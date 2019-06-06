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Картина дня: встреча Лукашенко с Кучмой, указ по беспилотникам и новации в страховании

Общество 06.06.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 5 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой. Глава государства особо отметил развитие двустороннего сотрудничества с Украиной. На встрече был подчеркнут исключительно доверительный характер белорусско-украинских отношений. Роль и место Минска как переговорной площадки в работе трехсторонней контактной группы имеет колоссальное значение, заявил Леонид Кучма.

Александр Лукашенко и Леонид Кучма
Александр Лукашенко и Леонид Кучма

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №215 "О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов".

В Беларуси вводятся новые виды технических нормативных правовых актов - строительные нормы и правила. Соответствующий указ № 217 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Беларусь заинтересована в развитии сети центров поддержки технологий и инноваций с участием Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), заявил премьер-министр Сергей Румас на встрече с генеральным директором ВОИС Фрэнсисом Гарри. Белорусские специалисты заинтересованы принять участие в проектах по разработке систем с элементами искусственного интеллекта, которые реализует ВОИС.

Фрэнсис Гарри
Фрэнсис Гарри

Новый посол России Дмитриий Мезенцев вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею.

Владимир Макей и Дмитрий Мезенцев. Фото пресс-службы МИД Беларуси - БЕЛТА
Владимир Макей и Дмитрий Мезенцев. Фото пресс-службы МИД Беларуси - БЕЛТА

Правительство одобрило проект изменений в соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Россией.

В парламенте Италии создана группа дружбы с Беларусью.

Шведские компании рассматривают возможности работы в регионах Беларуси, заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон.

Для Азербайджана важно развитие всестороннего сотрудничества с Беларусью, отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов. Глава азербайджанской дипломатической миссии считает важными контакты с Беларусью по всем направлениям - политическому, экономическому, научному, культурному и образовательному.

Международная выставка продуктов питания, гостиничного бизнеса и сельского хозяйства FoodAgro, которая пройдет 1-3 августа в столице Кении Найроби, позволит белорусским предприятиям расширить свое присутствие на рынке этой страны, заявил директор Национального центра маркетинга МИД Валерий Садохо. В Кении постоянно растет спрос на белорусскую сельхозтехнику.

Всемирный банк опубликовал очередной Экономический обзор для Беларуси. Согласно обзору, рост ВВП Беларуси в 2019 году прогнозируется на уровне 1,8%, в 2020-м - 1,3%, 2021-м - 1,2%.

Министерство экономики Беларуси и Международная финансовая корпорация будут сотрудничать в улучшении показателей Беларуси в рейтинге Doing Business.

Фото Министерства экономики
Фото Министерства экономики

Минфин планирует уйти от тарифов в евро на услуги по автогражданке и медстрахованию иностранцев, сообщил в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко. Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств с 1 сентября текущего года можно будет оформить в электронном виде. Страховые компании будут оплачивать ремонт авто после ДТП без учета износа некоторых деталей, их перечень будет утвержден Белорусским бюро по транспортному страхованию.

Сергей Осенко
Сергей Осенко

В белорусских вузах в этом году увеличивают число бюджетных мест на медицинские специальности. Платных также станет больше - за счет IT.

Белстат исследовал, на какие решения в семье влияют женщины.

Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды разработал экологический путеводитель по Минску для гостей и участников II Европейских игр.

Фото "Минск-Новости"
Фото "Минск-Новости"

Поезда к спортобъектам и удобство ориентирования - ж/д вокзал в Минске готов к Европейским играм.

Вокзал
Вокзал

Запрет на посещение лесов введен в 9 районах Беларуси.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Полоцке отметили День памяти святой Евфросинии

Крестный ход
Крестный ход

Четыре крупных проекта с участием народных мастеров пройдут в этом году на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", сообщила директор Витебского областного методического центра народного творчества Екатерина Лабуко.

Белорусские пятиборцы завоевали серебро на юниорском ЧЕ в Польше.

Фото Белорусской федерации современного пятиборья
Фото Белорусской федерации современного пятиборья

Белорус Анатолий Гантварг выиграл международный турнир по шашкам.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 июня

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Пресс-конференция министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы в 12.00 состоится пресс-конференция по итогам заседания Экспертного совета по премиям Союзного государства в области литературы и искусства за 2019-2020 годы.

В Национальном пресс-центре в 15.00 состоится мастер-класс: "Итоговое занятие школы журналистики "Мастерская BY-RU". Торжественное закрытие Школы".

В Национальном центре современных искусств Республики Беларусь (Минск, ул.Некрасова, 3) в 17.00 состоится пресс-конференция и церемония открытия международной выставки "Спорт - это высокое искусство".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 июня

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Всемирный день безопасности пищевых продуктов.

80 лет назад родился Скоринкин Владимир Максимович (г.Витебск), белорусский поэт и переводчик. Автор сборников лирики "Звуковой барьер", "Разрешите взлет", "Аисты над аэродромом", поэм "Навстречу веку", "Слепой дождь", "Высокое солнце" и др. Автор книг для детей "Каникулярная ангина", "В карете по белому свету". Перевел на белорусский язык поэму Дж.Байрона "Пророчество Данте", поэму Данте "Божественная комедия". Лауреат Государственной премии Беларуси.

55 лет назад родился Антишин Сергей Егорович (г.Минск), белорусский гитарист, аранжировщик, заслуженный артист Беларуси. С 1987 года гитарист в студии "Песняры", с 1988-го (с перерывом) солист и аранжировщик Государственного оркестра симфонической и эстрадной музыки Беларуси под руководством М.Финберга. В репертуаре музыка разных стилей.

45 лет назад родился Чамковский Виктор Викторович (г.Минск), белорусский режиссер. Один из создателей 12-серийного документального телефильма "Новейшая история", режиссер документальных телефильмов "История победы", "Пятнадцать", специальных репортажей "Дыхание планеты". Автор, ведущий и руководитель творческой группы проекта "Документальный детектив". Лауреат Государственной премии Беларуси.

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Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
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