Картина дня: встреча Лукашенко с IT-сообществом, ракета на 3D-принтере и налог на собак

ВЧЕРА

Картина дня. 12 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил ПВТ и ознакомился с разработками ведущих IT-компаний. Глава государства заявил, что ждет от IT-сообщества предложений по дальнейшему развитию этой сферы и пообещал IT-сектору дальнейшую поддержку. На встрече была поднята тема школьного образования. Президент готов содействовать более активному участию Парка высоких технологий в финансировании и развитии образовательной деятельности. Александр Лукашенко также поручил правительству вернуться к вопросу о создании министерства цифровой экономики и принять во втором квартале этого года решение, нужна ли в стране данная структура.

Александр Лукашенко

Созданная в Беларуси биржа криптовалют начнет работать в полном формате во втором квартале нынешнего года. Проект криптобиржи был представлен на выставке разработок ведущих компаний-резидентов ПВТ, которую посетил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Беларусь становится центром компетенции в Восточной Европе в сфере искусственного интеллекта, заявил директор Администрации Парка высоких технологий Всеволод Янчевский. Курс на построение IT-страны приносит Беларуси прямой экономический эффект.

IT-технологии в современном мире значат больше, чем нефть, они стремительно меняют общество и экономику. На эти изменения в Беларуси надо своевременно реагировать, в частности, реформировать систему образования. Такое мнение высказал основатель инвестиционной компании "ВП Кэпитал" Виктор Прокопеня.

IT-cфера дает возможность каждому преуспеть в мировом масштабе, не покидая свою страну. Такое мнение высказал известный белорусский IT-бизнесмен Дмитрий Гурский.

Руководство корейской корпорации SK Hynix отмечает хорошие условия для работы IT-компаний в Беларуси.

РЕПОРТАЖ: Белорусский хайтек - криптовалюта, хирургия с дополненной реальностью и роботы

"Великий камень" презентует свой потенциал на форуме в Германии.

Беларусь и Россия являются единомышленниками на международной арене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Экономическое взаимодействие является базисом белорусско-российских интеграционных процессов. На это обратил внимание Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко в Москве на учредительной конференции Ассоциации внешнеполитических исследований им.А.А.Громыко.

Беларусь и Псковская область намерены развивать сотрудничество в строительной и дорожной сферах, а также в наращивании поставок различных видов продукции. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России по итогам визита в Псковскую область белорусской делегации во главе с министром архитектуры и строительства Дмитрием Микуленком.

РЕПОРТАЖ: Строительство комплекса гидрокрекинга на Мозырском НПЗ приближается к финишной прямой

Совмин определил высокорентабельные организации, которые перечислят часть прибыли в фонд нацразвития.

В Минске установлены новые ставки налога за владение собаками.

БГУ планирует запустить второй университетский спутник в 2020 году.

Моделисты из Гродно напечатали на 3D-принтере летающую уменьшенную копию космического аппарата, сообщил заведующий спортивно-техническим отделом областного центра технического творчества Александр Липай.

Хозяйства должны разработать графики наведения порядка на мехдворах и фермах, заявил председатель КГК Леонид Анфимов во время посещения сельхозобъектов и ознакомления с ходом посевной в Глубокском районе.

Леонид Анфимов. Фото из архива

ГАИ предлагает уточнить ПДД в части пропуска пешеходов. Речь идет о так называемом правиле двух полос при пересечении пешеходных переходов. ГАИ также предлагает разрешить велосипедистам не спешиваться на регулируемых пешеходных переходах. В Беларуси планируется внести изменения в Правила дорожного движения с учетом возрастающей популярности электротранспорта.

В Беларуси стартовала акция БРСМ "Биография молодости нашей", сообщил второй секретарь Центрального комитета ОО "БРСМ" Олег Дикун.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13-14 апреля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В рамках VI международной специализированной выставки "Мотовелоэкспо-2019" 13 апреля пройдет профилактическая акция "Внимание - мотоциклист" и Республиканское открытие мотосезона.

На территории Слепянской водной системы в Минске 13 апреля состоится акция по закладке "Аллеи труда" в честь 115-летия профсоюзного движения Беларуси.

В Белорусском государственном технологическом университете 14 апреля состоится День открытых дверей.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

14 апреля

В Республике Беларусь во второе воскресенье апреля отмечается День войск противовоздушной обороны.

105 лет назад родился Трешников Алексей Федорович, российский океанолог, полярный исследователь, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда. В конце 40-х годов прошлого столетия участвовал в открытии хребта Ломоносова, был руководителем многих полярных экспедиций. Автор научных трудов по Арктике и Антарктике, участник создания "Атласа Антарктики". Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1991 году.

15 апреля

80 лет назад родился Рубинов Анатолий Николаевич (г.Могилев), белорусский ученый-физик, академик НАН Беларуси, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси. С 1964 г. работал в Институте физики НАН Беларуси (с 1970 заведующий лабораторией, одновременно в 1987-1998 гг. заместитель директора). В 2002-2006 гг. председатель Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь, в 2006-2008 первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь. В 2008-2012 гг. заместитель, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь четвертого созыва, 2012-2015 гг. председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва. Автор более 300 научных работ в области лазерной физики и спектроскопии сложных органических соединений. Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии Беларуси.

70 лет назад родилась Пугачева Алла Борисовна, российская эстрадная певица, народная артистка СССР. Обладательница многих престижных наград.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-