1952-м Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба. С 1917 года служил в Гомельском красногвардейском отряде, с 1918-го в Красной Армии. Участник гражданской войны. В Великую Отечественную с 1943 года воевал на Брянском, Центральном, 1-м Украинском, 3-м Белорусском, 1-м Прибалтийском фронтах: командир механизированной бригады, заместитель командира механизированного корпуса. Участник Курской битвы, освобождения Украины, Литвы, Латвии, Беларуси. Отличился при освобождении г.Шяуляй (Литва) и Елгава (Латвия). До 1956 года служил в Советской Армии. Умер в 1991 году.

105 лет назад родился Зельдин Владимир Михайлович, российский актер театра и кино, народный артист СССР (1975). С успехом играл в спектаклях "Учитель танцев", "Давным-давно", "Укрощение строптивой" и др. Снимался в фильмах "Свинарка и пастух", "Сказание о земле Сибирской". Лауреат Государственной премии СССР (1951). Умер в 2016 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Николай Чергинец. Фото из архива Около 300 заявок из 40 стран поступили на литературный конкурс "Нашей Победе - 75!"
Фото из архива Гололедица и до -6°С ожидается в Беларуси 9 февраля
На книжной выставке Молодежь написала, какой видит Беларусь через 10 лет, - победителей наградят на выставке в Минске
Фото Pixabay Просветительская акция "Открытая лабораторная" пройдет в БГУ
Фото из архива Транспортная инспекция рассмотрела за 2019 год более 380 обращений по работе такси
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии
Главное
Во время переговоров Переговоры Лукашенко и Путина в Красной Поляне завершились. Подробности по газу и нефти
Миссия МВФ будет работать в Беларуси 19-30 марта
Караник: принимаются все меры для снижения риска завоза коронавируса в Беларусь
Белоруска Александра Романовская выиграла золото этапа КМ по фристайлу в американском Дир-Вэлли
Топ-новости
Россия будет поставлять газ в Беларусь на условиях 2019 года - Козак
Проекты БЕЛТА отмечены двумя наградами национального конкурса "Искусство книги"
МТС собрал команду для участия в Minsk Triathlon 2020
Представители Администрации Президента проведут приемы граждан 11-14 февраля
Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля
Мясникович обсудил с руководством Армении устранение барьеров в ЕАЭС
Белорусский боксер Дмитрий Асанов завоевал золото на турнире в Венгрии
Темп роста количества заболевших коронавирусом в мире снижается - эксперт
Вопросам импортозамещения необходимо уделять больше внимания - Анфимов
Депутаты указывают на несоразмерность ответственности некоторым административным правонарушениям
Список заболеваний в принятом документе о призыве остался неизменным - Минобороны
Искусство играет дипломатическую роль - Никас Сафронов
РЕПОРТАЖ: Кристал в Стране чудес - ледовая сказка Cirque du Soleil
Экспозиция белорусских производителей будет представлена на выставке FoodExpo в Бишкеке
"Белпочта" с 12 февраля повысит тарифы на международные отправления
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.