Картина дня: встреча Лукашенко с Болтоном, белорусская льноуборочная техника и завершение карьеры Карстен

ВЧЕРА

Картина дня. 29 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Глава государства предложил откровенно и по-дружески обсудить вопросы белорусско-американских отношений. Он подчеркнул, что у сторон уже есть определенная история перезагрузки двусторонних отношений. Александр Лукашенко отметил, что визит Джона Болтона в Беларусь является историческим. Джон Болтон назвал прошедшую встречу с Президентом Беларуси, которая продолжалась более 2 часов, очень важной. По его словам, были обсуждены самые различные вопросы. Стороны не пришли к конкретным решениям, вместе с тем подчеркнута важность состоявшейся дискуссии.

Александр Лукашенко и Джон Болтон

Госнаград и благодарностей Президента Беларуси удостоены представители различных сфер.

МИД подтверждает планы о подписании соглашения об упрощении визового режима с ЕС в скором времени. Об этом сообщил на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. Он также заявил, что Беларусь изучает возможность организации поставок электроэнергии в Латвию, учитывая принятое этой страной решение о возможности закупки электроэнергии у третьих стран. Международная конференция высокого уровня под общим названием "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий" 3-4 сентября состоится в Минске с участием представителей около 50 стран.

Активная фаза переговоров с Россией по цене на газ, которая будет действовать с 1 января 2020 года, начнется в сентябре, сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

Беларусь и Куба подписали доппротокол к межправсоглашению о взаимных поставках. Документ направлен на поступательное и сбалансированное развитие торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Кубой, создает возможности для наращивания взаимодействия в сферах промышленности, здравоохранения и сельского хозяйства путем взаимообмена товарами.

Фото из архива

Руководство госорганов в сентябре проведет личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров.

МНС, ДФР КГК и Верховный суд ответили на вопросы по применению налогового законодательства.

В Шкловском районе презентовали первые образцы отечественной льноуборочной техники.

Теребление льна

Деятельность садоводческих товариществ в Беларуси планируется упорядочить. Минэкономики во взаимодействии с другими государственными органами ведет работу по совершенствованию законодательства о садоводческих товариществах. Об этом на онлайн-конференции на сайте БЕЛТА сообщила консультант юридического управления Министерства экономики Ирина Скачкова. Большинство садоводческих товариществ в Беларуси не могут получить статус жилых поселков из-за несоответствия требованиям, которые предъявляются населенным пунктам. Вынос приборов учета за границу землевладения позволит исключить воровство электроэнергии в садоводческих товариществах.

Во время онлайн-конференции

В Белорусском государственном университете внедрят электронные зачетные книжки. Их пользователями станут около 5 тыс. первокурсников и магистрантов БГУ всех форм обучения.

В белорусских школах планируется ввести факультатив о профессиях, связанных с обеспечением безопасности государства. Он будет называться "Школа юных защитников Отечества". Примерно 20 новыми специальностями пополнится перечень рабочих профессий, которые смогут освоить учащиеся 10-11 классов на занятиях по профподготовке в новом учебном году.

За счет средств бюджета Союзного государства до конца года оздоровление пройдут более 2 тыс. детей из регионов Беларуси и России, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в Постоянном комитете Союзного государства.

Возможность присутствия помощника беременной женщины на родах в медицинских учреждениях прорабатывается в Минске. Об этом сообщила главный специалист (акушер-гинеколог) комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Иконостасова. В Минске по итогам года ожидается увеличение в этом году доли партнерских родов примерно до 17%.

Иностранные пациенты выбирают лечение в Беларуси из-за качества медпомощи, сообщил учредитель оператора медицинского туризма Med Travel Belarus, управляющий партнер сети клиник KANO Владислав Андросов. В целом, как отметил Владислав Андросов, Беларусь становится одним из центров медицинского туризма в Восточной Европе.

Площадь посадки новых лесов в этом году планируется увеличить на 9%, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Пассажиры Белорусской железной дороги с 2 сентября при покупке билета в кассе смогут дополнительно оплатить постельное белье.

РЕПОРТАЖ: "Наносы-Новоселье" - уникальный белорусский этнокультурный комплекс в Минской области

Смотровая вышка

Двукратная олимпийская чемпионка в академической гребле Екатерина Карстен объявила о завершении карьеры.

Екатерина Карстен

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 августа

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Национальная экспозиция Беларуси откроется на VIII Пекинской международной биеннале.

В пресс-центре Дома прессы в 12.00 состоится пресс-конференция на тему: "Проблема изменения климата: разработка и реализация предупредительных мер по предотвращению и смягчению негативных воздействий на различные отрасли экономики".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 31 августа

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125 лет назад родился Грубе Александр Васильевич (Башкортостан), скульптор, народный художник Беларуси. Один из организаторов и председатель Всебелорусского объединения художников. Работал в области станковой и монументальной скульптуры, в жанрах тематической композиции и портрета. В творчестве стремился к поиску новых выразительных средств, использовал приемы стилизации, основанные на традициях белорусской народной деревянной пластики. Среди работ: картины "Раб", "Красноармеец", "Первая борозда" и др. По проектам скульптора сооружены памятники Ф.Дзержинскому в Дзержинске, В.Ленину в Борисове. Умер в 1980 году.

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