Картина дня: встреча Лукашенко с экс-президентом Литвы, открытие выставки "СМІ ў Беларусi" и начало регистрации на ЦТ

ВЧЕРА

Картина дня. 2 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Литвы, депутатом Европейского парламента Роландасом Паксасом. Беларусь хочет иметь мирные и дружные отношения с Литвой, заявил глава государства. Во время встречи Роландас Паксас отметил, что приехал в Беларусь с мечтой - демилитаризировать Балтийский регион и наладить между государствами тесное сотрудничество.

Определенные силы в Литве используют строительство БелАЭС для достижения политических целей, заявил экс-президент Литвы, депутат Европейского парламента Роландас Паксас после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он отметил, что БелАЭС могла бы обеспечить электроэнергией регион, а не только Беларусь. Министерство энергетики Беларуси уверено в возможности конструктивного сотрудничества с Литвой в области ядерной энергетики, сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

Роландас Паксас

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой. Глава государства считает необходимым, чтобы Федерация профсоюзов Беларуси принимала более активное участие в процессе мониторинга за ценообразованием в стране. Федерация профсоюзов Беларуси выступает за четкую координацию ценовой политики в стране, заявил председатель ФПБ Михаил Орда. Он также отметил, что для оздоровления проблемных предприятий и районов нужен комплексный и системный подход, слаженная работа местных властей, правительства с активным участием профсоюзов.

Федерация профсоюзов Беларуси наградила Александра Лукашенко юбилейной медалью "115 лет профсоюзному движению Беларуси".

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №166 "Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2019 году". Документом создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2019 году, а также определены ее полномочия.

Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №164, которым комплексно урегулированы вопросы проведения в Минске II Европейских игр. Аккредитованные на играх иностранцы освобождены от необходимости регистрации на территории Беларуси.

Ветеранам Великой Отечественной войны предоставлено право бесплатного проезда в поездах международного сообщения между Беларусью и Россией, а также в поездах внутриреспубликанского сообщения.

Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова, посещая Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС, подчеркнула важность создания в стране центров безопасности.

В реализации концепции "деревни будущего" a href="https://www.belta.by/society/view/v-realizatsii-kontseptsii-derevni-buduschego-vazhno-vmeste-s-proizvodstvom-razvivat-sotssferu-kochanova-346247-2019/" target="_blank">важно вместе с производством развивать и социальную сферу. На это обратила внимание глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова во время рабочей поездки в Гомельскую область.

Наталья Кочанова во время рабочей поездки

ХХІІІ Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" открылась в Минске. Успешное развитие журналистики - один из важнейших факторов информационного суверенитета Беларуси, отмечается в приветствии Президента Беларуси Александра Лукашенко участникам выставки.

Во время церемонии открытия

РЕПОРТАЖ: Выставка "СМІ ў Беларусі": показали закулисье журналистики и угостили партизанской кашей

СМИ надо больше концентрироваться на продвижении позитивной повестки дня, заявил министр информации Александр Карлюкевич на церемонии торжественного открытия XXIII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі". Каждый журналист должен осознавать свою ответственность, отметил министр.

Фото из архива

Белорусское телеграфное агентство угостило партизанской кашей посетителей XXIII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусi". Стенд БЕЛТА представляет уникальные кадры фотоархива 1941-1944 годов, знакомит с партизанскими журналами.

Беларусь предлагает Великобритании открыть фармацевтическое предприятие в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", а также производство зарядных станций для электромобилей. Речь об этом шла на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Фионой Гибб. Государственный министр по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Джордж Холлингбери планирует посетить Беларусь с визитом в июне, сообщила Фионна Гибб.

Внешнеполитические ведомства Беларуси и США совместно провели мероприятие, посвященное увековечению памяти жертв нацистского геноцида еврейского населения, сообщил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко.

Фото посольства Беларуси в США

Чистая нефть поступила 2 мая по нефтепроводу "Дружба" на границу Беларуси, сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Профицит республиканского бюджета Беларуси в I квартале составил Br0,8 млрд, сообщили в Министерстве финансов.

