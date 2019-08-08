Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
8 августа 2019, Чт
+17°C
Сплошная облачность EUR 2.2927
USD 2.0487
RUB 3.1481
Главное
Фионна Гибб и Александр Лукашенко Лукашенко отмечает заслуги британского посла в развитии двусторонних отношений с Беларусью
Президент
Госпрограмма инновационного развития Беларуси дополнена новыми проектами
Президент
ЕС заинтересован развивать сотрудничество с Беларусью во всех сферах - Викторин
Политика
На стройплощадку комплекса "Минск-Мир" прибыла новейшая строительная техника: МАЗы включились в работу
Общество
Ставка рефинансирования с 14 августа снижается до 9,5% годовых
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Ганцевичский дом ремесел наводит "Мост дружбы" с армянскими творцами
07:20 Регионы
Картина дня: встреча Лукашенко с Фионной Гибб, снижение ставки рефинансирования и право на отсрочку от призыва
07:00 Общество
Цена нефти марки Brent упала ниже $56
01:01 В мире
В Новороссийске автобус упал с обрыва – есть погибшие и пострадавшие
00:55 В мире
Школьник умер после того, как провел в автобусе девять часов
00:17 В мире
"ВКонтакте" запустила музыкальные стикеры
23:30 Технологии
Президентом Американской академии киноискусств избран Дэвид Рубин
22:52 Калейдоскоп
В Японии началось извержение вулкана
22:21 В мире
"Краснодар" проиграл на своем поле "Порту" в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
22:02 Спорт
РЕПОРТАЖ: История в объятиях воды: в Браславском районе ищут остатки островного монастыря
21:37 Регионы
В центре Гомеля легковушка врезалась в столб, водитель погиб
21:23 Происшествия
Минская ГАИ вечером и ночью 8-11 августа усилит контроль за соблюдением ПДД
21:18 Регионы
Баскетболисты сборной Беларуси проиграли датчанам в квалификации чемпионата Европы
21:08 Спорт
Штаб экс-президента Кыргызстана заявляет о продолжении сопротивления спецназу
20:56 В мире
В Житковичском районе большегруз с 24 т зерна съехал в кювет и перевернулся
20:47 Происшествия
Виктория Азаренко проиграла Даяне Ястремской в 1/16 финала турнира в Торонто
20:19 Спорт
Футболистки "Минска" разгромили люксембургский "Беттамбур" на старте квалификации Лиги чемпионов
19:52 Спорт
Банк стволовых клеток, клапанных и сосудистых аллографтов создадут в Минске
19:49 Экономика
Новая больница в Островце будет оснащена высокотехнологичным диагностическим оборудованием - Караник
19:45 Регионы
МАЗ восстановил легендарный грузовик для трак-триала
19:32 Общество
Все новости
Темы
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Уборочная кампания Уборочная кампания
Вступительная кампания - 2019 Вступительная кампания - 2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: встреча Лукашенко с Фионной Гибб, снижение ставки рефинансирования и право на отсрочку от призыва

Общество 08.08.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 7 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Фионной Гибб, Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Глава государства заявил, что рассчитывает на поддержку Великобритании в развитии отношений Беларуси с США. Александр Лукашенко подчеркнул, что не является сторонником распада Евросоюза и считает "Брексит" огромной потерей. Вместе с тем глава государства видит в этой ситуации и дополнительные возможности для белорусско-британских отношений. Президент также отметил заслуги британского посла в развитии двусторонних отношений с Беларусью. Фионна Гибб рассказала о своих впечатлениях от пребывания в стране.

Фионна Гибб и Александр Лукашенко
Фионна Гибб и Александр Лукашенко

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович встретился с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин. Европейский союз мог бы воспользоваться окном возможностей, которые предоставляет Беларусь, в работе с другими странами Евразийского экономического союза, заявил Михаил Мясникович. Европейский союз заинтересован развивать сотрудничество с Беларусью во всех сферах, заявила Андреа Викторин.

