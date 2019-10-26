Картина дня: встреча Лукашенко и Токаева, имидж высшего образования и расписание "Белавиа"

ВЧЕРА

Картина дня. 25 октября

Встреча Президентов Беларуси и Казахстана Александра Лукашенко и Касым-Жомарта Токаева прошла в резиденции "Акорда" в Нур-Султане. Беларусь всегда будет надежным партнером для Казахстана, заявил Президент Беларуси. Уровень белорусско-казахстанских отношений в полной мере соответствует стратегическим интересам двух стран. Беларусь и Казахстан определили промышленную кооперацию приоритетом экономического сотрудничества, сообщил Александр Лукашенко. Беларусь и Казахстан проконсультируются с Россией о поставках нефти через ее территорию. Беларусь и Казахстан хотят запустить совместный венчурный фонд для поддержки стартапов, заявил белорусский лидер. В свою очередь Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Беларусь и Казахстан рассмотрят возможность проведения форума межрегионального сотрудничества. По итогам переговоров в Нур-Султане лидеры двух стран приняли совместное заявление.

Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко

Беларусь и Казахстан договорились о поставке нефти и приступают к коммерческим переговорам, сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков. Минский тракторный завод подписал по итогам белорусско-казахстанского бизнес-форума в Нур-Султане контракты на поставку в 2020 году в Казахстан 3500 тракторов и тракторокомплектов. Беларусь предлагает Казахстану организовать совместное производство беспилотников.

При подготовке проектов Концепции дальнейшего развития СНГ и Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года не должно быть формального подхода, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета глав правительств СНГ в Москве.

Сергей Румас

Концепция сотрудничества государств - участников СНГ в области цифрового развития общества и план первоочередных мероприятий по ее реализации подписаны на заседании Совета глав правительств в Москве.

Во время заседания

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на полях XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку провел краткие переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Спикер отметил масштаб и высокий уровень организации саммита и пожелал успешного проведения мероприятия.

Ильхам Алиев и Владимир Андрейченко. Фото посольства Беларуси в Азербайджане

Марианна Щеткина подала заявление об освобождении от должности заместителя председателя Совета Республики.

Марианна Щеткина

Правительство Беларуси заключит с корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и Банком ВТБ договоры о выдаче кредитов на белорусские товары. Соответствующее постановление Совета Министров от 23 октября 2019 года №711 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Беларусь рассчитывает до конца года получить китайский кредит на $500 млн, сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович. Минск не ведет переговоров с Москвой по кредиту правительства РФ на сумму до $600 млн. Реализация в Беларуси дорожной карты реформ Всемирного банка потребует определенной финансовой поддержки.

Максим Ермолович

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" признан индустриальным проектом года в Восточной Европе по версии агентства EuropaProperty.

На базе "Белвеста" создают холдинг.

Для сохранения стабильности цен на овощи необходимо усовершенствовать механизмы взаимодействия производителей и торговых сетей. К такому мнению пришли участники заседания экспертного совета по вопросам цен и тарифов, сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов.

Минобороны Беларуси и России подписали план сотрудничества на 2020 год.

Новые образцы вооружения, военной и специальной техники поступили в войска связи Вооруженных Сил Беларуси.

Новая техника

Около 2 тыс. детей и 700 ветеранов из Беларуси и России пройдут оздоровление в 2019 году за счет бюджета Союзного государства, сообщил помощник государственного секретаря Союзного государства Евгений Ворсин.

Вузам необходимо проводить системную работу по повышению конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг, заявил министр образования Игорь Карпенко во время семинара ректоров учреждений высшего образования. Вузы должны формировать имидж высшего образования в информационном пространстве.

Игорь Карпенко

Дом с наивысшим классом энергоэффективности построили в Бресте, сообщил главный архитектор КУП "Брестжилстрой" Максим Сутягин.

"Белавиа" вводит новое расписание движения самолетов, которое будет действовать с 27 октября 2019 года до 28 марта 2020 года включительно.

