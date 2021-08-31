Картина дня: встреча Лукашенко с послом Таджикистана, новый букварь и триумф белорусских пловцов

ВЧЕРА

Картина дня. 30 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел ряд телефонных разговоров с зарубежными лидерами по тематике Афганистана.

Александр Лукашенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана Махмадшарифом Хакдодом. В ходе встречи глава государства подчеркнул важность выработки общей консолидированной позиции в отношении ситуации в Афганистане.

Одной из важных тем саммитов ОДКБ и ШОС в Душанбе будет ситуация в Афганистане - посол Таджикистана.

Яровой рапс в Беларуси убран почти с 80% площадей.

Ресурсы домашних хозяйств белорусов в II квартале составили Br1610,2 в месяц.

Хренин и Лукьянов обсудили потенциал военного сотрудничества Беларуси и России.

Давыдько: необходимо подумать над ужесточением законодательства в сфере интернет-деятельности.

Национальный институт образования к новому учебному году подготовил новый национальный букварь.

В Беларуси подготовлено пособие по финансовой грамотности для школьников.

Минсвязи выпускает конверт с оригинальной маркой к 100-летию БГУ.

Студенты БГУ получат скидку на питание в столовых и кафе университета.

Новая учебная IT-лаборатория создана в Белорусско-Российском университете.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1058 пациентов с COVID-19, выписаны 769.

Минздрав провел работу по значительному сокращению документооборота.

Пловец Игорь Бокий стал пятикратным победителем Паралимпиады в Токио.

Белорусский пловец Егор Щелканов выиграл серебро Паралимпиады в Токио.

Белорусские волейболисты выиграли мемориал Платонова в Санкт-Петербурге.

Холодная дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 августа

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Заседание постоянно действующего при Парламентском собрании Союза Беларуси и России семинара по вопросам строительства Союзного государства пройдет по 31 августа в Орше. Его темой станет совершенствование правовых основ межрегионального взаимодействия в Союзном государстве в экономической и гуманитарной сферах.

Минский метрополитен открывает акцию "День знаний в Минском метро". Анимационный персонаж Метрович и его помощники будут проводить викторину на знание детьми и подростками правил безопасного поведения в метро. Начало в 13.00 на станции метро "Октябрьская".

В Национальной библиотеке пройдет по 31 августа выставка "Французский суперэкслибрис XVII-XVIII вв.".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 сентября.

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Республике Беларусь - День знаний. Отмечается в первый день нового учебного года. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников. Первое сентября - это праздничный день для всех школьников, студентов и их родителей.

95 лет назад родился Глушаков Валерий Игнатьевич, певец, народный артист Беларуси (1964). В 1956 году окончил Белорусскую консерваторию. В 1954-1956 годах солист Белорусской филармонии, в 1956-1978 годах - Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Петр ("Зорка Венера" Ю.Семеняко), Звездочет ("Золотой петушок" Н.Римского-Корсакова), Фауст ("Фауст" Ш.Гуно) и др. Умер в 2005 году.

65 лет назад родился Солодкий Владимир Иванович, певец, заслуженный артист Беларуси (1990). В 1985 году окончил Минский институт культуры. С 1979 года артист Государственного народного хора Беларуси, с 1984 года - ансамбля народной музыки "Свята". С 1994 года один из создателей и солист ансамбля народной песни "Вяселле", с 1996 года солист Государственного ансамбля танца Беларуси. В репертуаре белорусские, русские, украинские народные песни и авторские произведения.

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