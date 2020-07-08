Картина дня: встреча Лукашенко с активом Минска, 15-летие Президентского спортклуба и сбор календулы

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 8 июля 2020
Минск Переменная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:38 Белорусские гандболистки попали в первую корзину жеребьевки квалификации ЧМ-2021 Спорт
08:32 Более 2,3 млн жителей китайской провинции Хубэй находятся в зоне бедствия из-за наводнений В мире
08:17 Жертвами лесных пожаров в Украине стали шесть человек В мире
08:15 Виртуальную экспозицию о князе Потемкине создадут в Кричевском историческом музее Культура
08:01 В Витебской области за полгода инспекторы изъяли более 1,4 тыс. сетей Происшествия
07:56 Брестский академический театр драмы покажет спектакль-сон Афиша
07:38 В Японии из-за проливных дождей погибли около 60 человек В мире
07:24 Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 22 июля Регионы
07:11 Около 11,4 тыс. абитуриентов планируют сдать ЦТ по химии Общество
07:00 Народному артисту России Константину Райкину исполняется 70 лет Культура
07:00 Лукашенко поздравил народного артиста России Константина Райкина с юбилеем Президент
07:00 Картина дня: встреча Лукашенко с активом Минска, 15-летие Президентского спортклуба и сбор календулы Общество
00:57 Наводнением снесло старинный мост на востоке Китая В мире
00:33 Израиль запустил в космос разведывательный спутник нового поколения Калейдоскоп
07.07.20
07.07.20 23:59 Мировой океан очистили от пластика В мире
07.07.20 23:27 Семь человек погибли, около 70 пострадали – в Колумбии загорелся бензовоз В мире
07.07.20 22:49 Футболисты "Крыльев Советов" победили "Арсенал" в чемпионате России Спорт
07.07.20 22:30 Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября В мире
07.07.20 21:57 Число случаев COVID-19 в мире превысило 11,5 млн В мире
07.07.20 21:51 Белорусский волейболист Родион Мискевич будет выступать за сургутскую "Газпром-Югру" Спорт
07.07.20 21:44 Презентация линейки спортивной одежды пройдет на стадионе "Динамо" 9 июля Общество
07.07.20 21:31 Спортинвентарь и новую экипировку получили в подарок школы Житковичского района Регионы
07.07.20 21:21 ЕЭК определила санитарные правила работы зеленых коридоров в ЕАЭС в условиях пандемии COVID-19 Общество
07.07.20 21:15 Трамп уведомил Конгресс об официальном выходе США из ВОЗ В мире
07.07.20 21:11 В БНТУ рассказали об особенностях вступительной кампании - 2020 Общество
07.07.20 21:01 День электротранспорта пройдет 15 июля в индустриальном парке "Великий камень" Общество
07.07.20 20:52 ЕЭК согласовала госрегулирование цен на социально значимые товары в Беларуси до 15 октября Экономика
07.07.20 20:47 ЕЭК согласовала госрегулирование цен на медицинские маски и дезинфицирующие средства в Беларуси Экономика
07.07.20 20:29 Число крайне бедных людей возрастет впервые с 1998 года из-за пандемии - ООН В мире
07.07.20 20:13 БЕЛАЗ поставил три 130-тонных самосвала на Центральный ГОК в Украину Экономика
Все новости
Все новости
Общество
08 июля 2020, 07:00

Картина дня: встреча Лукашенко с активом Минска, 15-летие Президентского спортклуба и сбор календулы

ВЧЕРА

Картина дня. 7 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с активом Минска. Глава государства заявил, что Минск должен быть образцом для жизни во всех отношениях. Президент также отметил, что надо обеспечить равномерное развитие страны. Бизнес-климат белорусской столицы - один из лучших на пространстве СНГ и весьма благоприятный даже на общемировом фоне, считает Александр Лукашенко. Он рассказал, на каких условиях государство готово подключиться к решению тех или иных задач в сотрудничестве с крупным бизнесом. Президент ориентирует на более оперативное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Глава государства назвал переход на электромобили одной из основных задач будущей пятилетки. В Беларуси реформа может быть только в одном направлении - как совершенствование того, что есть. Александр Лукашенко подчеркивает неприемлемость коррупции, борьба с которой будет продолжена. В Беларуси сделано все необходимое для самореализации творческих людей. Глава государства также заявил, что надо обеспечить прежде всего тех людей, которые не имеют жилья.

Выступает Александр Лукашенко
Выступает Александр Лукашенко

Сфера здравоохранения в Беларуси в большинстве своем продвинута и востребована. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с активом города Минска. Глава государства также высказался насчет эпидемиологической ситуации.

Выступает Александр Лукашенко
Выступает Александр Лукашенко

Председатель Минского городского исполнительного комитета Анатолий Сивак, выступая на встрече Президента Беларуси с активом столицы, рассказал о текущем развитии города и планах на перспективу.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в руководстве Вооруженных Сил. Назначены новые уполномоченные представители главы государства в Гомельской и Гродненской областях.

Утверждены дополнения и изменения в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы. Соответствующий указ №254 подписал глава государства Александр Лукашенко.

Указ Президента от 2 июля 2020 года №247 "О строительстве жилых помещений", который официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, принят в целях снижения стоимости строительства жилья. Об этом заявили в Министерстве архитектуры и строительства, специалисты которого являются разработчиками документа.

