Картина дня: встреча Лукашенко с политактивом, 8 млн т зерна и самая многодетная семья Беларуси

ВЧЕРА

Картина дня. 16 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с политическим активом страны. Глава государства развенчал мифы о ситуации в стране и рассказал об истинных замыслах оппонентов. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за совершенствование избирательного законодательства. Министерству иностранных дел следует адекватно отвечать на привычные нам санкции и новые вызовы, подчеркнул Президент. Также глава государства заявил, что при разработке новой Конституции важно сформировать единое видение, какой страна должна быть в перспективе. Президент Беларуси поставил задачи по подготовке к Всебелорусскому народному собранию. Глава государства заявил, что запуск БелАЭС планируется приурочить к 7 ноября.

В Беларусь c рабочим визитом прибыла военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации, генералом армии Сергеем Шойгу. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу. Также состоялись переговоры министра обороны Беларуси генерал-майора Виктора Хренина с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №345, которым комплексно корректируется правовое регулирование в сфере охоты.

Павел Латушко и Игорь Лещеня лишены дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу. Соответствующие указы подписал Александр Лукашенко.

Организации кластера "Головной республиканский центр беспилотной техники" Национальной академии наук включены в перечень юридических лиц, которым разрешено использовать в коммерческих целях воздушные суда, входящие в состав беспилотных авиационных комплексов, для выполнения авиаработ. Соответствующее распоряжение подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Мексиканских Соединенных Штатов Мануэля Лопеса Обрадора с национальным праздником этой страны - Днем независимости.

Правительство по поручению Президента делает все необходимое для оказания помощи паломникам-хасидам. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в Беларуси Алоном Шогамом.

Белорусские аграрии намолотили 8,025 млн т зерна.

БелТПП разработала новые механизмы и инструменты поддержки белорусского экспорта, рассказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

Ущерб для Минска с начала несанкционированных акций составил более Br750 тыс., сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь.

Следователи предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием СМИ и сети интернет) УК.

Технические неполадки на ОАО "Гродно Азот" устранены.

В Беларуси проживают более 110 тыс. многодетных семей. В одной из них воспитывается рекордное количество детей - 14.

В Беларуси на 16 сентября выздоровели и выписаны 72 810 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Базу для вакцин против любых новых инфекций планируют создать в Беларуси, сообщил директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук, кандидат медицинских наук, доцент Андрей Гончаров.

ФОТОФАКТ: Участники WorldSkills Belarus 2020 демонстрируют свое мастерство

Информационно-образовательный центр Белорусского государственного университета открылся в Измире.

Виктория Азаренко обыграла Винус Уильямс на теннисном турнире в Риме.

Волейболистки "Минчанки" выиграли чемпионат Беларуси.

Стали известны первые медалисты чемпионата Беларуси по тяжелой атлетике, который стартовал в РЦОП "Стайки".

ЕС созовет в 2021 году мировой саммит по здравоохранению.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 сентября

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Белорусская торгово-промышленная палата проведет серию онлайн-мероприятий для поддержки бизнеса. Откроет ее онлайн-стрим "Академия экспорта: условия участия", посвященный презентации бизнес-курса "Академии экспорта" - проекту БелТПП, аналогов которому нет в стране.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Развитие индивидуального жилищного строительства в Республике Беларусь". Начало в 11.00.

Волонтеры БГУ организуют благотворительный киновечер. Для просмотра предложат киноленту "Дневник баскетболиста" режиссера Скотта Кэлверта, снятую в 1995 году по автобиографическому роману Джима Кэрролла.

Выставка художественного текстиля "Надежда, вера и любовь" Маргариты Щемелевой и Христины Высоцкой откроется в Городской художественной галерее произведений Л.Д.Щемелева. Экспозиция продлится по 1 ноября.

В Музее истории частного коллекционирования в Витебске начнет работу экспозиция "Ниточка, иголочка - радужный эффект…". Посетить выставку можно по 16 октября.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 сентября

115 лет назад родилась Гарбо Грета, американская киноактриса, легенда мирового кинематографа. Снялась в 25 полнометражных фильмах. Создала разнообразные женские образы в фильмах "Королева Христина", "Анна Каренина", "Дама с камелиями" и др. Лауреат премии "Оскар" (1954). Умерла в 1990 году.

45 лет назад родился Лукашик Константин Леонидович, белорусский спортсмен (стрельба пулевая, спортивный пистолет), мастер спорта СССР международного класса (1991), заслуженный мастер спорта СССР (1992). Чемпион XXV Олимпийских игр (1992). Серебряный призер Кубка Баварии (1996). Серебряный призер Кубка мира (2001). Неоднократный чемпион Беларуси в командном и личном зачетах.

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