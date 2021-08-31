Картина дня: встреча Лукашенко с послом Таджикистана, новый букварь и триумф белорусских пловцов

ВЧЕРА
Картина дня. 30 августа
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел ряд телефонных разговоров с зарубежными лидерами по тематике Афганистана.
Александр Лукашенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана Махмадшарифом Хакдодом. В ходе встречи глава государства подчеркнул важность выработки общей консолидированной позиции в отношении ситуации в Афганистане.
Одной из важных тем саммитов ОДКБ и ШОС в Душанбе будет ситуация в Афганистане - посол Таджикистана.
Яровой рапс в Беларуси убран почти с 80% площадей.
Ресурсы домашних хозяйств белорусов в II квартале составили Br1610,2 в месяц.
Хренин и Лукьянов обсудили потенциал военного сотрудничества Беларуси и России.
Давыдько: необходимо подумать над ужесточением законодательства в сфере интернет-деятельности.
Национальный институт образования к новому учебному году подготовил новый национальный букварь.
В Беларуси подготовлено пособие по финансовой грамотности для школьников.
Минсвязи выпускает конверт с оригинальной маркой к 100-летию БГУ.
Студенты БГУ получат скидку на питание в столовых и кафе университета.
Новая учебная IT-лаборатория создана в Белорусско-Российском университете.
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1058 пациентов с COVID-19, выписаны 769.
Минздрав провел работу по значительному сокращению документооборота.
Пловец Игорь Бокий стал пятикратным победителем Паралимпиады в Токио.
Белорусский пловец Егор Щелканов выиграл серебро Паралимпиады в Токио.
Белорусские волейболисты выиграли мемориал Платонова в Санкт-Петербурге.
Холодная дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 31 августа
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Заседание постоянно действующего при Парламентском собрании Союза Беларуси и России семинара по вопросам строительства Союзного государства пройдет по 31 августа в Орше. Его темой станет совершенствование правовых основ межрегионального взаимодействия в Союзном государстве в экономической и гуманитарной сферах.
Минский метрополитен открывает акцию "День знаний в Минском метро". Анимационный персонаж Метрович и его помощники будут проводить викторину на знание детьми и подростками правил безопасного поведения в метро. Начало в 13.00 на станции метро "Октябрьская".
В Национальной библиотеке пройдет по 31 августа выставка "Французский суперэкслибрис XVII-XVIII вв.".
ЗАВТРА
Знаменательные даты 1 сентября.
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
В Республике Беларусь - День знаний. Отмечается в первый день нового учебного года. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников. Первое сентября - это праздничный день для всех школьников, студентов и их родителей.
95 лет назад родился Глушаков Валерий Игнатьевич, певец, народный артист Беларуси (1964). В 1956 году окончил Белорусскую консерваторию. В 1954-1956 годах солист Белорусской филармонии, в 1956-1978 годах - Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Петр ("Зорка Венера" Ю.Семеняко), Звездочет ("Золотой петушок" Н.Римского-Корсакова), Фауст ("Фауст" Ш.Гуно) и др. Умер в 2005 году.
65 лет назад родился Солодкий Владимир Иванович, певец, заслуженный артист Беларуси (1990). В 1985 году окончил Минский институт культуры. С 1979 года артист Государственного народного хора Беларуси, с 1984 года - ансамбля народной музыки "Свята". С 1994 года один из создателей и солист ансамбля народной песни "Вяселле", с 1996 года солист Государственного ансамбля танца Беларуси. В репертуаре белорусские, русские, украинские народные песни и авторские произведения.
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