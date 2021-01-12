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07:00 Картина дня: встреча Лукашенко с Фазелем, лучший нападающий КХЛ и самый теплый год Общество
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11.01.21 23:56 Снег и дождь вызвали наводнения в Сербии В мире
11.01.21 23:14 Группа детей подорвалась на мине в Сирии В мире
11.01.21 22:34 В Мадриде из-за последствий снежной бури на неделю перенесли начло занятий в школах В мире
11.01.21 21:59 Хоккеисты минского "Динамо" уступили магнитогорскому "Металлургу" в матче чемпионата КХЛ Спорт
11.01.21 21:39 Лондонский суд приговорил к пожизненному заключению ливийца, совершившего теракт в центре Рединга В мире
11.01.21 21:20 В Албании привлекли армию для помощи пострадавшему от наводнения населению В мире
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11.01.21 20:42 Белгосфилармония приглашает на концерт к 210-летию со дня рождения Фредерика Шопена Афиша
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11.01.21 20:22 Дмитрий Рузанов назначен директором РНПЦ медтехнологий Общество
11.01.21 19:59 В Могилеве пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ Происшествия
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11.01.21 19:49 Музей истории театральной и музыкальной культуры приглашает на экспозицию о Владимире Мулявине Культура
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Общество
12 января 2021, 07:00

Картина дня: встреча Лукашенко с Фазелем, лучший нападающий КХЛ и самый теплый год

ВЧЕРА

Картина дня. 11 января

Лукашенко провел встречу с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем.

Александр Лукашенко и Рене Фазель
Александр Лукашенко и Рене Фазель

Глава государства Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента Виктора Шеймана, который доложил об итогах работы предприятий системы Управления делами в 2020 году.

Александр Лукашенко и Виктор Шейман
Александр Лукашенко и Виктор Шейман

Беларусь и Колумбия видят перспективы сотрудничества в машиностроении.

Китайская компания впервые закупила рапсовое масло на Белорусской универсальной товарной бирже.

Фото БУТБ
Фото БУТБ

Белорусы в 2020 году купили валюты на $1,97 млрд больше, чем продали.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси с 1 января увеличили НДС на некоторые кондитерские изделия. Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс.

Фото из архива
Фото из архива

Новый резидент зарегистрирован в СЭЗ "Могилев" в этом году. Предприятие ООО "Империя Грин" занимается выпуском пеллет премиум-класса и индустриальных пеллет.

Все лесхозы Беларуси подключились к электронной системе учета древесины.

Фото из архива
Фото из архива

Пеллетный завод построят в Кобринском районе.

Белорусские таможенники в 2020 году пресекли 85 попыток незаконного ввоза на территорию ЕАЭС транспортных средств.

Савиных: от Всебелорусского народного собрания ждем оценки направлений развития страны

Андрей Савиных. Фото из архива
Андрей Савиных. Фото из архива

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1792 пациента с COVID-19, выписаны 1300.

XXVII Республиканская благотворительная программа "Рождественская елка - наши дети" объединила в Минске 1,6 тыс. детей, проживающих в 29 районах Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областей, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Митрополит Вениамин: в единении многое можно сделать, и этому учит наша история.

Митрополит Вениамин
Митрополит Вениамин

2020 год в Беларуси был самым теплым за последние 140 лет.

Вторая декада января будет холоднее обычного, сообщил на пресс-конференции начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский. Качество воздуха в 2020 году в основном оставалось хорошим. Специалисты отметили также, что радиационная обстановка в районе БелАЭС остается стабильной.

Фото из архива
Фото из архива

В Ивацевичском районе под охрану передано место произрастания включенной в Красную книгу лилии кудреватой.

Форвард минского "Динамо" Шейн Принс признан лучшим нападающим 17-й игровой недели в КХЛ.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (10-й номер мирового рейтинга) стала первой полуфиналисткой турнира в Абу-Даби с призовым фондом $565,5 тыс.

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова сохранила за собой пятое место в общем зачете Кубка мира после пяти проведенных этапов.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 января

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Подведение итогов Республиканской новогодней благотворительной акции "Наши дети" (представители Министерства образования Республики Беларусь). Начало в 11.00.

Белорусская государственная филармония приглашает на концерт "Я нясу вам дар" к 80-летию со дня рождения Владимира Мулявина.

Театр эстрады приглашает зрителей на новогоднюю шоу-программу "Карнавальная ночь". Начало в 19.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 января

115 лет назад родился Файнциммер Александр Михайлович (Украина), кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1935) и Литвы (1954). В 1928 году окончил Государственный техникум кинематографии в Москве. До 1938 года работал на киностудии "Советская Беларусь". Среди фильмов: "Отель "Савой", "Константин Заслонов", "Поручик Киже" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1950,1951). Умер в 1982 году.

80 лет назад родился Угринович Владимир Викентьевич (г.Минск), белорусский художник-керамист, педагог. В 1970 году окончил Белорусский театрально-художественный институт, преподавал в нем. Работал в технике керамики. Создал гончарные формы, основанные на белорусских народных традициях. Автор научных и методических работ по белорусскому декоративно-прикладному искусству. Один из авторов альбома "Белорусский кафель". Умер в 1994 году.

70 лет назад родилась Вареца Ляиля Ахтямовна (г.Харьков, Украина), белорусский художник. В 1974 году окончила Харьковский художественный институт. Работает в технике цветной литографии, книжной графики, акварели. Основные работы: графические серии "Украинские мотивы", "Чернобыльский след", "Исторические личности Беларуси" и др.; иллюстрации к книгам "Моя республика" П. Ковалева, "Белорусско-итальянская кухня" и др.

90 лет назад родился Вайнер Аркадий Александрович (1931-2005), российский писатель, драматург, мастер детектива. В соавторстве с младшим братом Г.А.Вайнером создал ряд популярных повестей, романов, театральных пьес и киносценариев детективного жанра ("Эра милосердия", "Я, следователь...", "Ночной визит", "Визит к Минотавру", "Гонки по вертикали" и др.). Один из основателей Международного Детектив-клуба.

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