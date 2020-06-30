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Общество
30 июня 2020, 07:00

Картина дня: встреча Лукашенко с педагогами, выплаты медикам и что откроют ко Дню Независимости

ВЧЕРА

Картина дня.29 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с педагогическим активом страны. Система образования является важнейшей стратегической отраслью, а не сферой услуг, заявил глава государства. Президент призвал подумать над тем, каким должно быть образование будущего. Он отметил, что в Беларуси продолжат реализацию в вузах модели "Университет 3.0". Александр Лукашенко подчеркнул важность качественной работы с молодежью в учебных заведениях. Глава государства поручил к следующей вступительной кампании разработать новые правила поступления в вузы. Зарплаты профессорско-преподавательского состава в течение пятилетки доведут до 150% от средней по стране. Президент обещает, что в будущей пятилетке будет достигнута 100%-ная обеспеченность студентов общежитиями.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Загрузка топлива на Белорусской атомной электростанции начнется в августе. Об этом рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко. Также посол прогнозирует, что граница между Беларусью и Россией, закрытая российской стороной в марте из-за пандемии COVID-19, будет вновь открыта в конце июля - начале августа.

Вступительная кампания в стране проходит спокойно, хотя и были попытки ввергнуть ее в хаос. Такое мнение высказал министр образования Игорь Карпенко. Министр рассказал о меняющихся образовательной парадигме и роли педагога.

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Беларусь - в пятерке мировых лидеров по производству молока и мяса. В стране выращивают все овощи, которым подходит наш климат, а также у нас заложены плодово-ягодные сады с лучшими сортами.

Межведомственная рабочая группа подготовит предложения по вопросам социально-экономического развития Полесского региона, а также по целесообразности строительства в этом регионе участка железной дороги. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра Беларуси Романа Головченко от 24 июня 2020 года №139р

Совет Министров урегулировал вопросы организации питания работников соцучреждений с учетом эпидситуации.

Совмин с 1 июля отменяет введенные в связи с COVID-19 ограничения для транзитных перевозчиков.

С 1 июля вступают в силу изменения в закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. Согласно обновленному закону, прибывшие в Беларусь на срок до десяти суток освобождаются от обязанности регистрации в органах внутренних дел или Министерстве иностранных дел.

Зарплата при простое, перевод на удаленку: Минтруда продолжает отвечать на актуальные вопросы.

В Беларуси выздоровели и выписаны 45 213 пациентов с COVID-19.

Более Br1 млн выплачено медикам из профсоюзного страхового фонда.

Военные Беларуси и Великобритании будут развивать взаимодействие в миротворческой деятельности.

Минобороны Китая передало белорусским военным медикам гуманитарную помощь. Доставка груза была организована при непосредственном участии посольства Китая в Беларуси.

Жилищный кодекс перевели на белорусский язык.

В Минске тестируют оплату проезда в метро с помощью системы распознавания лиц. Биометрический сервис "Смотри и проходи" презентовали журналистам. В Беларуси до конца 2020 года запустят пилотный проект по оплате покупок в магазине через распознавание лиц, сообщил начальник управления цифровой трансформации Беларусбанка Виктор Безруков.

Тестирование системы на станции метро "Площадь Ленина"
Тестирование системы на станции метро "Площадь Ленина"

Детские сады, спортивные объекты и светомузыкальный фонтан откроются в Минске ко Дню Независимости.

Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в четырех районах Беларуси.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 июня

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Современные реалии и перспективы развития потребительской кооперации в Беларуси", посвященная Дню кооперации (4.07). Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Особенности проведения вступительной кампании в учреждениях высшего и среднего специального образования". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Реализация мер, направленных на минимизацию дорожно-транспортных происшествий и повышение безопасности дорожного движения. Установка дорожных и магистральных заграждений". Начало в 12.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 июля

95 лет назад родилась Шильниковская Василиса Павловна (г.Москва), заслуженный архитектор Беларуси (1979). В 1951 году окончила Московский архитектурный институт. В 1966-1982 годах главный архитектор проектов в институте "Минскпроект". Основные работы в области ландшафтной архитектуры: проекты зон отдыха, озеленения и обводнения пригородной зоны и лесопаркового пояса Минска, водохранилищ Криницы и Дрозды и др. Один из авторов архитектурно-ландшафтных комплексов восточных районов города на основе Слепянского водно-паркового полукольца. Лауреат Государственной премии СССР (1989). Автор книги "Большой Устюг". Умерла в 1991 году.

95 лет назад родилась Клара Степановна Лучко, российская актриса, народная артистка СССР (1985). Снялась более чем в 50 фильмах, среди которых "Кубанские казаки", "Большая семья", "Цыган", "Возвращение Будулая" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1951). Умерла в 2005 году.

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