Картина дня: встреча Лукашенко с Лебедевым, I Форум медийного сообщества и напутствие выпускникам

ВЧЕРА

Картина дня. 27 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым. В СНГ надо поставить более серьезные задачи и осуществить прорыв, заявил Президент. Беларусь успешно председательствует в СНГ, заявил Сергей Лебедев. Содружество Независимых Государств активизирует взаимодействие в условиях санкций и усилившегося давления стран Запада.

Сергей Лебедев и Александр Лукашенко во время встречи

Премьер-министр Роман Головченко обсудил с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым заседание Совета глав правительств СНГ, которое пройдет 28 мая в Минске.

Сергей Лебедев и Роман Головченко во время встречи

Глава государства Александр Лукашенко встретился с Виктором Шейманом - обсудили состояние дел в УД, сотрудничество со странами Африки и Латинской Америки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым изменяется указ от 5 мая 2006 года № 299 и излагается в новой редакции положение о порядке формирования, утверждения государственной инвестиционной программы, региональных инвестиционных программ и отчетности об их выполнении.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие выпускникам учреждений общего среднего образования. Глава государства убежден, что выпускники сделают правильный выбор, сумеют воплотить в жизнь благородные мечты, войти в историю страны как поколение созидателей. Президент пожелал им на этом пути не растерять лучшее наследие старших поколений, сохранить юношеский задор и упорство в достижении поставленных целей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам, гостям и организаторам первого Форума медийного сообщества Беларуси "СМИ в эпоху цифровизации".

Фото из архива

Белорусская журналистика должна работать на развитие общества и государства, заявил во время I Форума медийного сообщества Беларуси "СМИ в эпоху цифровизации" министр информации Владимир Перцов. СМИ необходимо консолидированно отстаивать позицию государства, заявил журналистам заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий. Участники І Форума медийного сообщества Беларуси "СМИ в эпоху цифровизации" приняли резолюцию.

Игорь Луцкий

Беларусь рассчитывает на поддержку России в условиях возросшего давления со стороны Запада. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Россия выступает против односторонних санкций и диктата на международной арене, заявил Михаил Мишустин.

Беларусь заинтересована в поставках нефти из Казахстана и возобновлении авиасообщения между двумя странами. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

КОММЕНТАРИЙ: Турбулентность нравственности

"Белавиа" вынужденно отменяет рейсы в 8 стран.

Российская сторона не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Беларуси. Также отменен рейс авиакомпании Air France из Парижа в Москву.

Определены новые точки роста в торговле с Владимирской областью. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков на совместном заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси с Владимирской областью (Россия).

Александр Червяков. Фото из архива

Правительство делает высокую ставку на восстановление и наращивание экспортного потенциала субъектов хозяйствования всех форм собственности. Об этом заявил заместитель министра экономики Сергей Митянский во время онлайн-мероприятия по презентации доклада об оценке влияния COVID-19 на торговлю и структурные преобразования в Беларуси в рамках проведенного ЕЭК ООН исследования микро-, малых и средних организаций.

Положительное сальдо внешней торговли предприятий Минпрома в I квартале составило около $550 млн.

КОММЕНТАРИЙ: Нацбанк рассказал о принципе работы указа о сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности

В структуре заболеваемости детей на третьем месте - несчастные случаи, травмы и отравления. Об этом сообщила на пресс-конференции главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Татьяна Бурдь. Почти тысяча родов в 2020 году была принята у женщин, беременность у которых наступила в результате применения ЭКО.

Фото из архива

В Беларуси в новой пятилетке будут продолжать развивать формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также системы усыновления. Об этом сообщила на пресс-конференции главный специалист главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1216 пациентов с COVID-19, выписаны 1412.

Фото из архива

Стартап-центр БГУ окажет поддержку двум молодежным бизнес-проектам "Цифровой юридический консультант" и "Приложение для электронного расписания Timetable".

Первый ресурсный центр "Зеленые классы" открылся в Заводском районе Минска.

Фото minskpriroda.gov.by

В Беларусь возвращены книги Сырокомли, из библиотеки Хрептовичей и картины Рущица.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28 мая

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Организация оздоровления и санаторно-курортного лечения населения в летний период". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Молодежное стартап-движение в Беларуси. Республиканский образовательный конкурс по поддержке и развитию молодежного предпринимательства "АГРО 3.0". Начало в 13.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 мая

Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций.

85 лет назад родился Овчинников Вячеслав Александрович (1936-2019), российский композитор, дирижер, народный артист России. Автор музыки к фильмам "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Борис Годунов" и др. Умер в 2019 году.

40 лет назад родился Аршавин Андрей, российский футболист, нападающий клуба "Арсенал" (Англия).

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-