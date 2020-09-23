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Общество
23 сентября 2020, 07:00

Картина дня: встреча Лукашенко с главой Приморья, полеты в Москву и подготовка к отопительному сезону

ВЧЕРА

Картина дня. 22 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Глава Беларуси сообщил о планах посетить дальневосточный регион России. Также Президент заявил, что Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с Приморским краем и, несмотря на его географическую удаленность, рассматривает его как близкого и важного партнера. Белорусский лидер предложил нарастить поставки в Приморье отечественной техники и технологий, осуществляя при этом гарантийное, сервисное обслуживание. Кроме того, перспективными Александр Лукашенко считает поставки в Приморье городского электротранспорта. Белорусские специалисты готовы строить космодром Восточный, заявил Президент.

Губернатор Приморского края России Олег Кожемяко предложил создать представительство Минского тракторного завода в Приморье. Об этом он сказал во время визита делегации Приморского края на завод.

Озимые зерновые в Беларуси посеяны на 723,8 тыс. га площадей, что составляет 50% от плана.

Ограничения на посещение лесов действуют в трех районах Беларуси.

Начался второй этап белорусско-российского учения "Славянское братство - 2020".

Отказ производить оплату за жилищно-коммунальные услуги деструктивен в первую очередь для самих потребителей. Такое мнение высказал начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Минжилкомхоза Геннадий Акстилович на пресс-конференции в БЕЛТА на тему "Готовность организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики к работе в осенне-зимний период". Также он рассказал, что почти 83% объектов жилфонда Беларуси получили паспорта готовности к отопительному сезону.

Образование в сфере здравоохранения должно быть прежде всего инновационным и практико-ориентированным. Такое мнение высказал, представляя Елену Кроткову в качестве нового ректора Гродненского государственного медицинского университета, исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" выпустило 224-страничную книгу "Сімвалы Беларусі" на трех языках.

"Белавиа" возобновляет рейсы в Москву с 30 сентября.

Возобновляется взимание платы за проезд по автодороге М7.

В Беларуси на 22 сентября выздоровели и выписаны 73 386 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

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Кирилл Альшевский покинул пост главного тренера БАТЭ, его сменил Александр Лисовский

Александр Лисовский. Фото БАТЭ
Александр Лисовский. Фото БАТЭ

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Анонсы на 23 сентября

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Пресс-конференция "Поддержание в надлежащем состоянии и благоустройство населенных пунктов" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам 80173272447, 80445838404, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

Белорусская торгово-промышленная палата проведет практический вебинар для поддержки бизнеса, во время которого представители бизнес-кругов Беларуси и Молдовы обсудят перспективы двустороннего взаимодействия, ограничения, возникшие в связи с эпидобстановкой, антикризисные меры, чтобы минимизировать последствия спада деловой активности.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Сохранение культурно-исторического наследия белорусского народа: воссоздание напрестольного креста Туровской епархии XII-XIII веков". Начало в 11.00.

В Большом театре Беларуси во время благотворительной акции можно будет увидеть оперу Вольфганга Амадея Моцарта "Свадьба Фигаро".

Гомельский областной драматический театр представит новую работу труппы - спектакль "Цианистый калий... С молоком или без?" по пьесе испанского драматурга Хуана Хосе Алонсо Мильяна.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 сентября

Всемирный день моря.

65 лет назад Президиум Верховного Совета БССР утвердил текст и музыку Государственного гимна Белорусской ССР (текст Михася Климковича, музыка Нестора Соколовского).

115 лет назад родился Очоа Северо, американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1959). Внес вклад в расшифровку генетического кода и механизма биосинтеза нуклеиновых кислот. Умер в 1993 году.

75 лет назад родилась Рубальская Лариса Алексеевна, российский поэт-песенник. Автор текстов популярных песен "Напрасные слова", "Странная женщина", "Какая ты смешная, доченька моя" и др.

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