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07:00 Картина дня: встреча Лукашенко с Мишустиным, вступительная кампания - 2021 и "Автопоезд памяти" Общество
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Общество
17 апреля 2021, 07:00

Картина дня: встреча Лукашенко с Мишустиным, вступительная кампания - 2021 и "Автопоезд памяти"

ВЧЕРА

Картина дня. 16 апреля

Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и премьер-министра России Михаила Мишустина прошла во Дворце Независимости. Президент Беларуси анонсировал встречу с Президентом России Владимиром Путиным в апреле в Москве. Михаил Мишустин приехал в Минск по поручению российского лидера Владимира Путина, чтобы рассмотреть "одну из важнейших наших проблем", отметил Александр Лукашенко.

Михаил Мишустин и Александр Лукашенко во время встречи
Михаил Мишустин и Александр Лукашенко во время встречи

Пакет предложений по углублению интеграции Беларуси и России в высокой степени готовности. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, которая прошла в расширенном составе. Беларуси и России необходимо возвращаться к доковидному режиму транспортного сообщения. Председатель правительства России Михаил Мишустин рассчитывает на постепенное восстановление авиасообщения с Беларусью.

Михаил Мишустин во время встречи
Михаил Мишустин во время встречи

Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Беларусью в области перевалки грузов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Александр Новак.

Встреча в расширенном составе
Встреча в расширенном составе

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Анатолия Васильева заместителем председателя Следственного комитета.

Заседание пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва прошло 16 апреля. Депутаты приняли ряд законопроектов, а также поддержали поправки в законы, которые касаются сферы туризма, уголовной ответственности, адвокатской деятельности, СМИ и о недопущении реабилитации нацизма.

Фото из архива
Фото из архива

Визит главы государства в Азербайджан станет одним из самых продуктивных за последние годы. Уверенность в этом высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

В МИД Беларуси прокомментировали введение США нового пакета санкций против России.

Фото из архива
Фото из архива

ВВП Беларуси в I квартале вырос на 0,9%. Промпроизводство в Беларуси в I квартале выросло на 9,2%.

Нацбанк разъяснил изменения в порядке предоставления услуг по денежным переводам.

Около 54,9 тыс. абитуриентов планируется принять на высшую ступень образования в этом году, в том числе около 27,8 тыс. - на обучение за счет средств бюджета. Об этом сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА. Цифры приема на целевую подготовку станут известны 1 мая, существенных изменений в сравнении с планом приема 2020 года здесь не ожидается. Регистрация на централизованное тестирование в этом году стартует 2 мая и завершится 1 июня. В этом году в белорусских вузах заявлено 15 новых специальностей, в том числе 4 абсолютно новые, по которым прежде подготовка не велась нигде в республике.

Сергей Касперович
Сергей Касперович

Минздрав пока не отмечает лавинообразного роста заболеваемости COVID-19, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Министр здравоохранения привился первой вакциной от коронавируса "Спутник V", которая произведена на РУП "Белмедпрепараты".

Первой вакциной от коронавируса "Спутник V", которая произведена на РУП "Белмедпрепараты", привились министр труда и социальной защиты Ирина Костевич и ее заместитель Иван Лавринович.

Ирина Костевич
Ирина Костевич

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1516 пациентов с COVID-19, выписаны 1489.

Минздрав дал рекомендации о проведении субботника в условиях СOVID-19.

"Гомсельмаш" освоил более 820 импортозамещающих позиций за 10 лет. Частный бизнес должен активнее подключаться к теме импортозамещения в промышленности, заявил заместитель министра промышленности Александр Огородников на выставке-семинаре в ОАО "Гомсельмаш" по вопросам импортозамещения комплектующих изделий и материалов.

Фото из архива
Фото из архива

Минский моторный завод в I квартале в два раза увеличил поставки в Россию.

Белорусские атлеты прошли обязательные медосмотры для участия в Олимпийских играх.

ФОТОФАКТ: Более 500 школьников и педагогов Витебска присоединились к марафону "Автопоезд памяти"

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17-18 апреля

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Республиканский субботник пройдет 17 апреля в Беларуси.

