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06 декабря 2019, 07:00

Картина дня: встреча Лукашенко с парламентариями, назначения в Администрации Президента и акция "Чудеса на Рождество"

ВЧЕРА

Картина дня. 5 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости выступил с обращением к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания Беларуси шестого и седьмого созывов. Александр Лукашенко оценил итоги прошедшей парламентской избирательной кампании, отметив открытую конкурентную борьбу. Он также обозначил задачи, стоящие перед новым составом парламента. Самая глобальная - это участие в обсуждении изменений, которые необходимо произвести в Основном законе страны - Конституции. Подробно глава государства остановился и на вопросах внешней политики, в частности, отношениях с Россией и обсуждаемой интеграционной повестке. Также Президент заявил, что экономическое развитие Беларуси будет базироваться на привлечении инвестиций, деловой инициативе, внешней торговле, изменении ситуации в демографии.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики государственные награды.

Награжденные государственными наградами
Награжденные государственными наградами

Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил Владимира Андрейченко, который избран депутатом Палаты представителей седьмого созыва, помочь организовать работу нового состава нижней палаты парламента.

Во время принятия кадровых решений
Во время принятия кадровых решений

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о назначении главой Администрации Президента Игоря Сергеенко, а заместителем главы Администрации - Ольги Чуприс.

Игорь Сергеенко и Ольга Чуприс
Игорь Сергеенко и Ольга Чуприс

Первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой считает приоритетами в своей работе в правительстве привлечение инвестиций, поддержку бизнеса и работу с регионами. Премьер-министр Сергей Румас представил его в качестве нового первого вице-премьера коллективу Аппарата Совета Министров.

Дмитрий Крутой и Сергей Румас
Дмитрий Крутой и Сергей Румас

Перед Беларусью в связи со стремительным развитием технологий стоит важная задача по защите государственных данных, заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на международной научно-практической конференции "Безопасность и устойчивое развитие: теория и практика в условиях цифровой трансформации".

Александр Шумилин
Александр Шумилин

Правила ввоза товаров весом более 35 кг для физлиц изменятся с 1 января 2020 года.

Подземные источники в Беларуси обеспечивают до 95% потребности в питьевой воде, сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории геодинамики и палеогеографии Института природопользования Национальной академии наук Беларуси Василий Пашкевич во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

Василий Пашкевич
Василий Пашкевич

Минприроды определило порядок разработки и утверждения схем обращения с отходами.

В Беларуси волонтерство людей старшего возраста набирает обороты - таких добровольцев-общественников насчитывается уже около 3 тыс., сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак на открытии первого республиканского слета волонтеров серебряного возраста (60+).

Фото <a href="https://minsknews.by/" target="_blank" rel="nofollow">"Минск-Новости"</a>
Фото "Минск-Новости"

Победителей республиканского конкурса "Волонтер года - 2019" чествовали в Минске.

Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" стартовала в Беларуси.

Спортинвентарь - в числе самых популярных подарков во время акции "Наши дети".

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Школьники в военной части

Минск впервые примет "Финал четырех" Лиги чемпионов по мини-футболу.

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, погиб один человек, более 20 пострадали. В связи с трагедией 5 и 6 декабря в Одессе объявлены днями траура.

В польском городе Щирке произошел взрыв газа, в результате полностью разрушен 3-этажный дом. Погибли восемь человек.

Фото <a href="https://www.reuters.com/" target="_blank" rel="nofollow">Reuters</a>
Фото Reuters

СЕГОДНЯ

6 декабря

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Выездное пресс-мероприятие: "Торжественная церемония гашения марки "20 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства". Посещение места производства белорусской марочной продукции" (Нестерович Сергей Анатольевич - первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь, Сиренко Виктор Иванович - заместитель государственного секретаря - член Постоянного комитета Союзного государства, Щеткина Марианна Акиндиновна - руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в г.Минске, Могилевского областного исполнительного комитета, РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А.Т.Непогодина"). Место проведения: г.Бобруйск, ул.Социалистическая, д.103. Отъезд в 7.45 от Национального пресс-центра (ул. Октябрьская, 5).

Конференция "Образование взрослых для достижения Целей устойчивого развития" проходит по 6 декабря. В 10.00 начнутся заседания в конференц-зале гостиницы Double Tree by Hilton (пр-т Победителей, 9).

Форум "Новые технологии для повышения качества транспортного обслуживания пассажиров. Вызовы и пути развития" пройдет с 10.00 в гостинице "Пекин". Будут подниматься темы, касающиеся развития рынка автобусных пассажирских перевозок Беларуси. В 15.00 запланирован пресс-подход спикеров.

"Белпочта" проведет День посткроссера.

Новогодний выставочный проект "Музей елочных игрушек" откроется в Национальном историческом музее Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 декабря

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В Республике Беларусь - День страховых работников.

Международный день гражданской авиации. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 6 декабря 1996 года.

105 лет назад родился Фомин Николай Петрович (г.Санкт-Петербург, Россия), участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). Командир стрелкового батальона майор Фомин особо отличился при освобождении Сиротинского района Витебской области. Батальон под его командованием 22 июня 1944 года прорвал сильно укрепленную глубоко эшелонированную оборону противника и освободил деревни Корташи и Плиговки. Умер от ран в 1944 году.

80 лет назад родился Парамыгин Вячеслав Степанович (г.Нижний Тагил, Россия), белорусский спортсмен (лыжные гонки) и тренер (биатлон). Почетный мастер спорта СССР (1967). Заслуженный тренер Беларуси (1989) и СССР (1991). Бронзовый призер Спартакиады союзных республик (1961) и Кубка СССР (1970, 1971). Многократный призер чемпионатов Беларуси (1958-1962). Лучший тренер Беларуси (1994).

70 лет назад родился Супрунчук Виктор Петрович (д.Селец Березовского р-на Брестской обл.), белорусский писатель. В 1976 году окончил БГУ. Автор романов "Живешь только раз", "Из плоти и крови", сборников прозы "Страсти", "Набат" и др. Лауреат Литературной премии им.И.Мележа.

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