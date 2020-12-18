Картина дня: встреча Лукашенко с Гуджеротти, бюджет на 2021 год и единый образовательный ресурс

ВЧЕРА

Картина дня. 17 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Минского областного исполнительного комитета Александра Турчина. Во время встречи главы государства с губернатором затрагивались в основном две темы - экономические показатели работы Минской области и ситуация в регионе с коронавирусом. Строительство, сельское хозяйство и розничная торговля - три сферы, которые помогают Минской области компенсировать спад промышленного производства и выйти по итогам года на 100% ВРП, заявил Александр Турчин.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти. Основными темами переговоров стали международная ситуация, актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня, отношения Беларуси со Святым престолом.

Республиканский бюджет Беларуси 2021 года планируется с дефицитом Br4 млрд, сообщил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на расширенном заседании Палаты представителей по бюджету и финансам. Почти 79% расходов бюджета ФСЗН в 2021 году планируется направить на пенсионное обеспечение. Минфин анонсировал изменения по дорожному сбору с 1 января. В Беларуси предлагают временно повысить некоторые ставки налогов для компенсации расходов из-за COVID-19.

Европейских экспертов готовы принять на площадке Белорусской АЭС в любое время. Такое заявление размещено в Telegram-канале Министерства энергетики.

Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества состоялось в Исполнительном комитете Содружества в Минске.

Исполнительный комитет СНГ запускает мобильное приложение "Новости СНГ".

Главы МИД Беларуси и Молдовы обсудили взаимодействие на международных площадках.

Ассоциация фермеров Нигерии заинтересована в покупке белорусской сельхозтехники.

Посол Беларуси в Республике Корея обсудил с главой SK Bioscience сотрудничество в биофармацевтике.

Беларусь и Катар связывает стабильное сотрудничество.

Базовую ставку для оплаты труда бюджетников в 2021 году планируют поднять в два этапа до Br201.

Малое и среднее предпринимательство в Беларуси обеспечивает работой 1,3 млн человек и формирует 30% валовой добавленной стоимости. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.

Меры по поддержке бизнеса планируется включить в Программу социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы.

Победителей национального конкурса "Предприниматель года" наградили в Минске.

Любые новации в системе образования должны опираться на поддержку педагогов, заявил министр образования Игорь Карпенко, посещая учебные заведения Новогрудка.

Единый информационно-образовательный ресурс для учреждений общего среднего образования запустят в тестовом режиме с 1 января 2021 года, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова. Директор Национального института образования Валентина Гинчук рассказала о содержании единого информационно-образовательного ресурса для учреждений общего среднего образования. Единый информационно-образовательный ресурс для учреждений общего среднего образования - это дополнительная помощь учащимся в изучении учебного материала по учебным предметам, отметила директор Национального института образования Валентина Гинчук.

БНТУ улучшил свои позиции в рейтинге QS EECА и теперь занимает 88-е место среди вузов регионов Восточной Европы и Центральной Азии, а также входит в группу #801 - 1000 лучших университетов мира.

Университет МЧС получил сертификат Межгосударственного авиационного комитета.

В Беларуси к 2025 году можно будет подтверждать квалификацию без получения профессии.

В Беларуси ребенку со спинальной мышечной атрофией впервые провели генную терапию.

Больницы в некоторых регионах Беларуси возобновляют обычный режим работы.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1834 пациента с COVID-19, выписаны 2024.

Ученые БГУ разработали натуральные добавки для продления срока годности хлебобулочных изделий.

Автосервис, торговля и услуги - около 330 жителей Гомельской области получили субсидии на свое дело.

ФОТОФАКТ: Вифлеемский огонь прибыл в Гродно

В Минюсте назвали средний возраст вступления в первый брак белорусских мужчин и женщин.

Во Дворце гражданских обрядов в Минске каждый четвертый брак заключается с иностранцем.

Пары бронируют красивые даты для регистрации брака за год, сообщила начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома Юлия Кочина.

РЕПОРТАЖ: В Шумилинском районном доме ремесел возрождают местные народные традиции.

В ритме полонеза, вальса и венгерки - в Витебске молодежный бал собрал 40 пар.

Белорус Денис Хроменков, выступающий в весовой категории 125 кг, выиграл бронзу личного Кубка мира по вольной борьбе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 декабря

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Национальный пресс-центр организует выездное пресс-мероприятие "Организация работы системы тепло и энергоснабжения столицы на примере Минской ТЭЦ-4". Начало в 10.30.

В актовом зале РУП "Дом прессы" пройдет торжественная церемония награждения победителей XVI Национального конкурса "Золотая литера". Начало в 12.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 декабря

100 лет назад родился Широков Николай Артамонович (г.Гомель), белорусский художник, заслуженный работник культуры Беларуси (1981). В 1951 году окончил Львовский полиграфический институт. В 1951-1985 годах работал в издательстве "Беларусь". Его творчеству присущи высокая культура шрифтового искусства, чувство композиции и ритма. Оформил книги: "Незабываемые дни" М.Лынькова, "Угрюм-река" В.Шишкова, "То, что помнится" З.Азгура и др. Умер в 1996 году.

120 лет назад родился Розенталь Дитмар Эльяшевич, российский языковед, профессор МГУ. Автор трудов по грамматике, практической стилистике современного русского языка. Автор учебников и методических пособий для средней школы и вузов. Умер в 1994 году.

105 лет назад родилась Пиаф Эдит, французская эстрадная певица. Артистка яркой индивидуальности, мастер французской лирической песни-исповеди. Автор текстов и музыки песен, а также автобиографических книг. Снималась в кино "Безымянная звезда", "Париж продолжает петь". Умерла в 1963 году.

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