Картина дня: встреча Лукашенко с Фионной Гибб, снижение ставки рефинансирования и право на отсрочку от призыва

ВЧЕРА

Картина дня. 7 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Фионной Гибб, Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Глава государства заявил, что рассчитывает на поддержку Великобритании в развитии отношений Беларуси с США. Александр Лукашенко подчеркнул, что не является сторонником распада Евросоюза и считает "Брексит" огромной потерей. Вместе с тем глава государства видит в этой ситуации и дополнительные возможности для белорусско-британских отношений. Президент также отметил заслуги британского посла в развитии двусторонних отношений с Беларусью. Фионна Гибб рассказала о своих впечатлениях от пребывания в стране.

Фионна Гибб и Александр Лукашенко

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович встретился с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин. Европейский союз мог бы воспользоваться окном возможностей, которые предоставляет Беларусь, в работе с другими странами Евразийского экономического союза, заявил Михаил Мясникович. Европейский союз заинтересован развивать сотрудничество с Беларусью во всех сферах, заявила Андреа Викторин.

Андреа Викторин

Беларусь привлекает все больший интерес со стороны грузинского бизнеса, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия. Он также сообщил, что пятый фестиваль грузинской культуры "Тбiлiсоба" пройдет в Минске 24 августа. Во время этого праздника в белорусской столице откроется Грузинский дом.

Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $8,6 млрд.

Ставка рефинансирования с 14 августа снижается до 9,5% годовых.

Рост цен во втором полугодии 2019 года в Беларуси будет замедляться, к концу года инфляция стабилизируется вблизи целевого ориентира в 5%, сообщил председатель правления Национального банка Павел Каллаур. Нацбанк не ожидает проинфляционного влияния бюджета 2020 года, который планируется сформировать с дефицитом. Министерству антимонопольного регулирования и торговли могут разрешить согласовывать все административно регулируемые цены, в том числе на топливо.

Павел Каллаур

Границы избирательных округов на выборах в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва теперь можно найти на публичной кадастровой карте Беларуси, сообщили в Центризбиркоме.

Зачисленные до 10 августа призывники имеют право на отсрочку по прежним правилам, сообщили в Минобороны.

Почетные грамоты Совета Министров вручены лучшим работникам строительного комплекса Беларуси на торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику.

В Беларуси в 2020 году для многодетных семей планируется построить более 13,8 тыс. квартир, сообщил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок. В следующем году также планируется построить около 46 тыс. кв.м жилья, где для отопления и горячего водоснабжения будет использоваться электрическая энергия. Жилье в городах-спутниках Минска востребовано, это показал пилотный проект в Смолевичах, заявил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок.

Строительный комплекс Беларуси расширяет экспортные направления, осваиваются новые рынки сбыта, сообщил министр архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Микуленок. Вырос удельный вес экспорта в страны Евросоюза.

Стоимость обучения для первокурсников сформирована на основе затрат вузов, сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович. Более 70% студентов минских вузов будут обеспечены местами в общежитиях в новом учебном году. В вузах Беларуси комплексно обновлено содержание образования на всех ступенях.

Приложение 115.бел станет информировать об отключении услуг ЖКХ.

РЕПОРТАЖ: Труд нелегкий и ответственный: как военные помогают на уборочной

Минчанин Артем Амельченко командирован в Порозово из Военной академии, где проходит срочную службу водителем

РЕПОРТАЖ: "В таких турнирах я еще не участвовал" - как прошел чемпионат по шахматам среди осужденных

Андрей Ланденок, Юрий Кельмуц, Евгений Бочеров, Геннадий Шумин

Двукратный серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя объявила о завершении карьеры. Беларуси необходим суперсовременный бассейн, заявила Александра Герасименя. Она добавила, что важно открывать бассейны и в регионах.

Александра Герасименя

Потомство кошачьих лемуров впервые появилось в Минском зоопарке.

Фото Минского зоопарка

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Анонсы на 8 августа

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Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие: "Реализация информационной стратегии здорового образа жизни: работа молодых специалистов - врачей общей практики на примере УЗ "39 городская клиническая поликлиника". Начало в 10.00.

Конкурсы Армейских международных игр АрМИ-2019 пройдут на полигоне Брестский по 15 августа.

Республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту пройдут по 9 августа в лицее Министерства по чрезвычайным ситуациям.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 августа

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День Нагасаки. 9 августа в 1945 г. американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский город Нагасаки.

Международный день коренных народов мира.

60 лет назад родилась Гулегина Мария Агасовна (г.Одесса, Украина), певица, заслуженная артистка Беларуси. В 1983-1990 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. Ее героиням присущи яркая эмоциональность, темперамент. Среди партий: Татьяна ("Евгений Онегин" П.Чайковского), Аида ("Аида" Дж.Верди), Тоска, Манон ("Тоска", "Манон Леско" Дж.Пуччини) и др. С 1990 года работает по контрактам в крупнейших театрах мира ("Ла Скала", "Метрополитен-опера", Гамбургская и Венская оперы и др.).

105 лет назад родилась Туве Марика Янссон, финско-шведская писательница и художница. Автор книг для детей о Муми-троллях и других фантастических существах, живущих человеческой жизнью.

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