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Картина дня: встреча Лукашенко с российскими журналистами, как меняется ТВ и Пинск - культурная столица

Общество 15.12.2018 | 09:00

ВЧЕРА

Картина дня. 14 декабря

Президент Беларуси провел встречу с представителями российского медийного сообщества. Он рассказал о своем видении развития союзной интеграции и о том, как Беларуси и России снять проблемные вопросы в отношениях. Президент анонсировал встречу с Владимиром Путиным 25 декабря. Глава государства считает, что ответить на глобальные вызовы современности способны только мощные интеграционные объединения. Президент призвал СМИ не пытаться раздувать пламя из белорусско-российских споров и ответил на звучащие порой претензии о многомиллиардной поддержке со стороны России. Глава государства заявил, что проблем с подписанием соглашения о взаимном признании виз с Россией не будет.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Суверенитет для Беларуси - это святое, заявил Александр Лукашенко на встрече с журналистами. Он считает необходимым срочно запустить переговорный процесс "Хельсинки-2", чтобы успокоить мир. Он также в очередной раз призвал враждующие стороны к практическим шагам по решению конфликта на востоке Украины. Затронул Президент и вопрос назначения генсека ОДКБ, отметив, что проблему создала не Беларусь.

Президент Беларуси пообещал ответить на адресованное ему письмо Брижит Бардо о защите животных. Он считает, что недопустимо формально подходить к такой теме, как усыпление животных.

Представители российского медийного сообщества рассказали о своих впечатлениях от встречи с Александром Лукашенко, которая стала завершающим мероприятием пресс-тура по Беларуси.

Беларусь рассчитывала получить от России около $310 млн компенсации за налоговый маневр в 2019 году, сообщил вице-премьер Игорь Ляшенко.

Перечень администраторов доходов бюджета и закрепленных за ними источников доходов республиканского бюджета утвержден постановлением Совета Министров Беларуси.

S&P подтвердило кредитные рейтинги Беларусбанка на уровне В/В, прогноз изменения рейтингов "стабильный".

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Новогодние огни зажгут 15 декабря на городских елках Минска.

В Воложинском районе Минской области 15 декабря пройдет первый Национальный молодежный студенческий форум. Он нацелен на популяризацию эффективных форм участия молодежи в общественной и студенческой жизни, развитие лидерских качеств, поддержку творческого и научного потенциала студентов, обмен опытом.

В Арт-пространстве "Корпус" в Минске 15 декабря пройдет научно-практический форум "Инновационный шторм".

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16 декабря

115 лет назад родился Ахремчик Иван Осипович (г.Минск), живописец, народный художник Беларуси, профессор. Работал в области портрета, тематической картины, пейзажа, монументальной живописи. Создал сюжетно-тематические картины, отличающиеся исторической достоверностью: "Подписание манифеста об образовании БССР", "Вступление Красной Армии в Минск", "Организация советской власти в Гомеле" и др. Одна из лучших его работ "Защитники Брестской крепости". В годы Великой Отечественной войны сотрудничал с изданием "Раздавім фашысцкую гадзіну". Написал портреты В.Владомирского, Е.Мировича, Ф.Пестрака и др. Работал также в жанре пейзажа: "Солнечный день", "Цветущая сирень", "Летний пейзаж". Среди произведений монументального искусства 2 панно для Всебелорусской выставки сельского хозяйства и промышленности в Москве, плафон "Дружба народов" в Белорусском республиканском ТЮЗе. Умер в 1971 году.

110 лет назад родился Тарасиков Николай Лукич (г.Красноярск, Россия), белорусский живописец, график. Создавал сюжетно-тематические картины, портреты, натюрморты, пейзажи, плакаты, экслибрисы и др. Среди работ: картины "Рыбаки Одессы", "Комсомолка", "Портрет академика Никольского", "Натюрморт с пионами, маками и ромашками" и др. Написал ряд статей о белорусском изобразительном искусстве. Умер в 1965 году.

100 лет назад родилась Алисова Нина Ульяновна, российская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Бесприданница", "Радуга", "Железный поток" и др. Лауреат Государственной премии СССР. Умерла в 1996 году.

70 лет назад родился Николаев Юрий Александрович, российский деятель шоу-бизнеса, телеведущий, народный артист Российской Федерации.

17 декабря

В Республике Беларусь - День белорусского кино.

115 лет назад родился Колдуэлл Эрскин, американский писатель. Автор романов "Табачная дорога", "Богова делянка", повести "Мальчик из Джорджии", документальных книг, путевых заметок. Умер в 1987 году.

110 лет назад родился Уиллард Фрэнк Либби (1908-1980), американский физикохимик. Создал метод датирования археологических и палеонтологических образцов, а также геологических образований с помощью радиоактивных изотопов углерода и трития. Лауреат Нобелевской премии по химии. Умер в 1980 году.

90 лет назад родился Броневой Леонид Сергеевич, российский актер театра и кино, народный артист СССР. Известен как характерный актер, мастер выразительного сценического портрета. Среди ролей: Капулетти ("Ромео и Джульетта" У.Шекспира), Яичница ("Женитьба" Н.В.Гоголя) и др. Снимался в кино- и телефильмах "Семнадцать мгновений весны", "Вооружен и очень опасен" и др. Умер в 2017 году.

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