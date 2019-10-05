Картина дня: встреча Лукашенко и Зеленского, начало переписи и разработки ПВТ в медицине

ВЧЕРА

Картина дня. 4 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочий визит в Житомир, где провел переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и принял участие в пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины. Во время выступления белорусский лидер рассказал, как проходила его первая встреча с новым Президентом Украины, назвал приоритетные направления сотрудничества между странами, а также озвучил предложения белорусской стороны по активизации взаимодействия в различных сферах. Главы государств обсудили сотрудничество в нефтепереработке и поставках нефти. Президент Беларуси предложил создавать совместные предприятия и сотрудничать в ракетостроении. Граница Беларуси с Украиной не должна быть препятствием для передвижения людей, отметил Александр Лукашенко. Беларусь готова внимательно изучать предложения Украины по активизации двустороннего сотрудничества.

Во время встречи

Президент Украины Владимир Зеленский дал положительную оценку прошедшим переговорам в узком составе с Александром Лукашенко. Беларусь и Украина не имеют границ, отметил Владимир Зеленский. Он также поблагодарил Президента Беларуси за переговорную площадку в Минске по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Владимир Зеленский видит потенциал для выхода совместной белорусско-украинской продукции на рынки третьих стран.

Владимир Зеленский. Фото РБК-Украина

Предприятия Министерства промышленности Беларуси заключили на II Форуме регионов в Житомире контракты на поставку белорусской техники на общую сумму $98,83 млн. Регионы Беларуси и Украины заключили соглашения о многостороннем сотрудничестве. Беларусь готова к созданию с украинскими партнерами совместных предприятий в АПК. Украина планирует провести работы по углублению дна реки Припять до мая 2020 года. Вопрос о восстановлении судоходства по Днепру будет решен в ближайшее время.

Игорь Ляшенко. Фото из архива

В Минске во Дворце Республики чествовали лучших педагогов страны. Глава государства поздравил педагогов с профессиональным праздником, адресовав им слова особой благодарности за высокий профессионализм, верность долгу и призванию.

Во время концерта

В Беларуси стартовала перепись населения под лозунгом "Взгляд на настоящее - шаг в будущее". В Национальном статистическом комитете сообщили, что онлайн-перепись вызвала ажиотаж - 70 тыс. посещений в секунду.

Возможности укрепления торгово-экономических отношений обсуждались на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Беларуси Манфредом Хутерером. Одним из перспективных направлений взаимодействия председатель Совета Республики назвал химическую промышленность.

Инновационные медицинские проекты, созданные белорусскими IT-компаниями, были представлены на встрече первого заместителя премьер-министра Александра Турчина и министра здравоохранения Владимира Караника с резидентами Парка высоких технологий и медтех-стартапами.

Спектр сотрудничества Беларуси и Европейского союза настолько широк, что проще назвать сферы, где еще не налажено тесное взаимодействие. Такое мнение высказал глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель, который принимает участие в национальных консультациях в Минске по развитию "Восточного партнерства".

Беларусь в сотрудничестве с "Восточным партнерством" и ЕС считает необходимым договариваться о четких целях, заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко. Беларусь выступает за необходимость системного сотрудничества в сфере сертификации предприятий-экспортеров и упрощения процедур торговли, а также предлагает сделать технологические новации новым приоритетом взаимодействия в "Восточном партнерстве", заявил Олег Кравченко. Беларусь обращает внимание на необходимость инфраструктурных, технологических и процедурных решений, направленных на ускорение пересечения восточной границы Евросоюза при одновременном повышении эффективности контроля. Беларусь также предлагает создать специальный инструмент для поддержки обучения студентов из стран Евросоюза в вузах Беларуси и других восточноевропейских государств.

Фото из архива

Десять договоров на общую сумму Br425 млн заключены на первом инвестиционном форуме "Могилевский район - территория возможностей".