Условия внедрения 5G в Беларуси обсуждает рабочая группа, предварительные результаты станут известны к сентябрю, сообщил министр связи и информатизации Константин Шульган в пресс-центре БЕЛТА. Принятие закона об обеспечении устойчивой работы Рунета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети не отразится на работе белорусского сегмента интернета.

Константин Шульган

Прорабатывается вопрос организации рейсов венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air из аэропорта в Гродно. Об этом во время встречи с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора.

Регистрация на ЦТ началась в Беларуси.

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут под девизом "Беларусь помнит", сообщила начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Ирина Дрига.

Салют в Минске 9 мая дадут с шести огневых позиций, сообщил начальник штаба - первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Сергей Иванов.

Михаил Финберг: Все свои программы и фестивали посвящаю родной Беларуси.

В Минске и Минском районе скоро появится новая радиостанция Energy FM, которая заменит "Хит-Радио", вещавшее на частоте 100.4 FM с 2002 года.

Белорусская железная дорога продолжает работу по расширению перечня поездов, станций и остановочных пунктов, на которых можно подключиться к интернету по технологии Wi-Fi.

Страницы белорусского спорта. Дзюдо, самбо, карате.

Сборная Беларуси по хоккею обыграла Словению и одержала третью победу подряд на ЧМ в Казахстане.

Белорусские атлеты завоевали 4 награды на тестовых соревнованиях к II Европейским играм по спортивной аэробике, которые прошли в "Минск-Арене".

Дарья Домрачева из-за болезни не сможет принять участия в церемонии зажжения огня II Европейских игр, которая состоится 3 мая в Риме.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 мая

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Журнал "Беларусь. Belarus" как зеркало жизни в стране и за ее пределами". Также состоится пресс-презентация газеты "Голас Радзімы" в связи с выходом газеты в новом формате. Начало в 12.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Вопросы обеспечения общественной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций во время проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы". Начало в 11.00.

В 11.00 в филиале Национального исторического музея Республики Беларусь "Музей гісторыі тэатральнай і музычнай культуры" пройдет круглый стол к 200-летию со дня рождения выдающегося музыканта и композитора Станислава Монюшко и презентация выставки "Станіслаў Манюшка. Падарожжа ў ХІХ стагоддзе".

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "О проведении в г.Минске 5-го Международного велокарнавала "Viva Ровар!". Начало в 12.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 мая

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

105 лет назад родился Фрадкин Марк Григорьевич (г.Витебск), российский композитор, народный артист СССР. В 1937 г. окончил Белорусскую студию при Центральном театральном училище в Ленинграде, в 1938-1939 гг. учился в Белорусской консерватории. С 1937 г. работал актером, заведующим музыкальной частью в Белорусском театре юного зрителя. С 1944 г. в Москве. Автор популярных песен "Песня о Днепре", "Случайный вальс", "Течет Волга". Писал музыку к фильмам и спектаклям. Автор книги "Моя биография". Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1990 году.

90 лет назад родился Маланкин Владимир Андреевич (г.Минск), белорусский режиссер, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси. В 1962-1964 и в 1971-1978 гг. режиссер Государственного русского драматического театра Беларуси, в 1965-1967 гг. главный режиссер Белорусского театра юного зрителя. Одновременно с 1962 г. преподавал в Белорусском театрально-художественном институте (с 1967 заведующий кафедрой). Его режиссуре присущи глубокое психологическое исследование характеров, раскрытие авторской идеи через актерские индивидуальности. Среди лучших постановок: "Ленинградский проспект" И.Штока, "Дети Ванюшина" С.Найденова, "Мольер" М.Булгакова и др. Умер в 1978 году.

90 лет назад родилась Одри Хепберн, американская актриса кино. Снималась в фильмах "Римские каникулы", "Сабрина", "Моя прекрасная леди" и др. Лауреат многих престижных премий в области киноискусства. Умерла в 1993 году.

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