Выборы президента считают важным событием в жизни страны более 90% участников социсследования БКМО.

Именно равноправные союзнические отношения в одинаковой степени выгодны Беларуси и России. Об этом на 58-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Необходимо как можно скорее снять все ограничения в передвижении граждан Беларуси и России через совместную границу. Беларусь и Россия подтверждают решимость жестко противостоять любым попыткам девальвировать ценности Союзного государства.

Золотовалютные резервы Беларуси за июнь выросли на 11,6% до $8,8 млрд.

Фото из архива
Фото из архива

ИНТЕРВЬЮ: Гендиректор ММЗ об экологичных двигателях, будущих проектах и работе завода в период пандемии

В Беларуси создана система, обеспечивающая оказание кардиологической помощи населению в соответствии с мировыми стандартами. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко после посещения РНПЦ "Кардиология".

Игорь Петришенко
Игорь Петришенко

В Беларуси центр гибридной хирургии будет введен в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщил директор РНПЦ "Кардиология" Александр Мрочек.

Александр Мрочек
Александр Мрочек

ИНТЕРВЬЮ: Президентский спортивный клуб: 15 лет не возраст, движемся дальше

Медали, рекорды, достижения - очередной выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы" посвящен спорту

Строительно-монтажные работы по модернизации локально-вычислительных сетей завершены в автодорожных пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" на границе с Польшей. Оборудование настроено и введено в эксплуатацию, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Два пункта пропуска на белорусско-украинской границе вернулись к прежнему режиму работы.

В Беларуси выздоровели и выписаны 51 902 пациента с COVID-19.

Более 25 тыс. белорусов получили помощь волонтеров COVID-19 с конца марта.

Фото БОКК
Фото БОКК

В Беларуси стартовала первая пионерская онлайн-смена, сообщила председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова. Пионеры Беларуси нанесли более 460 объектов на онлайн-карту путешествий по малой родине.

Каждый цветок снимается вручную: под Щучином начался сбор календулы, или ноготков.

Сбор календулы
Сбор календулы

Школа программирования дронов в ближайшее время появится в Могилеве. Проект получил финансовую поддержку на республиканском конкурсе социальных проектов Social Weekend, рассказал руководитель проекта Андрей Музарев.

МЧС напомнило об основных правилах безопасного отдыха детей в деревне.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 июля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-презентация первой книги "Народной летописи Великой Отечественной войны - вспомним всех". Начало в 11.00.

Пресс-центр Дома прессы организует выездную пресс-конференцию во Дворце искусств "Дыялогі пра мастацтва. Прэс-прэзентацыя выстаў Беларускага саюза мастакоў". Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 июля

170 лет назад родился Вазов Иван, болгарский писатель, классик болгарской литературы. Создал художественную летопись национальной жизни в многочисленных произведениях различных жанров - от лирической миниатюры до эпической поэмы, комедии и драмы. Автор романа-эпопеи "Под игом" о национально-освободительной борьбе, повестей "Светослав Тертер", "Иван-Александр", драмы "Ивайло" и др. Умер в 1921 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива Около 11,4 тыс. абитуриентов планируют сдать ЦТ по химии
Фото из архива Презентация линейки спортивной одежды пройдет на стадионе "Динамо" 9 июля
Фото ЕЭК ЕЭК определила санитарные правила работы зеленых коридоров в ЕАЭС в условиях пандемии COVID-19
Фото из архива В БНТУ рассказали об особенностях вступительной кампании - 2020
Фото из архива День электротранспорта пройдет 15 июля в индустриальном парке "Великий камень"
Рашед Мустафа Сарвар и Игорь Карпенко. Фото Министерства образования Беларусь заинтересована в углублении диалога с ЮНИСЕФ по защите прав детей - Карпенко
Главное
Александр Лукашенко во время встречи Лукашенко: надо обеспечить равномерное развитие страны
Лукашенко о строительстве: надо обеспечить прежде всего тех людей, которые не имеют жилья
В Беларуси выздоровели и выписаны 51 902 пациента с COVID-19
Летняя акция и три новых дома: в столичном комплексе "Минск Мир" - самое время покупать!
Топ-новости
Картина дня: встреча Лукашенко с активом Минска, 15-летие Президентского спортклуба и сбор календулы
Госпрограмма инновационного развития дополнена проектами по созданию новых производств
Медали, рекорды, достижения - очередной выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы" посвящен спорту
Указ об ограничении прибыли застройщиков принят для снижения стоимости жилья - Минстройархитектуры
Петришенко: в Беларуси создана система кардиологической помощи по мировым стандартам
На ЦТ по белорусскому языку 100 баллов набрали 78 абитуриентов
Каждый цветок снимается вручную: под Щучином начался сбор календулы
Дожди с грозами и до +22°С ожидается в Беларуси 8 июля
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 18 районах Беларуси
Сервис поиска профессиональных сиделок может появиться в Минске в 2021 году
Сведения о действующих доверенностях можно будет получить на сайте Белорусской нотариальной палаты
Президент Бразилии заразился коронавирусом
Матч футбольного чемпионата Беларуси между брестским "Динамо" и "Слуцком" перенесен
Один из выходов станции метро "Первомайская" в Минске закроют на ремонт до 22 июля
МЧС напомнило об основных правилах безопасного отдыха детей в деревне
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.