Картина дня: встреча Лукашенко с генсеком ОДКБ, мониторинг цен и разработки НАН для борьбы с COVID

ВЧЕРА

Картина дня. 15 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает Организацию Договора о коллективной безопасности важной структурой, которую необходимо развивать. Об этом глава государства заявил на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Главная причина нынешних внутриполитических событий в Беларуси - влияние извне, сообщил Президент.

Во время встречи

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась с Президентом Беларуси Александром Лукашенко обсудили тему командно-штабного учения с Коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2020", которое проводится 12-16 октября. Об этом он рассказал журналистам по итогам встречи с главой государства. Ситуация в зоне ответственности ОДКБ сложная по нескольким факторам, отметил Станислав Зась.

Станислав Зась

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов ОАО "Гомсельмаш" с 90-летием со дня образования предприятия. Глава государства отметил, что современная высокотехнологичная продукция под брендом "Гомсельмаш" ценится белорусскими аграриями и поставляется практически во все страны СНГ, в Европу и Азию, в Южную Америку и на Африканский континент.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №364 "О назначении и освобождении судей".

Умер выдающийся композитор, педагог, народный артист Беларуси, заслуженный деятель искусств Беларуси, профессор, автор легендарной песни "Ты да я, да мы с тобой..." Валерий Иванов. Глава государства Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси Валерия Иванова.

Цены - та тема, которая волнует население, поэтому сенаторы активно включились в мониторинг потребительских цен во всех регионах страны, заявила председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец.

Фото из архива

Регулирование цен на социально значимые товары в Беларуси продлено до конца года.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" и швейцарский индустриальный парк BUSS будут сотрудничать в сфере взаимного привлечения инвестиций. Об этом шла речь во время визита в "Великий камень" руководителя управляющей компании индустриального парка BUSS Германна Бейелера.

Фото из архива

Вакцина и фильтрующие материалы - ученые НАН проводят исследования для борьбы с COVID-19.

Белорусские ученые разработали биочип для изучения функций головного мозга.

В Беларуси выздоровели и выписаны 78 583 пациента с COVID-19.

Фото из архива

Пандемия коронавируса закончится к лету 2021 года, считает исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Любой гражданин может вместе с милицией участвовать в охране общественного порядка. Об этом заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

Ясли-сад открылись в столичном микрорайоне Брилевичи.

ФОТОФАКТ: Четыре станции третьей линии минского метро готовятся к вводу в эксплуатацию

Станция "Площадь Франтишка Богушевича"

Беларусь вошла в топ-20 стран по комплексному показателю почтового развития (2IPD), который определяется Всемирным почтовым союзом.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 октября

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Форум по развитию электромобильности "E-Mobility 2020" впервые пройдет в Минске.

Открытый городской конкурс авторской песни "Витебский листопад - 2020" пройдет в расширенном формате по 17 октября.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 октября

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

60 лет назад родился Роб Маршалл, американский хореограф, кинорежиссер. Поставил фильмы "Чикаго" (премии "Оскар", 2003; "Золотой глобус", 2003), "Мемуары гейши".

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