Андреа Викторин
Андреа Викторин

Беларусь привлекает все больший интерес со стороны грузинского бизнеса, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия. Он также сообщил, что пятый фестиваль грузинской культуры "Тбiлiсоба" пройдет в Минске 24 августа. Во время этого праздника в белорусской столице откроется Грузинский дом.

Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $8,6 млрд.

Ставка рефинансирования с 14 августа снижается до 9,5% годовых.

Рост цен во втором полугодии 2019 года в Беларуси будет замедляться, к концу года инфляция стабилизируется вблизи целевого ориентира в 5%, сообщил председатель правления Национального банка Павел Каллаур. Нацбанк не ожидает проинфляционного влияния бюджета 2020 года, который планируется сформировать с дефицитом. Министерству антимонопольного регулирования и торговли могут разрешить согласовывать все административно регулируемые цены, в том числе на топливо.

Павел Каллаур
Павел Каллаур

Границы избирательных округов на выборах в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва теперь можно найти на публичной кадастровой карте Беларуси, сообщили в Центризбиркоме.

Зачисленные до 10 августа призывники имеют право на отсрочку по прежним правилам, сообщили в Минобороны.

Почетные грамоты Совета Министров вручены лучшим работникам строительного комплекса Беларуси на торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику.

В Беларуси в 2020 году для многодетных семей планируется построить более 13,8 тыс. квартир, сообщил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок. В следующем году также планируется построить около 46 тыс. кв.м жилья, где для отопления и горячего водоснабжения будет использоваться электрическая энергия. Жилье в городах-спутниках Минска востребовано, это показал пилотный проект в Смолевичах, заявил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок.

Строительный комплекс Беларуси расширяет экспортные направления, осваиваются новые рынки сбыта, сообщил министр архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Микуленок. Вырос удельный вес экспорта в страны Евросоюза.

Стоимость обучения для первокурсников сформирована на основе затрат вузов, сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович. Более 70% студентов минских вузов будут обеспечены местами в общежитиях в новом учебном году. В вузах Беларуси комплексно обновлено содержание образования на всех ступенях.

Приложение 115.бел станет информировать об отключении услуг ЖКХ.

РЕПОРТАЖ: Труд нелегкий и ответственный: как военные помогают на уборочной

Минчанин Артем Амельченко командирован в Порозово из Военной академии, где проходит срочную службу водителем
Минчанин Артем Амельченко командирован в Порозово из Военной академии, где проходит срочную службу водителем

РЕПОРТАЖ: "В таких турнирах я еще не участвовал" - как прошел чемпионат по шахматам среди осужденных

Андрей Ланденок, Юрий Кельмуц, Евгений Бочеров, Геннадий Шумин
Андрей Ланденок, Юрий Кельмуц, Евгений Бочеров, Геннадий Шумин

Двукратный серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя объявила о завершении карьеры. Беларуси необходим суперсовременный бассейн, заявила Александра Герасименя. Она добавила, что важно открывать бассейны и в регионах.

Александра Герасименя
Александра Герасименя

Потомство кошачьих лемуров впервые появилось в Минском зоопарке.

Фото Минского зоопарка
Фото Минского зоопарка

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 августа

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие: "Реализация информационной стратегии здорового образа жизни: работа молодых специалистов - врачей общей практики на примере УЗ "39 городская клиническая поликлиника". Начало в 10.00.

Конкурсы Армейских международных игр АрМИ-2019 пройдут на полигоне Брестский по 15 августа.

Республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту пройдут по 9 августа в лицее Министерства по чрезвычайным ситуациям.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 августа

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

День Нагасаки. 9 августа в 1945 г. американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский город Нагасаки.

Международный день коренных народов мира.

60 лет назад родилась Гулегина Мария Агасовна (г.Одесса, Украина), певица, заслуженная артистка Беларуси. В 1983-1990 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. Ее героиням присущи яркая эмоциональность, темперамент. Среди партий: Татьяна ("Евгений Онегин" П.Чайковского), Аида ("Аида" Дж.Верди), Тоска, Манон ("Тоска", "Манон Леско" Дж.Пуччини) и др. С 1990 года работает по контрактам в крупнейших театрах мира ("Ла Скала", "Метрополитен-опера", Гамбургская и Венская оперы и др.).