Национальный аэропорт Минск с 1 ноября повышает стоимость услуги трансфера - она составит Br40 (ранее Br30).

Екатерина Поплавская выиграла для Беларуси третье золото Всемирных военных игр, победив в беге на 100 м с барьерами.

Екатерина Поплавская. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Белорус Дмитрий Дюбин выиграл серебро Всемирных военных игр в Китае.

Дмитрий Дюбин. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Действующий президент Боливии Эво Моралес одержал победу в первом туре президентских выборов.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26-27 октября

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Фестиваль электротранспорта проведут 26 октября в Минске.

Центральный ботанический сад 26 октября приглашает минчан и гостей столицы на масштабное закрытие сезона - осенний фестиваль "Самайн-2019".

Фестиваль боевых искусств "Минский рубеж" пройдет 26 октября в "Чижовка-Арене".

XXII Международный фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка-2019" пройдет по 27 октября в Могилеве.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

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27 октября

В Республике Беларусь - День автомобилиста и дорожника.

Всемирный день аудиовизуального наследия.

110 лет назад родился Лавринович Эдуард Викторович (д.Кулаково Верхнедвинского р-на Витебской обл.), один из организаторов партизанского движения на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). С августа 1941 года в тылу врага, командир диверсионной группы, затем взвода партизанского отряда им.М.Калинина 1-й Гомельской партизанской бригады. Группа устраивала диверсии на железнодорожной линии Гомель-Жлобин. Умер в 1982 году.

75 лет назад родился Габриелян Виталий Рубенович (г.Баку), белорусский спортсмен (шашки), мастер спорта СССР (1962), гроссмейстер СССР (1969). В 1975 году окончил Азербайджанский институт народного хозяйства. Чемпион СССР по шашкам-64 (1966, 1969, 1973, 1977). Обладатель Кубка СССР (1969, 1977, 1981, 1982). Победитель открытого чемпионата США по шашкам-100. Финалист чемпионата мира (1988) по шашкам-64.

75 лет назад родился Николай Петрович Караченцов, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР (1989). Снимался в фильмах "Человек с бульвара Капуцинов", "Белые росы", "Собака на сене" и др. Умер в 2018 году.

28 октября

Международный день анимации.

Международный день школьных библиотек.

135 лет назад родился Жданович Флориан Павлович (г.Минск), белорусский актер, режиссер, театральный деятель. Один из основателей белорусского профессионального театра. В 1902 году окончил драматическую школу в Варшаве. В 1907-1913 годах организовывал драматические кружки в Минске, Вильно, Слуцке. В 1917-1920 годах один из организаторов, руководитель и режиссер Первого товарищества белорусской драмы и комедии. Организатор и первый художественный руководитель БГТ, ведущий актер труппы. В 1928-1929 годах был режиссером Белорусского рабочего театра в Минске. Среди постановок: "Павлинка", "Разоренное гнездо" Я.Купалы, "Безвинная кровь", "Писаревы именины" В.Голубка, "В зимний вечер", "Хам" Э.Ожешко и др. Создал яркие комедийные и драматические образы: Быковский, Сымон ("Павлинка", "Разоренное гнездо"), Сераковский, Дюлеран ("Кастусь Калиновский") и др. С 1930 годав ссылке в России, репрессирован. Умер в 1937 году. Посмертно реабилитирован.

135 лет назад родился Сацункевич Иван Леонтьевич (д.Маконь Червенского р-на Минской обл.), один из организаторов и руководителей антифашистского подполья и партизанского движения на территории Минской области в годы Великой Отечественной войны, государственный деятель Беларуси. С июля 1941 года в тылу врага на подпольной работе: организатор и комиссар партизанского отряда, секретарь Минского подпольного межрайкома, член Минского подпольного обкома КП(б)Б. В 1946-1953 годах нарком, министр легкой промышленности БССР. Автор книги "Суровая быль". Умер в 1989 году.

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