В Национальном историческом музее Беларуси покажут по 18 апреля экспозицию скульптуры "Герои. События", посвященную истории Республики Беларусь, ее выдающимся деятелям.

Весенняя акция "Чистый водоем" пройдет по 24 апреля. Акция направлена на экологическое воспитание населения, привлечение внимания к проблеме загрязнения водоемов, а также на приведение в порядок прибрежной зоны накануне открытия сезона массового активного отдыха на природе.

Фестиваль "Пасхальная Радость" пройдет по 25 апреля во Дворце искусства в Минске. В этом году на выставку съедутся около 80 участников из 8 стран: Беларуси, России, Украины, Молдовы, Сербии, Боснии и Герцеговины, Греции и Палестины.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

18 апреля

Всемирный день радиолюбителя.

Международный день памятников и исторических мест (День всемирного наследия).

130 лет назад родился Гмырак Левон (наст. Бобрович Мечислав), белорусский критик, публицист. Исследовал взаимосвязи белорусской и украинской литератур, творчество Т.Шевченко. Выступал в периодической печати по вопросам культуры, социальным проблемам белорусской деревни, необходимости охраны лесов и др. Автор рассказа "Свадьба Василя", очерка "Белорусское национальное возрождение", статей "Сила народа", "О сельской интеллигенции", "Какая нам нужна школа" и др. Погиб на фронте в 1915 году.

100 лет назад родился Ришар Жан, французский актер театра и кино. В течение нескольких лет был бессменным исполнителем роли комиссара Мегрэ, снялся в 92 сериях, созданных французским телевидением по произведениям Жоржа Сименона. Умер в 2001 году.

90 лет назад родилась Гуляева Нина Ивановна, российская актриса, артистка МХАТа, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Только три ночи", "В степной тиши", "Твой современник". Лауреат Государственной премии РСФСР (1978).

80 лет назад родился Ларченко Борис Михайлович, заслуженный архитектор Беларуси (1984). В 1964 году окончил БПИ. Работал в институте "Минскпроект". Основные работы: станция метро "Площадь Победы", кинотеатр "Аврора", аэровокзальный комплекс аэропорта "Минск-2". Умер в 1994 году.

19 апреля

245 лет назад родился Головнин Василий Михайлович, русский мореплаватель и ученый, член-корреспондент Петербургской АН (1818), вице-адмирал (1830). Руководил кругосветными плаваниями на шлюпе "Диана" и на шлюпе "Камчатка". В 1811 году провел точную опись Курильских островов. Под его руководством построено более 200 кораблей. Автор сочинений о своих плаваниях. Умер в 1831 году.

140 лет назад родился Игнатовский Всеволод Макарович, белорусский историк, академик НАН Беларуси (1928), академик Всеукраинской академии наук (1929), общественный и политический деятель. В 1911 году окончил Юрьевский (Тартуский) университет. Автор более 40 научных работ. Занимался исследованиями истории Беларуси. С 1927 года президент Института белорусской культуры, в 1929-1931 годах президент Белорусской академии наук. В 1930 году освобожден от должности, исключен из партии. В 1931 году покончил жизнь самоубийством.

140 лет назад родился Волков Валентин Викторович, живописец, педагог, народный художник Беларуси (1955), профессор (1957). В 1915 году окончил Петербургскую академию художеств. В 1919-1929 годах преподавал в Велижской художественной школе и Витебском художественном техникуме, в 1953-1964 годах в Белорусском театрально-художественном институте. Работал в монументальной и станковой живописи, книжной и станковой графике. Среди произведений: "Кастусь Калиновский", "Баррикады", "Молотобоец"; портреты "Девочка в голубом", В.Ленина, З.Бядули; пейзажи "Вид Витебска", "Двина" и др. Умер в 1964 году.

95 лет назад родился Аракчеев Борис Владимирович, живописец, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (1996). В 1959 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. С 1971 года преподавал в Белорусской академии искусств. Среди работ: серия "Брестская крепость", "Вечер в Жировичах", "Ф.Скорина". Один из авторов диорамы "Минский котел" в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Умер в 2013 году.

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