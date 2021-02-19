Картина дня: встреча Лукашенко с Рапотой, сбор на Гожском полигоне и Минская книжная ярмарка

ВЧЕРА

Картина дня. 18 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал встречу с Президентом России Владимиром Путиным в 20-х числах февраля. Об этом он заявил на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Президент Беларуси отметил, что на прошедшем 11-12 февраля VI Всебелорусском народном собрании были даны ответы на многие вопросы. Александр Лукашенко уверен, что, несмотря ни на какие санкции, Беларусь и Россия могут справиться с этими вызовами и полностью обеспечить себя всем необходимым. Глава государства наградил Григория Рапоту орденом Почета.

Григорий Рапота и Александр Лукашенко

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота планирует завершить работу на своем посту в связи с истечением срока полномочий.

Григорий Рапота

Кремль: встреча Лукашенко и Путина состоится 22 февраля.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №51, которым внесены дополнения в указ №159 от 12 мая 2020 года "О пересчете стоимости активов и обязательств".

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №55 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".

Сбор с войсками территориальной обороны с участием руководства областей прошел на полигоне Гожский под Гродно. В 2021 году стартует новый этап развития территориальной обороны. Об этом во время сбора с руководством областей на полигоне Гожский журналистам сообщил министр обороны Виктор Хренин. Вопросы военной и национальной безопасности в Беларуси стоят во главе угла, сообщил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Александр Вольфович (справа)

Выпады со стороны западных диппредставительств - диктат, неприкрытое давление и попытка вмешательства во внутренние дела. Такую точку зрения выразил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, комментируя заявление представительства ЕС от имени стран - членов Евросоюза и посольств США, Великобритании и Швейцарии в отношении ряда проводимых в Беларуси следственных действий.

Анатолий Глаз. Фото из архива

XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка открылась в Минске. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки и VII Международного симпозиума литераторов "Писатель и время".

На книжной выставке-ярмарке

Сегодня можно быть уверенным, что интерес к книге живет. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки.

Роман Головченко на книжной выставке-ярмарке

Правительство определило перечень градообразующих предприятий.

В лесной отрасли нужно повышать глубину переработки древесины, заявил заместитель премьер-министра Александр Субботин во время заседания коллегии Министерства лесного хозяйства.

Фото из архива

Механизация, промпроизводство и отказ от экспорта кругляка - как развивается лесная отрасль. Минлесхоз планирует до конца года ввести в эксплуатацию еще шесть пеллетных производств.

Лучшего лесничего 2020 года наградили в Минске.

"Великий камень" в 2020 году пополнился 13 новыми резидентами.

Фото из архива

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1386 пациентов с COVID-19, выписаны 1800.

Тест на COVID-19 методом ПЦР в Национальном аэропорту Минск могут сдать только пассажиры рейсов.

Фото из архива

Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование по случаю смерти Андрея Мягкова.

В выходные морозы в Беларуси начнут ослабевать, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 февраля

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По 21 февраля в Минске под девизом "Книга объединяет людей и страны" пройдет XXVIII Международная книжная выставка-ярмарка.

Торжественная церемония открытия республиканской акции "Культурная столица года" состоится на базе Дворца культуры имени М.Горького в Борисове. Начало мероприятий в 14.20.

Национальная академия наук Беларуси проведет Неделю родного языка по 22 февраля. 19 февраля в 13.00 состоится республиканский диктант по белорусскому языку. Принять участие в диктанте можно как непосредственно в помещении Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа НАН, так и онлайн. В Институте языкознания имени Якуба Коласа НАН пройдет презентация документального фильма "Гаворкі Беларусі" о диалектных группах говоров белорусского языка и их отличительных особенностях.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 февраля

Всемирный день социальной справедливости.

85 лет назад родился Тесаков Ким Дмитриевич (г.Червень Минской обл.), белорусский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (1998). В 1965 году окончил Новосибирскую консерваторию. С 1966 года преподавал в Белорусской консерватории, в 1972-1996 годах в специальной школе при ней. Среди произведений: оперы, симфонии, сюиты, оратории, музыка к кинофильмам и театральным постановкам. Значительное место занимает музыка для детей и юношества. Умер в 2018 году.

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