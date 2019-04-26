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Картина дня: встреча Лукашенко с Си Цзиньпином, недополученная выручка по нефтепродуктам и три модели электромобиля

Общество 26.04.2019 | 07:00

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Картина дня. 25 апреля

Китай всегда может рассчитывать на поддержку белорусской стороны в любой сфере. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином. В свою очередь Си Цзиньпин подчеркнул, что за прошедшие 6 лет с момента провозглашения инициативы "Пояс и путь" сотрудничество по ее совместной реализации увенчалось успехами. Одним из образцовых проектов сотрудничества стал индустриальный парк "Великий камень".

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Беларусь заинтересована делиться технологиями с Узбекистаном и создать там успешные предприятия, заявил Александр Лукашенко.

Шавкат Мирзиеев и Александр Лукашенко
Шавкат Мирзиеев и Александр Лукашенко

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько считает возможным в ближайшие годы в разы увеличить поставки продовольствия на китайский рынок. Доступ на китайский рынок открыт для продукции еще трех молочных предприятий Беларуси, сообщила пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства и продовольствия Зинаида Берещенко.

БЖД и Эксимбанк Китая подписали кредитное соглашение о предоставлении ресурсов на сумму 65,7 млн евро. Беларусь и Китай подписали межправсоглашение о международных автомобильных перевозках.

РЕПОРТАЖ: В "Великом камне" рассказали о ближайших планах и составляющих успешной реализации проекта

Национальная академия наук Беларуси планирует развивать сотрудничество с академиями наук Китая, сообщил председатель Президиума НАН Владимир Гусаков. Он также сообщил, что запуск белорусско-российского спутника планируется в 2021 году. Белорусские ученые разработали три модели электромобиля.

"Белнефтехим" оценивает недополученную выручку от реализации нефтепродуктов из-за ситуации с поставками некачественной российской нефти в сумме около $100 млн, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. Польская Orlen может потребовать компенсации за поставки некачественной нефти. Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу.

Беларусь и Россия продолжают переговоры по цене на российский газ, которая будет действовать с 2020 года, сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.

Виктор Каранкевич. Фото из архива
Виктор Каранкевич. Фото из архива

Тарифные разряды по должностям для бюджетников установлены в Беларуси.

Фото из архива
Фото из архива

Наблюдательный совет на МТЗ не будет вмешиваться в оперативную деятельность предприятия, заявил премьер-министр, председатель наблюдательного совета МТЗ Сергей Румас на заседании совета.

Объекты в Студенческой деревне соответствуют всем требованиям для проживания участников Европейских игр, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Сергей Румас
Сергей Румас

Европейский союз привержен скорейшему завершению переговоров с Беларусью по приоритетам партнерства. Это было отмечено во время состоявшегося в Минске заседания координационной группы Беларусь - ЕС.

Беларусь и Армения утвердили программу двустороннего военного сотрудничества на 2019 год.

Работа по интеграции БелАЭС в энергосистему страны вошла в активную фазу, сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.

Вопрос создания новых предприятий, рабочих мест находится в зоне прямой ответственности председателей райисполкомов. На этом первый заместитель премьер-министра Александр Турчин акцентировал внимание участников заседания Гомельского облисполкома.

Александр Турчин. Фото из архива
Александр Турчин. Фото из архива

В Беларуси прорабатывается вопрос о создании единой республиканской саморегулируемой организации антикризисных управляющих.

Создан республиканский совет учащейся молодежи БРСМ.

Молодые ученые активно внедряют информационные технологии во все отрасли экономики Беларуси, сообщил председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси Андрей Иванец.

Трагические происшествия, имевшие место в учреждениях образования в разных странах мира, подталкивают общество к внедрению и распространению служб школьной медиации. Такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента, председатель Белорусского республиканского союза юристов Валерий Мицкевич во время II Международного фестиваля школьников и студентов "Медиация будущего". Медиация отлично зарекомендовала себя как способ разрешения конфликтов в школьной и студенческой среде, заявил министр юстиции Олег Слижевский.

Минздрав определил условия, при соблюдении которых граждане с некоторыми заболеваниями и физическими недостатками могут владеть оружием.

"Минсктранс" меняет график на пригородных маршрутах из-за переноса рабочих дней.

Пятикратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы и многократная чемпионка СССР Нелли Ким пополнила команду звездных послов II Европейских игр 2019 года.

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В пресс-центре Дома прессы в 12.30 состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному Дню охраны труда, "Государственная политика в области охраны труда". В мероприятии примут участие представители Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

В 11.00 в парке Дружбы народов состоится традиционная торжественная церемония возложения венков и цветов к памятным знакам "Ахвярам Чарнобыля" и "Камень мира Хиросимы". Ожидается участие представителей органов государственного управления, дипломатических миссий, религиозных конфессий, общественных объединений, молодежи, трудовых коллективов.

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70 лет назад родился Фей Василий Михайлович (д.Хомичи Калинковичского р-на Гомельской обл.), белорусский художник в области декоративно-прикладного искусства. Большое внимание отдавал пластическим возможностям, деликатному использованию их фактур и цвета. Автор декоративных композиций: "Зимний вечер", "Факелы", "Пробуждение" и др. Умер в 2001 году.

60 лет назад родилась Левтова Марина Викторовна, российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Снималась в фильмах "Ключ без права передачи", "ТАСС уполномочен заявить", "Визит к Минотавру", "Воспоминания о Шерлоке Холмсе" и др. Умерла в 2000 году.

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