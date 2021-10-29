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Общество
29 октября 2021, 07:00

Картина дня: встреча Лукашенко с генпрокурором РФ, заседание парламента и золото ЧМ по гимнастике

ВЧЕРА

Картина дня. 28 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает планы провести Высший государственный совет Союзного государства 4 ноября. Об этом он заявил на встрече с генеральным прокурором России Игорем Красновым. Президент отреагировал на продолжающуюся милитаризацию вдоль западных границ Беларуси. Александр Лукашенко просит российскую сторону подключиться к работе по расследованию фактов геноцида в годы Великой Отечественной войны.

Если руководители учебных заведений не осознают в полной мере важность комплексных мер безопасности и ответственного подхода к их обеспечению, никакие турникеты и камеры не предотвратят беды. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании Мингорисполкома по теме обеспечения безопасности в учебных учреждениях столицы.

Сотрудники и работники Департамента охраны МВД пока обеспечивают пропускной режим в минских школах не в форменной одежде и только в дневное время. Об этом сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран после заседания по соответствующей теме с участием премьер-министра Романа Головченко.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил государственные награды 14 представителям Белорусского государственного медицинского университета.

Сенаторы приняли к сведению декрет Президента по вопросам размещения рекламы. Сенаторы одобрили законопроект о возмещении банковских вкладов. Совет Республики одобрил законопроект о туризме.

Заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства рассказал о перспективах развития нефтехимической отрасли. Цифровые решения активно внедряются на промышленных предприятиях страны. Рост промышленного производства по итогам 2021 года ожидается на уровне 5,3%. Белорусской легкой промышленности необходимо максимально перерабатывать отечественное сырье. Юрий Назаров рассказал о разработанных Беларусью антисанкционных мерах.

Юрий Назаров
Юрий Назаров

Строительная готовность второго энергоблока БелАЭС почти 90%, сообщил заместитель премьер-министра Юрий Назаров. В Беларуси к 2030 году предусмотрено создание более 1300 электрозарядных станций.

Генпрокуратуре Беларуси известно о более чем 400 живых эсэсовцах.

ФОТОФАКТ: "Долг и честь как девиз": торжественное мероприятие Департамента охраны МВД прошло в комплексе "Ола"

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1979 пациентов с COVID-19, выписаны 2398.

Праздник "Александрия собирает друзей" сохраняет национальный колорит и при этом радует новыми идеями и подходами. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время заседания постоянно действующего организационного комитета по подготовке и проведению праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей").

РЕПОРТАЖ: Как в агрогородке Луково сельчане в трудах осень проводят

Алина Горносько выиграла золото ЧМ по художественной гимнастике. Белоруска Анастасия Салос выиграла бронзу ЧМ по художественной гимнастике.

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Анонсы на 29 октября

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Новогодний выставочный проект "Музей елочных игрушек" представят в Национальном историческом музее Беларуси.

Концерт "Эпидемия джаза" состоится на сцене Большого концертного зала Белорусской государственной филармонии.

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Знаменательные даты 30 октября

270 лет назад родился Шеридан Ричард Бринсли, английский драматург, театральный и общественный деятель. Автор комедий нравов "Соперники", "Поездка в Скарборо", "Школа злословия". Умер в 1816 году.

125 лет назад родился Новиков Анатолий Григорьевич, русский композитор, народный артист СССР (1970), Герой Социалистического Труда (1976). Автор песен "Смуглянка", "Гимн демократической молодежи", "Дороги". Лауреат Государственной премии СССР (1946, 1948). Умер в 1984 году.

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