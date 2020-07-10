Картина дня: встреча Лукашенко с представителями СМИ, рекорды "Беларуськалия" и лыжероллерная трасса

ВЧЕРА

Картина дня. 9 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации. Глава государства отметил, что встречается с представителями СМИ, чтобы пояснить отдельные аспекты внутренней и внешней политики, прокомментировать происходящие события, ответить на актуальные вопросы, волнующие журналистов и их аудиторию.

Выступает Александр Лукашенко

Телевидение нужно сделать институтом обсуждения и решения социальных вопросов, волнующих людей. Такое мнение высказал министр информации Игорь Луцкий на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями крупнейших СМИ. Министерство информации собирается навести порядок с распределением рекламных доходов в интернете.

Игорь Луцкий

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": приоритет - развитие воинских частей и подразделений постоянной готовности

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": белорусские нефтеперерабатывающие заводы входят в топ-10 предприятий СНГ

Мозырский НПЗ. Фото из архива

Совмин разрешил приобретать продукцию некоторых предприятий без процедур закупки.

В Беларуси утверждены новые строительные нормы. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 16 декабря 2019 года №69, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Беларусь готова делиться с партнерами по Евразийскому экономическому союзу научными наработками в беспилотной технике, медицине, включая создание томографа. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам встречи в Минске члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна с председателем Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Беларуси Александром Шумилиным.

Фото ЕЭК

Беларусь и Украина стремятся к сохранению сотрудничества на уровне регионов. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим на бизнес-встрече в формате онлайн между предприятиями Беларуси и Херсонской области Украины.

"Беларуськалий" в июне установил рекорды по отгрузке и экспорту удобрений.

Заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА разъяснила нюансы налогообложения доходов от оказываемых через интернет услуг. Самый большой предъявленный подоходный налог в Беларуси за 2019 год для физлица составил Br10,6 млн.

Светлана Шевченко

Продажа выпечки и репетиторство - МНС назвало самые популярные виды деятельности среди самозанятых.

Минздрав исключил еще 12 государств из перечня стран, где регистрируются случаи COVID-19.

Сдать экспресс-тест на антитела к COVID-19 платно можно в 10 поликлиниках Минска.

Фото из архива

В Беларуси зарегистрировано около 500 беременных и рожениц с COVID-19.

Бесплатно сделать одну попытку ЭКО в Беларуси можно будет на базе трех государственных учреждений здравоохранения, сообщила главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмила Кеда.

Более 353 тыс. детей в Беларуси воспитываются в многодетных семьях, заявила начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко. В Беларуси досрочно семейным капиталом уже воспользовались более 16 тыс. семей.

Лыжероллерная трасса открылась после реконструкции в столичном микрорайоне Дражня. После реконструкции заниматься спортом на объекте смогут не только обычные любители здорового образа жизни и юные спортсмены, но и люди с ограниченными возможностями.

Детская железная дорога имени Константина Заслонова открыла 65-й юбилейный сезон.

Во время открытия сезона

В Национальном аэропорту Минск презентовали возможности дружественной детям границы.

Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар

Киноночи под открытым небом организуют в этом году для гостей "Славянского базара в Витебске", сообщил на брифинге директор форума, генеральный директор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий.

Глеб Лапицкий

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Анонсы на 10 июля

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Онлайн-конференция "Рациональное лесопользование. Работа государственной лесной охраны в летний период" с участием первого заместителя министра лесного хозяйства Валентина Шатравко пройдет на сайте БЕЛТА. Начало в 14.30. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Достижения белорусских ученых в области гуманитарных наук. Внедрение разработок в учебный процесс". Начало в 11.00.

Торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов IX Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" пройдет в Доме радио (Минск, ул. Красная, 4).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 июля

Всемирный день народонаселения.

90 лет назад родился Рей Иван Петрович (д.Подбульково Брестского р-на), художник, заслуженный деятель искусств Беларуси (1988). В 1959 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в разных жанрах станковой живописи, монументально-декоративном искусстве. Автор тематических картин "Земля моя белорусская", "Призвание", пейзажей, портретов, натюрмортов. Ряд работ посвящены деятелям белорусской литературы. Умер в 2002 году.

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