105 лет назад родилась Туве Марика Янссон, финско-шведская писательница и художница. Автор книг для детей о Муми-троллях и других фантастических существах, живущих человеческой жизнью.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2927 BYN 2.291 BYN 2.295 BYN
USD
2.0487 BYN 2.046 BYN 2.05 BYN
RUB
3.1481 BYN 3.14 BYN 3.145 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Кто управляет минскими светофорами
Все видео

Фотоновости

Баскетболисты сборной Беларуси проиграли датчанам в квалификации чемпионата Европы
Все фото

Инфографика

Календарные планы парламентских выборов 30 августа* - образование областных, Минской городской, окружных избирательных комиссий. 15 сентября* - образование участков для голосования.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Подготовка к строительству в Минске футбольного стадиона и бассейна обсуждена на встрече у Лукашенко
Расширены зона и продолжительность безвиза в Брестской и Гродненской областях
Госпрограмма инновационного развития Беларуси дополнена новыми проектами
Политика
Во время встречи Мясникович предлагает ЕС воспользоваться возможностями Беларуси в работе с другими странами ЕАЭС
Границы округов на парламентских выборах с 7 августа есть на публичной кадастровой карте Беларуси
Фионна Гибб о Беларуси: я очень люблю вашу страну
Экономика
Фото из архива Ставка рефинансирования с 14 августа снижается до 9,5% годовых
Банк стволовых клеток, клапанных и сосудистых аллографтов создадут в Минске
Комплекс госстандартов в области цифровой трансформации разрабатывают в Беларуси
Происшествия
Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома В центре Гомеля легковушка врезалась в столб, водитель погиб
В Житковичском районе большегруз с 24 т зерна съехал в кювет и перевернулся
Суд в Солигорске приговорил водителя к 5 годам колонии-поселения за ДТП с двумя погибшими
Регионы
РЕПОРТАЖ: История в объятиях воды: в Браславском районе ищут остатки островного монастыря
Ганцевичский дом ремесел наводит "Мост дружбы" с армянскими творцами
Минская ГАИ вечером и ночью 8-11 августа усилит контроль за соблюдением ПДД
Спорт
Александра Герасименя Александра Герасименя объявила о завершении карьеры
"Краснодар" проиграл на своем поле "Порту" в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Баскетболисты сборной Беларуси проиграли датчанам в квалификации чемпионата Европы
Технологии
Фото из архива Приложение 115.бел станет информировать об отключении услуг ЖКХ
"ВКонтакте" запустила музыкальные стикеры
Отзывы минчан помогут усовершенствовать личный кабинет пользователей электронных жировок
Культура
Фото из архива На юбилейном фестивале "Тбiлiсоба" в Минске грузинские мотивы будут тесно переплетены с белорусскими
Национальный исторический музей подготовил выставку ко Дню археолога
Работы художников из 25 городов Центральной России покажут в Минске
В мире
Фото Associated Press Администрация США заморозила часть фондов для помощи иностранным государствам
Цена нефти марки Brent упала ниже $56
В Новороссийске автобус упал с обрыва – есть погибшие и пострадавшие
Калейдоскоп
ФОТОФАКТ: Гигантский "гобелен мира" создала художница из Португалии
Президентом Американской академии киноискусств избран Дэвид Рубин
Житель Бельгии отдал за картину Рембрандта 500 евро. Сейчас она может стоит 30 млн
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса
Пресс-центр
Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса
Газета 7 дней
Марафон безопасности
Ноу-хау «Великого камня»
Я бы в армию пошел...
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь МАРЗАЛЮК. От монарха к Президенту: институт главы государства в Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Найти и обезопасить в интернет-пространстве
Владимир БОЖАНОВ. Наше будущее: человек или искусственный интеллект?
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия