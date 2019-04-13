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Картина дня: встреча Лукашенко с IT-сообществом, ракета на 3D-принтере и налог на собак

Общество 13.04.2019 | 09:00

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Картина дня. 12 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил ПВТ и ознакомился с разработками ведущих IT-компаний. Глава государства заявил, что ждет от IT-сообщества предложений по дальнейшему развитию этой сферы и пообещал IT-сектору дальнейшую поддержку. На встрече была поднята тема школьного образования. Президент готов содействовать более активному участию Парка высоких технологий в финансировании и развитии образовательной деятельности. Александр Лукашенко также поручил правительству вернуться к вопросу о создании министерства цифровой экономики и принять во втором квартале этого года решение, нужна ли в стране данная структура.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Созданная в Беларуси биржа криптовалют начнет работать в полном формате во втором квартале нынешнего года. Проект криптобиржи был представлен на выставке разработок ведущих компаний-резидентов ПВТ, которую посетил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Беларусь становится центром компетенции в Восточной Европе в сфере искусственного интеллекта, заявил директор Администрации Парка высоких технологий Всеволод Янчевский. Курс на построение IT-страны приносит Беларуси прямой экономический эффект.

IT-технологии в современном мире значат больше, чем нефть, они стремительно меняют общество и экономику. На эти изменения в Беларуси надо своевременно реагировать, в частности, реформировать систему образования. Такое мнение высказал основатель инвестиционной компании "ВП Кэпитал" Виктор Прокопеня.

IT-cфера дает возможность каждому преуспеть в мировом масштабе, не покидая свою страну. Такое мнение высказал известный белорусский IT-бизнесмен Дмитрий Гурский.

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"Великий камень" презентует свой потенциал на форуме в Германии.

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Экономическое взаимодействие является базисом белорусско-российских интеграционных процессов. На это обратил внимание Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко в Москве на учредительной конференции Ассоциации внешнеполитических исследований им.А.А.Громыко.

Беларусь и Псковская область намерены развивать сотрудничество в строительной и дорожной сферах, а также в наращивании поставок различных видов продукции. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России по итогам визита в Псковскую область белорусской делегации во главе с министром архитектуры и строительства Дмитрием Микуленком.

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Хозяйства должны разработать графики наведения порядка на мехдворах и фермах, заявил председатель КГК Леонид Анфимов во время посещения сельхозобъектов и ознакомления с ходом посевной в Глубокском районе.

Леонид Анфимов. Фото из архива
Леонид Анфимов. Фото из архива

ГАИ предлагает уточнить ПДД в части пропуска пешеходов. Речь идет о так называемом правиле двух полос при пересечении пешеходных переходов. ГАИ также предлагает разрешить велосипедистам не спешиваться на регулируемых пешеходных переходах. В Беларуси планируется внести изменения в Правила дорожного движения с учетом возрастающей популярности электротранспорта.

В Беларуси стартовала акция БРСМ "Биография молодости нашей", сообщил второй секретарь Центрального комитета ОО "БРСМ" Олег Дикун.

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14 апреля

В Республике Беларусь во второе воскресенье апреля отмечается День войск противовоздушной обороны.

105 лет назад родился Трешников Алексей Федорович, российский океанолог, полярный исследователь, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда. В конце 40-х годов прошлого столетия участвовал в открытии хребта Ломоносова, был руководителем многих полярных экспедиций. Автор научных трудов по Арктике и Антарктике, участник создания "Атласа Антарктики". Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1991 году.

15 апреля

80 лет назад родился Рубинов Анатолий Николаевич (г.Могилев), белорусский ученый-физик, академик НАН Беларуси, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси. С 1964 г. работал в Институте физики НАН Беларуси (с 1970 заведующий лабораторией, одновременно в 1987-1998 гг. заместитель директора). В 2002-2006 гг. председатель Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь, в 2006-2008 первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь. В 2008-2012 гг. заместитель, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь четвертого созыва, 2012-2015 гг. председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва. Автор более 300 научных работ в области лазерной физики и спектроскопии сложных органических соединений. Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии Беларуси.

70 лет назад родилась Пугачева Алла Борисовна, российская эстрадная певица, народная артистка СССР. Обладательница многих престижных наград.

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Лукашенко обещает IT-сектору дальнейшую поддержку
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Итоги деятельности ПВТ в 2018 году 22 сентября 2005 года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет №12 "О Парке высоких технологий", а 21 декабря 2017 года был подписан декрет №8 "О развитии цифровой экономики".
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