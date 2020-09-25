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25 сентября 2020, 07:00

Картина дня: встреча Лукашенко с послом КНР, итоги WorldSkills Belarus и сквер к 100-летию комсомола

ВЧЕРА

Картина дня. 24 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости вручил Чрезвычайному и Полномочному Послу КНР в Беларуси Цуй Цимину орден Почета. Беларусь всегда будет дружественной страной для Китая, заявил глава государства на встрече с Цуй Цимином по случаю завершения его дипломатической миссии в стране. Также Президент Беларуси прокомментировал упреки со стороны некоторых стран по поводу "тайной" инаугурации главы белорусского государства, которая прошла накануне.

Белорусско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня развития. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин после встречи с главой государства.

Благодарность Президента Беларуси за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса объявлена восьми работникам предприятий и местных органов власти. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко.

Попытки отдельных стран Запада поставить под сомнение легитимность главы государства ни в коей мере не отражают мнения подавляющего большинства международного сообщества. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел в связи с реакцией ряда зарубежных стран на инаугурацию Президента Беларуси.

Беларусь заключит соглашения о сотрудничестве с пятью регионами России. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 сентября 2020 года №551.

В Беларуси предлагают продлить льготное кредитование агроусадеб до 2030 года. Соответствующий проект указа вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси.

Генеральная прокуратура выступает за усиление ответственности родителей за участие детей в акциях протеста, заявил генеральный прокурор Андрей Швед.

В Беларуси на 24 сентября выздоровели и выписаны 73 733 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Налоговые льготы и обеспечение жильем - как в Беларуси поддерживают многодетных.

В Беларуси рассчитывают выпустить первую партию электромобилей в 2021 году, сообщил первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько.

"Минсктранс" возобновляет ежедневные автобусные рейсы в Ригу с 1 октября.

Участниками IV Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus - 2020 стали 325 человек в возрасте до 21 года.

Стала известна программа областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкі-2020", который состоится 26 сентября в Червене.

В Гродно к 100-летию комсомола заложили памятный сквер.

В Гродненском районе создали экспозицию, посвященную хлебу, и запустят тематический туристический маршрут.

РЕПОРТАЖ: Как в Славгородском районе возрождают традиции сыроварения

Известный белорусский метатель молота Иван Тихон был избран председателем Белорусской федерации легкой атлетики.

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Анонсы на 25 сентября

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Первый этап VIII Белорусско-российского молодежного форума пройдет в формате видеоконференции.

Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо проведет прием граждан в Совете Министров.

Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Время стать заметным!", направленный на профилактику ДТП с участием пешеходов и велосипедистов в темное время суток, а также на пропаганду использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости, пройдет в Беларуси.

В Оршанском районе на сайте e-vacancy.by с 10.00 до 11.00 пройдет электронная ярмарка.

Электронная ярмарка вакансий для жителей Жодино, Копыльского и Воложинского районов пройдет на сайте e-vacancy.by с 10.00 до 12.00.

Международный театральный фестиваль-конкурс "Театральная весна" пройдет в Могилеве.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 сентября

Европейский день языков. Проводится по инициативе Совета Европы и ЕС с 2001 года при поддержке Комиссии по образованию ЮНЕСКО с целью привлечь внимание общественности к важности изучения языка, а также улучшить представление обо всех языках, культивируемых в Европе.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Полная ликвидация ядерного оружия является одной из старейших целей Организации Объединенных Наций. Она была предметом первой резолюции Генеральной Ассамблеи в 1946 году.

105 лет назад родился Смирнов Сергей Сергеевич, русский писатель. Создал цикл документальных повестей о героической обороне Брестской крепости. Основные произведения о войне написаны на документальном материале. Был одним из инициаторов создания музея обороны Брестской крепости-героя. Его выступления в печати, на радио с "Рассказами о героизме" и телевидении в телеальманахе "Подвиг" породили массовое патриотическое движение по розыску неизвестных героев и выявлению малоизвестных страниц мужества и героизма советских воинов в Великой Отечественной войне. Автор киносценариев художественных и документальных фильмов. Многие произведения Смирнова переведены на белорусский язык. Его именем названа улица в Бресте. Умер в 1976 году.

30 лет назад по инициативе сотрудников архивов Беларуси и представителей органов государственного управления архивным делом было создано Белорусское общество архивистов, добровольное общественное объединение. Основные направления деятельности: пропаганда бережного отношения к документальному историческому наследию, содействие повышению престижа и авторитета архивной службы и профессии архивиста, активизация творческой деятельности сотрудников архивов, развитие научных основ архивоведения и организация работы с документами в делопроизводстве, участие в совершенствовании законодательных и нормативных актов в области архивного дела и др.

80 лет назад родилась Максакова Людмила Васильевна, российская актриса театра и кино, актриса Московского театра им.Е.Вахтангова, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Неподсуден", "Летучая мышь", "Конец "Сатурна" и др. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).

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