В Беларуси созданы необходимые условия для мониторинга выборов. Такие выводы сделали наблюдатели СНГ по итогам мониторинга за прошедшими этапами избирательной кампании.

В Беларуси завершено формирование участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва. Представителей политических партий и других общественных объединений в них 55,1%.

Во внедрении стандартов и требований движения WorldSkills заложен мощный потенциал устойчивого развития экономики. Такое мнение высказал министр образования Игорь Карпенко.

Игорь Карпенко. Фото из архива

НАН и Академия управления будут сотрудничать в области подготовки научных кадров.

Шестнадцать студентов БГУ стали победителями первого конкурса на соискание гранта "Стипендия Wargaming". Дипломы победителям во время торжественной церемонии вручил директор компании Wargaming Group Limited Владимир Кислый. Заказчики кадров должны тесно взаимодействовать с высшими учебными заведениями, заявила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова.

Мобильный сервис БРСМ "Голосую!" начал работать в тестовом режиме.

ИНТЕРВЬЮ. Анастасия Мирошниченко: Свои чувства мне легче выразить кадрами, а не словами.

Фото из личного архива Анастасии Мирошниченко

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5-6 октября

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Праздник китайской культуры "День институтов Конфуция" пройдет 5 октября на территории Верхнего города у городской ратуши.

Международный православный фестиваль "Покровская радость" откроется 5 октября во Дворце искусства в Минске.

В Бресте по 6 октября пройдет IV Национальный форум "Музеи Беларуси". В рамках форума состоится презентация обновленной экспозиции археологического музея "Берестье".

Чемпионат Беларуси по фотобердингу пройдет 6 октября в Минске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

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6 октября

В Республике Беларусь - День учителя.

В Республике Беларусь - День архивиста.

Всемирный день охраны мест обитания.

95 лет назад родилась Скарута Татьяна Николаевна (г.Тбилиси), актриса, заслуженная артистка Беларуси. В 1947 году окончила театральную студию в Новосибирске. Работала в театрах Новосибирска, Якутска, Златоуста. В 1956-1981 годах в Гомельском областном драматическом театре. Исполнительница ролей травести, характерных. Среди них: Зося ("Сердце на ладони" И.Шамякина), Цветаева ("Мещане" М.Горького), Ермолицкая ("Рудобельская республика" С.Граховского) и др. Умерла в 2007 году.

105 лет назад родился Тур Хейердал, норвежский ученый, археолог, путешественник-этнограф, писатель-гуманист. В 1947 году осуществил в научных целях путешествие через Тихий океан на плоту "Кон-Тики" для подтверждения своей теории заселения Полинезии из Америки. В 1969-1970 годах провел уникальную экспедицию через Атлантический океан на папирусной лодке "Ра" от Африки до Центральной Америки. В 1977-1978 годах на тростниковой лодке "Тигрис", построенной в Ираке по старошумерским образцам, совершил экспедицию по Индийскому океану, в 2001 году - на Азов. Умер в 2002 году.

80 лет назад родилась Евдокимова Алла Николаевна, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Нежный возраст", "Версия полковника Зорина", "Продлись, продлись, очарованье" и др.

7 октября

Всемирный день населенных пунктов (Habitat).

Всемирный день архитектуры.

Международный день врача.

85 лет назад родилась Станиславова Галина Ивановна (г.Гомель), белорусский деятель любительского искусства, хормейстер, заслуженный работник культуры Беларуси. В 1954 году окончила Гомельское музыкальное училище. Создатель и руководитель Жлобинского народного хора.

80 лет назад родился Ткаченко Владимир Петрович (Днепропетровская обл., Украина), белорусский актер, заслуженный артист Беларуси. В 1962 году окончил студию при Гомельском областном драматическом театре, до 2001 года работал в нем. Среди ролей: Халимон ("Дыхание грозы" И.Мележа), Мурашко ("Мудромер" Н.Матуковского), Баклушин ("Не было ни гроша и вдруг алтын" А.Островского) и др.

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