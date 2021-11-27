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Общество
27 ноября 2021, 07:00

Картина дня: встреча Лукашенко с беженцами на границе, "Мост дружбы" и олимпийский форум

ВЧЕРА

Картина дня. 26 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил ТЛЦ возле пункта пропуска "Брузги", где размещены беженцы. Александр Лукашенко осмотрел пункт раздачи питания в центре, поинтересовался, на всех ли хватает продуктов. Глава государства также встретился с представителями Красного Креста. Президент уверен в разрешении миграционного кризиса на границе. В Беларуси готовы сделать все для беженцев, попавших в беду. Беларусь не будет играть и делать политику на судьбах беженцев, заявил глава государства. Он отметил, что Беларусь не будет насильно возвращать беженцев на родину. Белорусская сторона не просто будет надеяться на разрешение миграционного кризиса на границе, а вместе с беженцами работать над их мечтой.

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал польскую сторону пропустить беженцев в Германию. Президент также призвал народ Германии приютить беженцев с белорусско-польской границы. Если мы сейчас в Беларуси не решим проблему беженцев, она будет на порядок мощнее, заявил глава государства. По его словам, Евросоюз не стремится решать проблему беженцев, сложившуюся на границах Беларуси и ЕС. Европе войнушка очередная и конфликты не нужны, это надо американцам, заявил Александр Лукашенко. Президент отвергает заявления, что Беларуси выгоден кризис с беженцами. Беларусь не хочет никакой войны и противостояния в центре Европы.

"Если бы все президенты в Европе были похожи на вас". Беженцы поблагодарили Лукашенко за поддержку.

Представитель курдской общины: люди в восторге от визита Президента в ТЛЦ.

Ситуация на границе - грязная, нечестная политика стран Запада в решении своих вопросов, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время пресс-конференции по итогам 53-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

В Беларусь прибыл гуманитарный груз, который предоставил региональный офис ВОЗ.

Осуществляются подготовительные мероприятия для прибытия на польско-белорусскую границу иностранных военных контингентов. Об этом заявил помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Минобороны генерал-майор Леонид Касинский.

Крупным белорусским предприятиям необходимо приходить в малые города со своими производствами. Такое мнение журналистам высказал первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков во время посещения ПТУП "Красный пищевик - Славгород".

Межведомственная комиссия подписала акт о готовности комплекса инженерно-технических сооружений физической защиты второго энергоблока БелАЭС к эксплуатации, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Фото БелАЭС
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Победителей конкурса молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы" наградили в Минске. В нем приняли участие белорусские и российские авторы в возрасте 18-30 лет.

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Анонсы на 27-28 ноября

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Закрытие осеннего сезона состоится 27 ноября в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. Посетителей ждет квест-охота с подарками и бесплатная экскурсия в Экспозиционной оранжерее.

Выставочный проект "Рафаэль. Эпоха Ренессанса" откроется 27 ноября в Национальном центре современных искусств. Экспозиция представляет самую масштабную ретроспективу работ живописца Рафаэля Санти и впервые демонстрируется в Восточной Европе. Можно увидеть более 90 гравюр и литографий XVI-XIX веков с рисунков, фресок, мозаик из частных собраний Великобритании и Германии. Организаторы подготовили для посетителей тематический квест, который представляет собой несколько заданий по экспозиции.

Региональные отборы к XXXІ Международному фестивалю искусств "Славянский базар в Витебске" пройдут в Беларуси по 13 декабря.

Выставка "Виктор Туров. Дыхание жизни", посвященная 85-летию со дня рождения знаменитого белорусского кинорежиссера, народного артиста СССР и БССР Виктора Турова, пройдет по 31 декабря" в выставочном зале Музея истории белорусского кино.

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Знаменательные даты

28 ноября

85 лет назад родилась Захаревич Мария Георгиевна, актриса, народная артистка Беларуси (1977). В 1957 году окончила Белорусский театрально-художественный институт. Работает в Национальном академическом театре им. Я.Купалы. Среди лучших ролей: Галя Журавка ("Пока вы молоды" И.Мележа), Зося Савич ("Сердце на ладони" И.Шамякина), Любовь ("Любовь, Надежда, Вера" П.Василевского) и др. Снялась в кинофильмах "Я, Франциск Скорина", "Люди на болоте", "Воскресная ночь", в телефильмах "Руины стреляют", "Хам" и др. За участие в радиоспектаклях "Рыбакова хата" и "Хамутиус" удостоена Государственной премии Беларуси (1984).

29 ноября

Международный день солидарности с палестинским народом.

55 лет назад родился Миронов Евгений Витальевич, российский актер, народный артист Российской Федерации (2004). Снимался в фильмах "Анкор, еще анкор!", "Утомленные солнцем", "Мусульманин" и др. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2011).

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