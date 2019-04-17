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Картина дня: встреча Лукашенко с Эрдоганом, новшества вступительной кампании и Нотр-Дам-де-Пари после пожара

Общество 17.04.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 16 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Турцию с официальным визитом.

Во время церемонии официальной встречи
Во время церемонии официальной встречи

Франция заинтересована развивать с Беларусью сотрудничество в сфере новейших технологий. Об этом заявлялось на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с парламентской делегацией Франции в Минске.

Во время встречи
Во время встречи

Белорусы восприняли беду с Нотр-Дам-де-Пари как свою, заявил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович на встрече с парламентской делегацией Франции в Минске. Франция благодарит Беларусь за поддержку в беде с Нотр-Дам-де-Пари, заявил заместитель председателя Комиссии Сената по финансам, председатель группы дружбы "Франция-Беларусь" Шарль Гене.

Шарль Гене
Шарль Гене

На восстановление собора Нотр-Дам-де-Пари, пострадавшего в пожаре, уже собрано более 700 млн евро пожертвований. Часть произведений искусства из собора Нотр-Дам-де-Пари перенесены в парижскую мэрию.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Фото Синьхуа - БЕЛТА
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Беларусь окажет гуманитарную помощь Мозамбику и Зимбабве. Самолет с гуманитарным грузом готовится к отправке.

Фото МЧС
Фото МЧС

Местная власть должна учитывать даже мелкие проблемы людей. Такое мнение высказал первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков на выездном приеме граждан в Глуске.

Максим Рыженков проводит прием граждан
Максим Рыженков проводит прием граждан

Министерство финансов установило порядок перечисления денежных средств, заработанных на республиканском субботнике.

Беларусь планирует в 2019 году подписать кредитные соглашения с Европейским инвестиционным банком на 260 млн евро по новым инфраструктурным проектам в области энергоэффективности, жилищно-коммунального хозяйства и в транспортной сфере, сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

БМЗ на белорусско-турецком бизнес-форуме в Анкаре подписал с турецкими компаниями рамочные соглашения о поставках металлопродукции на сумму свыше $14 млн.

Фото БМЗ
Фото БМЗ

Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-феврале нарастили экспорт в Турцию на 46,4% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

Топливная компания "ТВЭЛ" начала передавать ядерное топливо генподрядчику для поставки на Белорусскую АЭС, сообщил старший вице-президент ТВЭЛ по коммерции и международному бизнесу Олег Григорьев на брифинге во время форума "Атомэкспо" в Сочи.

Новые объекты, доходы бюджета, зарплаты - как развивается Островецкий район благодаря АЭС

Собственный ветряк и солнечные панели появятся в аграрном колледже Новогрудка.

Усовершенствованная методика расчета баллов ЦТ, бюджетные места для иностранцев и поступление на сокращенный срок обучения по одной специальности в разные вузы - об этих новшествах вступительной кампании рассказала первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова в пресс-центре БЕЛТА. Централизованное тестирование в этом году будет проводиться с 11 июня по 1 июля, назначены резервные дни. В вузы Беларуси на бюджет планируется принять больше 26 тыс. человек. В 2019 году увеличен план приема в учреждения среднего специального образования. Также увеличен набор по медицинским, спортивно-педагогическим специальностям и в сфере IT, исходя из прогнозного баланса потребности в кадрах.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

Почти 80%, а местами и 90% мест в белорусских здравницах уже забронированы на предстоящий летний сезон, сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. Около 390 тыс. детей пройдут оздоровление нынешним летом - это примерно на 9 тыс. больше, чем в прошлом году.

Национальный аэропорт Минск с 1 мая меняет порядок досмотра ручной клади.

Национальный аэропорт Минск
Национальный аэропорт Минск

Самолет Ил-2, участвовавший в операции "Багратион", планируют установить у подножия Кургана Славы к 3 июля.

Белорусские гонщики финишировали первыми на третьем этапе ралли-рейда Morocco Desert Challenge.

Фото МАЗа
Фото МАЗа

Белорусские самбисты завоевали 15 медалей на молодежном ЧЕ на Кипре.

В России принят закон о надежном Рунете.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 апреля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Национальная литературная премия - 2018". Начало в 11.00.

Пресс-конференция "Транспортная система Минска. Условия работы водителей столичных автопарков. Организация движения городского транспорта во время проведения соревнований по велосипедному спорту. Обновление транспортного состава к II Европейским играм" пройдет в Мингорисполкоме (пр. Независимости, 8, каб. 202) в 10.00.

Состоится выездное пресс-мероприятие на тему "Неизвестные страницы войны в исследованиях белорусских историков", приуроченное к 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие пройдет в ГНУ "Институт истории Национальной академии наук Беларуси" (ул. Академическая, 1). Начало в 14.00.

Обсуждение вопросов практики рассмотрения дел об административных правонарушениях в формате круглого стола состоится в государственном учреждении "Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка "Индустриальный парк "Великий камень".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 апреля

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Всемирный день радиолюбителя.

Международный день памятников и исторических мест (День всемирного наследия).

205 лет назад родился Тышкевич Евстафий Пиевич (г.Логойск Минской обл.), белорусский археолог, историк, этнограф, краевед. Один из основателей научной белорусской археологии. Почетный член Петербургской и Стокгольмской АН, Лондонского археологического института. Исследовал курганы на Минщине и в Литве. Один из создателей Логойского музея древностей и основатель Виленского музея древностей. Основатель и председатель Виленской археологической комиссии. Автор книг "Описание Борисовского уезда", "Археологические исследования памятников ремесел и т.д. в древней Литве и Руси Литовской", воспоминаний о В.Ваньковиче, Я.Рустеме, И.Ходзько и др. Собирал белорусский фольклор и писал стилизованные под фольклор стихи. Умер в 1873 году.

110 лет назад родился Ран Лазарь Саулович (Латвия), белорусский художник. Работал в станковой графике и живописи. Среди графических работ: серии "Брестская крепость", "Минское гетто", альбомы купаловских и коласовских мест, портреты. Автор живописных композиций "Оккупанты", "Сталевары", "Белорусская легенда". Произведения Рана отличаются сложной графической техникой, точным живым рисунком, глубоким психологизмом. Умер в 1989 году.

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