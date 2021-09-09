Картина дня: встреча Лукашенко с Масимовым, безбарьерная среда в музеях и 8 медалей турнира по самбо

ВЧЕРА

Картина дня. 8 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым обсудил перспективы развития сотрудничества между странами по линии спецслужб. Глава государства на встрече также подчеркнул, что по афганскому вопросу белорусская сторона намерена придерживаться выработанной линии в ОДКБ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о внесении в Палату представителей Национального собрания законопроекта "О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения".

Головченко рассчитывает на восстановление пассажирского ж/д сообщения между Беларусью и Россией на доковидном уровне.

Петришенко: порядка 90 музеев по стране полностью оборудованы элементами безбарьерной среды.

Нацгвардия Узбекистана заинтересована опытом белорусского Департамента охраны.

МАРТ Беларуси активно участвует в формировании и совершенствовании правовой базы ЕАЭС.

Фото из архива

Шпаковский назвал 3 нерешенных вопроса конституционной реформы.

Швед: отказ Литвы и Латвии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде немотивирован.

ФОТОФАКТ: Презентация памятной монеты в честь 100-летия БГУ

Филателистическую выставку к юбилею мемориала презентовали в Брестской крепости.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1760 пациентов с COVID-19, выписаны 1486.

Белорусы завоевали 8 медалей во второй день международного турнира по самбо в Минске.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал открытого чемпионата США.

РЕПОРТАЖ о том, как в Бобруйске тренируют будущих победителей паралимпиад.

До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 9 сентября.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 сентября

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Международная конференция инициативы Евразийской инфраструктуры пространственных данных пройдет в Минске. В мероприятии примут участие организации, которые ведут деятельность в области геодезии, картографии, земельного кадастра и создания иных пространственных данных из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Азербайджана, России.

Круглый стол "Музей книги. 15 лет" пройдет в зале образовательных технологий Национальной библиотеки Беларуси. Во время мероприятия планируется обсудить роль музея в популяризации белорусской книжной культуры, выделить проблемы и инновационные подходы, подискутировать о перспективах и направлениях деятельности. Начало в 14.00.

Профилактические мероприятия под названием "Такси" пройдут в Минске до 15 сентября. Столичная Госавтоинспекция проконтролирует, как соблюдают законодательство водители, использующие средства электросвязи и интернет (Bolt, Яндекс.Такси и Uber). Инспекторы проведут рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля, в том числе с представителями других контролирующих органов.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 сентября

Всемирный день предотвращения самоубийств. Отмечается по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

115 лет назад родился Хазанов Александр Борисович, русский хоровой дирижер, народный артист РСФСР, профессор Московской консерватории. В 1937-1978 годах - хормейстер Большого театра. Умер в 1984 году.

80 лет назад родился Овсяник Мечислав Николаевич (д.Овсяники Вилейского р-на Минской обл.), российский и белорусский тренер (легкая атлетика), заслуженный тренер РСФСР (1982), заслуженный тренер СССР (1992), заслуженный тренер Беларуси (1992), заслуженный работник физической культуры и спорта (1995). Среди воспитанников: в России - чемпионка мира Г.Савинкова, 3-кратная чемпионка РСФСР В.Харченко; в Беларуси - чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы - Э.Зверева, В.Дубровщик, Я.Корольчик и др. Умер в 1999 году.

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