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Общество
10 июля 2020, 07:00

Картина дня: встреча Лукашенко с представителями СМИ, рекорды "Беларуськалия" и лыжероллерная трасса

ВЧЕРА

Картина дня. 9 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации. Глава государства отметил, что встречается с представителями СМИ, чтобы пояснить отдельные аспекты внутренней и внешней политики, прокомментировать происходящие события, ответить на актуальные вопросы, волнующие журналистов и их аудиторию.

Выступает Александр Лукашенко
Выступает Александр Лукашенко

Телевидение нужно сделать институтом обсуждения и решения социальных вопросов, волнующих людей. Такое мнение высказал министр информации Игорь Луцкий на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями крупнейших СМИ. Министерство информации собирается навести порядок с распределением рекламных доходов в интернете.

Игорь Луцкий
Игорь Луцкий

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Мозырский НПЗ. Фото из архива
Мозырский НПЗ. Фото из архива

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Фото ЕЭК
Фото ЕЭК

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Светлана Шевченко
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Во время открытия сезона
Во время открытия сезона

В Национальном аэропорту Минск презентовали возможности дружественной детям границы.

Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар
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Киноночи под открытым небом организуют в этом году для гостей "Славянского базара в Витебске", сообщил на брифинге директор форума, генеральный директор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий.

Глеб Лапицкий
Глеб Лапицкий

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Онлайн-конференция "Рациональное лесопользование. Работа государственной лесной охраны в летний период" с участием первого заместителя министра лесного хозяйства Валентина Шатравко пройдет на сайте БЕЛТА. Начало в 14.30. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Достижения белорусских ученых в области гуманитарных наук. Внедрение разработок в учебный процесс". Начало в 11.00.

Торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов IX Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" пройдет в Доме радио (Минск, ул. Красная, 4).

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Знаменательные даты 11 июля

Всемирный день народонаселения.

90 лет назад родился Рей Иван Петрович (д.Подбульково Брестского р-на), художник, заслуженный деятель искусств Беларуси (1988). В 1959 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в разных жанрах станковой живописи, монументально-декоративном искусстве. Автор тематических картин "Земля моя белорусская", "Призвание", пейзажей, портретов, натюрмортов. Ряд работ посвящены деятелям белорусской литературы. Умер в 2002 году.

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