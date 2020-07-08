Картина дня: встреча Лукашенко с активом Минска, 15-летие Президентского спортклуба и сбор календулы

ВЧЕРА

Картина дня. 7 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с активом Минска. Глава государства заявил, что Минск должен быть образцом для жизни во всех отношениях. Президент также отметил, что надо обеспечить равномерное развитие страны. Бизнес-климат белорусской столицы - один из лучших на пространстве СНГ и весьма благоприятный даже на общемировом фоне, считает Александр Лукашенко. Он рассказал, на каких условиях государство готово подключиться к решению тех или иных задач в сотрудничестве с крупным бизнесом. Президент ориентирует на более оперативное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Глава государства назвал переход на электромобили одной из основных задач будущей пятилетки. В Беларуси реформа может быть только в одном направлении - как совершенствование того, что есть. Александр Лукашенко подчеркивает неприемлемость коррупции, борьба с которой будет продолжена. В Беларуси сделано все необходимое для самореализации творческих людей. Глава государства также заявил, что надо обеспечить прежде всего тех людей, которые не имеют жилья.

Выступает Александр Лукашенко

Сфера здравоохранения в Беларуси в большинстве своем продвинута и востребована. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с активом города Минска. Глава государства также высказался насчет эпидемиологической ситуации.

Выступает Александр Лукашенко

Председатель Минского городского исполнительного комитета Анатолий Сивак, выступая на встрече Президента Беларуси с активом столицы, рассказал о текущем развитии города и планах на перспективу.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в руководстве Вооруженных Сил. Назначены новые уполномоченные представители главы государства в Гомельской и Гродненской областях.

Утверждены дополнения и изменения в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы. Соответствующий указ №254 подписал глава государства Александр Лукашенко.

Указ Президента от 2 июля 2020 года №247 "О строительстве жилых помещений", который официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, принят в целях снижения стоимости строительства жилья. Об этом заявили в Министерстве архитектуры и строительства, специалисты которого являются разработчиками документа.

Выборы президента считают важным событием в жизни страны более 90% участников социсследования БКМО.

Именно равноправные союзнические отношения в одинаковой степени выгодны Беларуси и России. Об этом на 58-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Необходимо как можно скорее снять все ограничения в передвижении граждан Беларуси и России через совместную границу. Беларусь и Россия подтверждают решимость жестко противостоять любым попыткам девальвировать ценности Союзного государства.

Золотовалютные резервы Беларуси за июнь выросли на 11,6% до $8,8 млрд.

Фото из архива

ИНТЕРВЬЮ: Гендиректор ММЗ об экологичных двигателях, будущих проектах и работе завода в период пандемии

В Беларуси создана система, обеспечивающая оказание кардиологической помощи населению в соответствии с мировыми стандартами. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко после посещения РНПЦ "Кардиология".

Игорь Петришенко

В Беларуси центр гибридной хирургии будет введен в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщил директор РНПЦ "Кардиология" Александр Мрочек.

Александр Мрочек

ИНТЕРВЬЮ: Президентский спортивный клуб: 15 лет не возраст, движемся дальше

Медали, рекорды, достижения - очередной выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы" посвящен спорту

Строительно-монтажные работы по модернизации локально-вычислительных сетей завершены в автодорожных пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" на границе с Польшей. Оборудование настроено и введено в эксплуатацию, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Два пункта пропуска на белорусско-украинской границе вернулись к прежнему режиму работы.

В Беларуси выздоровели и выписаны 51 902 пациента с COVID-19.

Более 25 тыс. белорусов получили помощь волонтеров COVID-19 с конца марта.

Фото БОКК

В Беларуси стартовала первая пионерская онлайн-смена, сообщила председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова. Пионеры Беларуси нанесли более 460 объектов на онлайн-карту путешествий по малой родине.

Каждый цветок снимается вручную: под Щучином начался сбор календулы, или ноготков.

Сбор календулы

Школа программирования дронов в ближайшее время появится в Могилеве. Проект получил финансовую поддержку на республиканском конкурсе социальных проектов Social Weekend, рассказал руководитель проекта Андрей Музарев.

МЧС напомнило об основных правилах безопасного отдыха детей в деревне.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 июля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-презентация первой книги "Народной летописи Великой Отечественной войны - вспомним всех". Начало в 11.00.

Пресс-центр Дома прессы организует выездную пресс-конференцию во Дворце искусств "Дыялогі пра мастацтва. Прэс-прэзентацыя выстаў Беларускага саюза мастакоў". Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 июля

170 лет назад родился Вазов Иван, болгарский писатель, классик болгарской литературы. Создал художественную летопись национальной жизни в многочисленных произведениях различных жанров - от лирической миниатюры до эпической поэмы, комедии и драмы. Автор романа-эпопеи "Под игом" о национально-освободительной борьбе, повестей "Светослав Тертер", "Иван-Александр", драмы "Ивайло" и др. Умер в 1921 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-